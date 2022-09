CANAL+ online podnosi ceny jak Viaplay i Player, ale możesz uniknąć podwyżek. W jaki sposób?

Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w sierpniu 2022 roku wzrosły o 16,1% rok do roku, a względem lipca 2022 roku o 0,8%. Inflacja nie oszczędza nikogo. CANAL+ poinformował, że już za kilka dni zacznie obowiązywać nowy cennik. Klienci zapłacą więcej za dostępne pakiety, ale mogą uniknąć podwyżek. W jaki sposób?

Aktualny Cennik CANAL+

Obecnie klienci mogą wykupić dostęp do pakietu CANAL+ z treściami sportowymi, serialami oryginalnymi, filmami, dokumentami i programami lifestyle’owymi za 45 złotych miesięcznie lub pakiet CANAL+ Seriale i Filmy za 29 złotych, który zawiera to samo, co pakiet podstawowy, z wyłączeniem zawartości sportowej.

Ponadto osoby, które wybiorą tańszą ofertę, mogą dokupić dostęp do HBO Max za dodatkowe 10 złotych miesięcznie lub Netflixa za dodatkowe 20 złotych co miesiąc. Dostępna jest również paczka z HBO Max i Netflixem za 59 złotych miesięcznie.

Nowy cennik CANAL+ online od 6 września 2022 roku

Od 6 września 2022 roku zacznie jednak obowiązywać nowy cennik. Cena podstawowego pakietu CANAL+ zostanie podniesiona do 49 złotych miesięcznie. Cena pakietu Seriale i Filmy pozostanie zaś bez zmian i nadal będzie wynosić 29 złotych co miesiąc.

Zmieni się natomiast cennik ofert łączonych. W przypadku pakietu Seriale i Filmy cena za zestaw z dostępem do HBO Max wyniesie od 6 września 2022 roku 49 złotych, a do Netflixa – 59 złotych. W obu przypadkach oznacza to wzrost o 10 złotych. Ponadto podniesiona zostanie cena paczki z dostępem do HBO Max i Netflixa – z dotychczasowych 59 złotych do 79 złotych miesięcznie, tj. o 20 złotych.

Tak samo zmieni się cennik pakietu CANAL+ z HBO Max i/lub Netflixem. Za zestaw z HBO Max klienci od 6 września 2022 roku zapłacą 69 złotych, z Netflixem – 79 złotych, a za paczkę z HBO Max i Netflixem – 99 złotych. Oznacza to zatem wzrost o – kolejno – 10 złotych, 10 złotych i 20 złotych, czyli podobnie jak w przypadku pakietu Seriale i Filmy.

Cennik do 5 września i od 6 września 2022 roku

Cena do 5 września 2022 roku Cena od 6 września 2022 roku CANAL+ 45 złotych 49 złotych CANAL+ z HBO Max 59 złotych 69 złotych CANAL+ z Netflixem 69 złotych 79 złotych CANAL+ z HBO Max i Netflixem 79 złotych 99 złotych CANAL+ Seriale i Filmy 29 złotych 29 złotych CANAL+ Seriale i Filmy z HBO Max 39 złotych 49 złotych CANAL+ Seriale i Filmy z Netflixem 49 złotych 59 złotych CANAL+ Seriale i Filmy z HBO Max i Netflixem 59 złotych 79 złotych

Jak uniknąć podwyżek?

Platforma, co się rzadko zdarza, umożliwia jednak zachowanie dotychczasowych cen, nawet po zmianie cennika od 6 września 2022 roku. Klienci, którzy chcą płacić mniej, powinni mieć aktywną subskrypcję lub wykupić ją do 5 września 2022 roku, do końca dnia – wówczas cały czas będą płacili za dostęp do serwisu według starego cennika.

Warunkiem zachowania niższych cen jest utrzymanie subskrypcji – jeśli ktoś po 6 września 2022 roku zrezygnuje z subskrypcji, będzie musiał płacić więcej, jeżeli zdecyduje się ją odnowić po wprowadzeniu nowego cennika.

Kolejny serwis VOD podnosi ceny

Przy okazji warto zauważyć, że to kolejne informacje o podwyżkach cen na rynku serwisów VOD. Miesiąc temu Viaplay poinformował, że od 1 marca 2022 roku miesięczna subskrypcja będzie kosztowała aż 55 złotych, podczas gdy jej aktualna cena to 34 złotych.

Kilka dni temu z kolei Player wprowadził nowy cennik, według którego pakiet z reklamami kosztuje teraz 10 złotych miesięcznie (wcześniej 8 złotych), a bez reklam 20 złotych (wcześniej 18 złotych). Podniesiono również cenę pakietu Player z reklamami + HBO do 40 złotych co miesiąc.

Warto też przypomnieć, że Amazon także niedawno podniósł cenę abonamentu Prime. W Polsce cały czas abonament na rok kosztuje 49 złotych i do tego można skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego, a Amazon Prime daje m.in. dostęp do platformy VOD Amazon Prime Video.

Z kolei Netflix ostatnio zaktualizował swój cennik ponad rok temu – w sierpniu 2021 roku, i nawet ówczesnym subskrybentom podniesiono ceny od kolejnego okresu rozliczeniowego, nie dało się uniknąć podwyżek jak w CANAL+. Nie wiadomo, czy serwis planuje kolejną rewizję cen, ale w planach jest pakiet z reklamami, którego cena i dostępność w Polsce na tę chwilę nie jest znana.