Klasyczna Mafia za darmo na Steam!

Uwierzycie, że gry wydane w 2002 roku kończą teraz 20 lat? Jedną z takich pozycji jest legendarna Mafia, czyli fabularna przygoda w otwartym świecie z lat 30., inspirowana trudami i biedą tamtego czasu w Stanach Zjednoczonych. Z tej okazji, gracze będą mogli już wkrótce odebrać tego klasyka bezpłatnie.

Jesień to świetny czas, by dołączyć do Mafii

Podczas gdy serie GTA oraz Saints Row stawiały na humor i absurd – w mniejszym lub większym stopniu – Mafia szczyciła się znacznie większą powagą od swoich odpowiedników. Gra osadzona fabułą w Ameryce lat 30. XX wieku, próbowała opowiedzieć klasyczną gangsterską historię, pełną samochodowych pościgów, intensywnych strzelanin, a także przekonujących postaci i aktorów głosowych, którzy uczynili czeski tytuł kultowym.

Klasyczna odsłona Mafii z 2002 roku to już zabytek, ale warto go mieć w swojej kolekcji

Mafia z 2002 była tak ciepło wspominaną grą, że doczekała się aż dwóch kontynuacji, kolejno w 2010 oraz 2016 roku. Mało tego, pierwsza odsłona otrzymała dwa lata temu pełnoprawny remake dla konsol poprzedniej generacji, który również został entuzjastycznie przyjęty przez graczy. To właśnie od niego rozpoczęła się moja przygoda z serią. Nowy silnik i kluczowe usprawnienia sprawiły, że Mafia: Edycja Ostateczna (2020) to naprawdę jedyny słuszny sposób na przeżycie tej przygody.

Jeżeli jednak cenicie puryzm oraz archeologię w świecie gier, wydawnictwo 2K przygotowało coś specjalnego dla Was. Od 1 do 5 września 2022 roku, gracze będą mogli odebrać bezpłatny egzemplarz klasycznej gry Mafia, wyłącznie na platformie Steam. Po przypisaniu produkcji do konta, tytuł zostanie z Wami na zawsze. Całkiem niezła umowa, jeśli spojrzeć na to z gangsterskiej perspektywy.

Mafia: Edycja Ostateczna (2020) to najlepszy sposób na rozpoczęcie przygody z serią

20 lat wyjątkowej serii

Tylko w obecnej chwili, Mafia: Edycja Ostateczna kosztuje na Steam zaledwie 59,15 złotych. To nie jest wygórowana cena za remake 20-letniej gry. Taki jest urok naszego medium – istnieją na rynku produkcje, które otrzymują odświeżenia nawet, gdy niekoniecznie ich potrzebują. Przygoda w New Heaven zdecydowanie nie była jedną z nich, a remake doskonale przypomniał o tym, jak świetny był to tytuł w 2002 roku.

Choć oczywiście warto odebrać 20-letni gratis, sam skłaniałbym się ku wydaniu tych niemal 60 złotych i uruchomieniu odświeżonego wydania gry. Stąd już znacznie łatwiej przejść do jej dwóch kontynuacji, które rozwijają oryginalne wątki i oferują jeszcze więcej godzin zabawy w dość wysokiej jakości. Cała trylogia została w tej chwili wyceniona na 99,60 złotych i sądzę, że jest to najlepsza opcja, jeśli myślicie o przeżyciu kompletnej gangsterskiej przygody.

Warto też nadmienić, że 2K pracuje nad nową grą z serii, więc jeśli przypominać sobie trylogię, to właśnie teraz! A jeśli mało Wam darmowych gier, to na gog.com możecie teraz odebrać Lovecraft’s Untold Stories. Częstujcie się!