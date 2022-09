Wakacje za nami. Orange rozdaje więc gigabajty internetu na pocieszenie

Dla niektórych to najgorszy dzień w roku, inni nie mogli doczekać się 1 września. Niezależnie od tego, do której grupy należysz, możesz skorzystać z promocji przygotowanych przez Orange. Co więcej, operator ma również sporo gigabajtów dla studentów, korzystających z usługi Flex.

Powrót do szkoły przyjemniejszy z Orange

Pierwsza promocja przeznaczona jest dla użytkowników Orange na kartę. Warto tutaj zaznaczyć, że należy się pospieszyć, bowiem można ją aktywować tylko do 4 września bieżącego roku. Natomiast prezent ważny jest przez 5 dni od aktywacji.

Klienci, w ramach prezentu przygotowanego z okazji kończących się wakacji, mogą odebrać nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz paczkę internetu 5 GB.

W celu skorzystania z promocji należy wysłać SMS-a o treści SZKOLA pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange, a następnie w zakładce pakiety i usługi aktywować prezent. Regulamin dostępny jest tutaj.

Natomiast druga promocja w Orange na kartę skierowana jest dla nowych klientów oraz osób przenoszących numer z innej sieci. Tutaj otrzymujemy bezpłatnie rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich na 31 dni, a także 1200 GB przez cały rok (w paczkach po 100 GB przez 12 miesięcy).

Usługa włączy się automatycznie po spełnieniu warunku doładowania za minimum 5 złotych oraz po wysłaniu bezpłatnego SMS-a o treści START na 814. Warto pamiętać, że promocja trwa do 31 października 2022 roku. Regulamin znajdziecie tutaj.

Duża paczka internetu dla studentów

Co prawda, studenci mają jeszcze miesiąc wolnego, ale dodatkowe gigabajty już teraz mogą okazać się przydatne, chociażby podczas zaplanowanych wyjazdów. W Orange Flex można bowiem odebrać łącznie 300 GB internetu do wykorzystania.

Studenci, którzy zdecydują się na aktywację prezentu, przez pół roku będą otrzymywać dodatkowe pakiety 50 GB. Łącznie, jak już przed chwilą wspomniałem, będzie to 300 GB. W połączeniu z dużymi paczkami gigabajtów, które są oferowane każdemu użytkownikowi Orange Flex, internetu powinno wystarczyć nawet na obejrzenie ulubionego filmu czy serialu.

W celu skorzystana z promocji należy:

Wejść do zakładki „Odkryj” w aplikacji Flex i następnie kliknąć na banner informujący o specjalnej ofercie dla studentów. Wypełnić oświadczenie potwierdzające status studenta. W odpowiedzi wysłane zostanie powiadomienie przekierowujące do prywatnej promocji w Klubie Flex. Teraz pozostaje tylko aktywować kod.

Tak, to już wszystko. Spora paczka internetu zostanie przypisana do konta użytkownika.