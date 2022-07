INEA wprowadza do oferty abonament komórkowy z 5G. Co w pakiecie i jaka cena?

Technologia 5G wciąż nie jest powszechnie dostępna dla klientów wszystkich sieci. INEA dopiero teraz wprowadza 5G do swoich abonamentów. Nie jest ono jednak dostępne w każdej ofercie.

INEA – zasięg

W ostatnim czasie INEA pojawia się na Tabletowo przede wszystkim w artykułach na temat prędkości internetu, ponieważ jako jedyny dostawca w Polsce może się pochwalić bardzo wysokimi wartościami zarówno w przypadku prędkości pobierania, jak i wysyłania danych. Według SpeedTest.pl, w czerwcu 2022 roku było to średnio – odpowiednio – aż 217,9 Mbit/s i 217,0 Mbit/s. Jest to możliwe dzięki oferowaniu w standardzie łącza symetrycznego.

INEA nie jest jednak ogólnopolskim operatorem – zasięg infrastruktury tej firmy jest ograniczony do kilku województw. Na oficjalnej stronie można sprawdzić dedykowaną ofertę internetu światłowodowego dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Jeśli natomiast chodzi o telefonię komórkową, to można powiedzieć, że INEA ma ogólnopolski zasięg, ponieważ operator korzysta z infrastruktury Play, co implikuje wymagania, jakie musi spełnić klient, aby móc korzystać z technologii 5G na swoim urządzeniu.

Nowość w INEA – abonament komórkowy z dostępem do technologii 5G (cena)

Klienci INEA mają do wyboru trzy abonamenty. Najtańszy kosztuje 24,90 złotych miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy do wszystkich, nielimitowane SMS-y i MMS-y oraz pakiet 20 GB internetu (4,39 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Ta taryfa nie zapewnia jednak możliwości korzystania z technologii 5G.

Dostęp do sieci 5G otrzymają natomiast klienci, którzy wybiorą abonament z pakietem 100 GB (9,68 GB w UE) za 54,90 złotych miesięcznie lub 200 GB (11,45 GB w UE) za 64,90 złotych co miesiąc. Obie taryfy również zapewniają ponadto nielimitowane rozmowy do wszystkich oraz SMS-y i MMS-y bez limitu.

Klienci, którzy zdecydują się wybrać umowę na 24 miesiące, przez pierwsze trzy miesiące nie będą musieli płacić opłaty abonamentowej. Opłata aktywacyjna również wynosi 0 złotych. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że operator automatycznie uruchomi klientowi usługę dodatkową Pakiet Bezpieczeństwa INEA SAFE 1 na czas nieokreślony – opłata za pierwszy miesiąc wyniesie 0,01 złotych, natomiast za każdy kolejny 4,90 złotych. Można go wyłączyć w dowolnym momencie, ale nie wcześniej niż po 7 dniach od uruchomienia.

Nowa oferta abonamentów komórkowych wraz z promocją (źródło: INEA)

INEA daje jednak też możliwość wybrania abonamentu bez okresu zobowiązania w takich samych cenach, ale już bez trzech miesięcy za 0 złotych. Ponadto w takiej opcji dostępna jest jeszcze oferta z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich w kraju i roamingu w UE za 14,90 złotych miesięcznie (taryfa ta nie zawiera ani nielimitowanych SMS-ów i MMS-ów, ani paczki gigabajtów).

Na koniec trzeba jeszcze dodać, że – jak zostało wspomniane – INEA korzysta z infrastruktury Play w przypadku telefonii komórkowej. W związku z tym, aby móc korzystać z technologii 5G, należy być w zasięgu sieci 5G i posiadać smartfon, który obsługuje 5G na częstotliwości 2100 MHz.

