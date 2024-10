I wszystko jasne. OnePlus 13 ma oficjalną premierę za sobą

Smartfon OnePlus 13 został oficjalnie zaprezentowany. Potwierdziło się wszystko, co do tej pory sądziliśmy na jego temat, a do tego odkryto jedyną pozostałą do tej pory tajemnicę, mianowicie cenę urządzenia. Podsumujmy zatem wszystkie informacje.

Smartfon OnePlus 13 debiutuje na rynku. Specyfikację znaliśmy już wczesniej

Specyfikacja OnePlus 13 nie pozostawia wątpliwości, że jest to flagowy smartfon chińskiego producenta. Ma na pokładzie topowy, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, nawet 24 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0. Model ten został także wyposażony w akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W lub bezprzewodowo z mocą 50 W.

OnePlus 13 (fot. OnePlus)

Mocną stroną urządzenia ma być system fotograficzny, tworzony przez trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy:

1/1,4-calowy sensor Sony LYT-808 z przysłoną f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

1/1,27-calowy sensor Samsung ISOCELL JN1 z ultraszerokim obiektywem 114° i przysłoną f/2.2,

1/1,95-calowy sensor Sony LYT-600 z peryskopowym teleobiektywem z przysłoną f/2.6, oferujący 3-krotny zoom optyczny oraz OIS.

Cały system został zoptymalizowany przez inżynierów Hasselblad i umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K lub 4K/60fps. Z przodu natomiast znalazła się kamera 32 Mpix (f/2.4) bazująca na sensorze Sony IMX615.

Front urządzenia to jednak przede wszystkim 6,82-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED. Cechują go rozdzielczość 3168×1440 pikseli, częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz oraz jasność sięgająca nawet 4500 nitów. Panel został także pokryty ceramicznym szkłem Crystal Shield – dla dodatkowej ochrony.

Skoro jesteśmy już przy wytrzymałości, to warto jeszcze zwrócić uwagę na pyło- i wodoszczelność zgodną z klasami IP68 oraz IP69. Na smartfonie większego wrażenia nie powinny zrobić ani natryski, ani kąpiel. Dopełnieniem całości są głośniki stereo z Dolby Atmos, ultradźwiękowy skaner linii papilarnych oraz system operacyjny Android 15 z nakładką ColorOS 15 lub OxygenOS 15 (w zależności od regionu).

Ile kosztuje OnePlus 13? Cena w Chinach wygląda nieźle

Smartfon OnePlus 13 doczeka się globalnego wydania, ale na razie trafia do sprzedaży na rynku chińskim. Tam ceny poszczególnych wariantów przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 4499 juanów (równowartość ~2530 złotych),

12/512 GB – 4899 juanów (~2760 złotych),

16/512 GB – 5299 juanów (~2980 złotych),

24 GB/1 TB – 5999 juanów (~3380 złotych)

Producent przygotował trzy warianty kolorystyczne: czarny, niebieski i biały.