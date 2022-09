Tankuj taniej o nawet 40 groszy również po wakacjach. Na tych stacjach dalej dostaniesz rabat na paliwo

Na początku wakacji kilka stacji benzynowych ogłosiło promocje, w ramach których klienci mogli do końca sierpnia 2022 roku dostać rabat na paliwo do 40 groszy na każdy litr. Chociaż wakacje się już skończyły, to promocje nadal trwają. Sprawdź, gdzie zatankujesz taniej i co musisz zrobić, aby otrzymać zniżkę.

Reklama

Rabat na paliwo na stacjach PKN Orlen

Promocja na stacjach PKN Orlen obowiązuje do 15 września 2022 roku, do godziny 23:59. W jej ramach klient może dwukrotnie otrzymać rabat na paliwo (benzynę lub olej napędowy) do 40 groszy na każdy litr na maksymalnie 50 litrów podczas jednego tankowania. Jeśli posiada i przedstawi przed zapłaceniem za paliwo Kartę Dużej Rodziny, dostanie dodatkowe 10 groszy zniżki na każdy litr zatankowanego paliwa.

źródło: PKN Orlen

Aby otrzymać rabat na paliwo, należy okazać przy kasie aktywną i zarejestrowaną, plastikową kartę programu VITAY lub aplikację. W drugim przypadku trzeba jednak wcześniej aktywować dostępny w programie kupon zniżkowy przed każdym tankowaniem. Można też aktywować oba od razu, aby za drugim razem nie musieć o tym pamiętać.

Promocja nie obejmuje autogazu (LPG), a ponadto paliwo może być zatankowane wyłącznie do baku pojazdu. Trzeba też pamiętać, że zniżka nie zostanie naliczona w przypadku skorzystania z płatności Orlen Pay lub innych metod – należy zapłacić przy stanowisku kasowym lub u mobilnego kasjera.

Regulamin promocji pod nazwą Powrót do szkoły (PDF)

Rabat na paliwo na stacjach LOTOS

Promocja obowiązuje na stacjach LOTOS do 30 września 2022 roku. W jej ramach klient może trzykrotnie zatankować maksymalnie 50 litrów paliwa z rabatem 30 groszy na każdy litr paliwa – standard lub premium. Promocja nie obowiązuje LPG. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, po okazaniu karty, dostaną większy rabat – dodatkowe 8 groszy na każdy litr paliwa premium (łącznie 38 groszy) i 10 groszy na paliwa premium (w sumie 40 groszy).

Aby otrzymać zniżkę, po zatankowaniu należy okazać do zeskanowania kartę Navigator (plastikową, w aplikacji lub na koncie na stronie lotosnavigator.pl) oraz kupon rabatowy. Tutaj ważna uwaga: będą akceptowane tylko kupony w aplikacji lub na koncie internetowym Navigator – kasjer nie zaakceptuje zdjęcia kuponu lub jego wydruku.

źródło: LOTOS

We wrześniu 2022 roku zostaną udostępnione łącznie trzy kupony. Uprawniają one do otrzymania 30 groszy zniżki na każdy litr paliwa do 50 litrów w ramach jednego tankowania. Jeśli klient zatankuje więcej, za nadwyżkę ponad 50 litrów zapłaci już cenę regularną. Ponadto promocja nie obejmuje paliw zatankowanych do pojemników innych niż bak pojazdu.

Regulamin promocji „TANKUJ TANIEJ z PROGRAMEM Navigator -30 gr/l” (PDF)

Rabat na paliwo na stacjach bp

Sieć stacji bp zdecydowała się na przedłużenie promocji do odwołania. Posiadacze zarejestrowanej karty PAYBACK otrzymają 30 groszy zniżki na każdy litr na benzyny i oleju napędowego oraz 10 groszy LPG. Z kolei osoby, które mają niezarejestrowaną kartę PAYBACK, dostaną 10 groszy rabatu na benzynę i olej napędowy, ale na LPG już nie.

W jednym miesiącu kalendarzowym klient może zatankować maksymalnie trzy razy do 50 litrów paliwa (każdorazowo; w sumie 150 litrów), aby otrzymać zniżkę. Warto jednak pamiętać, że zostanie ona naliczona tylko wtedy, gdy podczas jednego tankowania ilość zatankowanego paliwa nie będzie większa niż 199 litrów (dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego oraz LPG).

Ponadto trzeba pamiętać, że by otrzymać zniżkę, należy zapłacić za paliwo gotówką, kartą płatniczą lub kredytową bądź Punktami PAYBACK.

