Oto Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro. Takie są pierwsze smartfony z chipsetem Snapdragon 8 Elite

Oczekiwanie dobiegło końca. Właśnie dziś oficjalnej prezentacji doczekały się smartfony Xiaomi 15 oraz Xiaomi 15 Pro. Flagowe modele chińskiego producenta imponują swoimi specyfikacjami, a najistotniejszy szczegół jest taki, że jako pierwsze na rynku mają na pokładach nowy, topowy procesor z rodziny Snapdragon.

Oficjalna premiera Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro

Oficjalnie dziś zaprezentowane modele Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro to pierwsze smartfony wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite – topowy układ, który swoją premierę miał przed tygodniem. Został wykonany w procesie technologicznym 3 nm i może pochwalić się częstotliwością taktowania sięgającą aż 4,32 GHz.

Wydajność powinna być zatem zdecydowanym atutem obu tych urządzeń. Szczególnie, że producent dorzuca do tego jeszcze 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5X oraz nawet 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0.

Specyfikacja Xiaomi 15 spodoba się miłośnikom mniejszych flagowców

Podstawowy model Xiaomi 15 oferuje akumulator o pojemności 5400 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 90 W, a bezprzewodowo z mocą 50 W. Treści wyświetla zaś na relatywnie niedużym, bo 6,36-calowym panelu OLED o rozdzielczości 2670×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3200 nitów.

Xiaomi 15 (fot. Xiaomi)

Szerokie możliwości fotograficzne zapewnia tercet aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy: główny sensor to Light Fusion 900 z przysłoną f/1,62 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a wspomagają go ultraszerokie „oczko” f/2,2 oraz teleobiektyw Infinity Leica f/2,0 z 2,6-krotnym zoomem. Z przodu zaś zainstalowana została kamera 32 Mpix (f/2,0) do selfie.

A taki jest Xiaomi 15 Pro – specyfikacja robi wrażenie

Jeszcze więcej oferuje drugi z zaprezentowanych dziś modeli. Smartfon Xiaomi 15 Pro został wyposażony w akumulator o pojemności 6100 mAh o takich samych parametrach ładowania (90/50 W). Ma też większy ekran – jest to konkretnie panel OLED o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości 3200×1440 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i szczytowej jasności 3200 nitów.

Xiaomi 15 Pro (fot. Xiaomi)

Jeśli zaś chodzi o aparaty, to ponownie mamy tu trzy sensory o rozdzielczości 50 Mpix, ale główny cechuje się przysłoną f/1,44, a teleobiektyw – f/2,5. Obiektyw ultraszerokokątny ma takie same parametry jak w modelu bez dopisku „Pro”, podobnie jak kamera z przodu.

Oba nowe smartfony oferują również łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, mają głośniki stereo z obsługą formatu Dolby Atmos, cechują się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68 oraz działają w oparciu o system HyperOS 2.0.

Ile kosztują nowe smartfony Xiaomi?

Oba smartfony są już dostępne w ofercie chińskiego sklepu producenta. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Xiaomi 15: 12/256 GB – 4499 juanów (równowartość ~2535 złotych), 12/512 GB – 4799 juanów (~2705 złotych), 16/512 GB – 4999 juanów (~2815 złotych), 16 GB/1 TB – 5499 juanów (~3100 złotych),

Xiaomi 15 Pro: 12/256 GB – 5299 juanów (~2985 złotych), 16/512 GB – 5799 juanów (~3265 złotych), 16 GB/1 TB – 6499 juanów (~3660 złotych).



Producent nie podał jeszcze szczegółów na temat globalnej dostępności nowych urządzeń.