Regulamin promocji pod nazwą „Tańsze wakacje z bp” (PDF)

Przy okazji warto wspomnieć, że wciąż trwa promocja Czwartki z bp Ultimate diesel (do odwołania), w ramach której w każdy czwartek można zatankować paliwo bp Ultimate diesel w cenie paliwa regularnego (maksymalnie 70 litrów).

Regulamin promocji Czwartki z bp Ultimate diesel „[Czwartki z bp Ultimate diesel]” (PDF)

Do 13 września 2022 roku obowiązuje również promocja Latem 3 złote piechotą nie chodzi, dzięki której klient otrzymuje bon o wartości 3 złotych, jeśli zatankuje minimum 25 litrów dowolnego paliwa i okaże do zeskanowania kartę PAYBACK. Może go następnie wykorzystać na zakup dowolnego produktu z oferty Wild Bean Cafe, usługi myjni automatycznej bp (karnety lub pojedyncze programy) albo karty przedpłaconej do myjni bezdotykowej bp.

Regulamin promocji „Latem 3 złote piechotą nie chodzi” (PDF)

Rabat na paliwo na stacjach AMIC Energy

Do 7 września 2022 roku na wszystkich 116 stacjach AMIC Energy można otrzymać 30 groszy zniżki na każdy litr paliwa Pb95Pro, ONPro, Pb95 i ON oraz 10 groszy w przypadku paliw Pb98 i LPG. Aby ją otrzymać, należy okazać do zeskanowania zarejestrowaną kartę AMIC Club.

Promocja obowiązuje tylko w środę i uprawnia do otrzymania rabatu na maksymalnie 70 litrów paliwa. AMIC Energy nie zastrzega jednak, że musi zostać ono zatankowane do baku pojazdu, ale w przypadku zatankowania do innego pojemnika to klient ponosi ewentualne odpowiedzialność za szkody.

Trzeba też pamiętać, że cena promocyjna naliczy się tylko podczas jednej transakcji danego dnia. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na paliwa.

Regulamin promocji „Ale rabat!” (PDF)

Rabat na paliwo na stacjach Shell

Rabat na paliwo można otrzymać na stacjach Shell do 30 września 2022 roku. Nie ma ograniczenia ilościowego tankowań – po spełnieniu warunków zostanie naliczony za każdym razem. Aby go sobie jednak zapewnić, trzeba zatankować paliwo Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel i okazać przy kasie kartę Shell ClubSmart (plastikową albo w aplikacji).

źródło: Shell

Zniżka jest przyznawana na maksymalnie 50 litrów w ramach jednego tankowania – Shell daje 30 groszy rabatu na każdy zatankowany litr, co oznacza, że można oszczędzić każdorazowo nawet 15 złotych. W przypadku zatankowania większej ilości paliwa, nadwyżka zostanie rozliczona według standardowego cennika.

Shell informuje, że klient, który chce skorzystać z niniejszej promocji, musi zatankować paliwo do baku pojazdu lub atestowanego kanistra. Akcja nie łączy się natomiast z innymi promocjami rabatowymi na paliwo, w tym ze zniżkami obowiązującymi dla Karty Dużej Rodziny.

Regulamin akcji promocyjnej „Tankuj korzyści- 30 groszy taniej” (PDF)

Rabat na paliwo na stacjach Moya

Promocja na stacjach Moya również obowiązuje do odwołania, ale dotyczy tylko benzyny i oleju napędowego – LPG już nie. Ponadto, aby otrzymać rabat na paliwo, w ramach jednego tankowania nie można zatankować więcej niż 60 litrów paliwa. Akcja nie dotyczy też klientów, dokonujących zakupu na dokument WZ lub dokonujących płatności za pomocą kart flotowych oraz przelewem.

źródło: Moya

Moya także nie zastrzega, że paliwo musi być zatankowane do baku pojazdu. W ramach promocji każdy klient otrzyma 10 groszy rabatu na każdy litr paliwa, ale może otrzymać większą zniżkę:

20 groszy/litr, jeśli zatankuje i kupi przynajmniej jeden produkt: gorący napój, hot dog, zapiekanka lub płyn do spryskiwaczy MOYA 4 litry,

30 groszy/litr, jeżeli zatankuje i kupi co najmniej dwa produkty (z tej samej listy, co powyżej).

Ważna informacja: w regulaminie Moya zastrzega, że zestaw Chrupiący Bekon Dog 2 sztuki za 9 złotych liczony jest jako jedna sztuka.

Na koniec jeszcze jedna, bardzo ważna informacja: w niektórych przypadkach rabat na paliwo można uzyskać wyłącznie na wybranych stacjach – przed zatankowaniem warto upewnić się, że na danej obowiązuje niniejsza promocja.