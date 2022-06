Disney+ już oficjalnie w Polsce! Jak się zarejestrować?

Choć usługa miała oryginalnie być dostępna po 9 rano, Disney+ zostało uruchomione w Polsce bladym świtem! Jak się zarejestrować do serwisu filmowego giganta? Wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Reklama

Ceny pakietów w Disney+

Zanim jednak przejdziemy do rejestracji, rzućmy okiem na zawartość oraz koszt samego Disney+. Wbrew pozorom, to nie jest tylko zawartość od takich podmiotów jak Pixar, Star Wars czy też Marvel. Disney+ to również dostęp do szerokich bibliotek National Geographic oraz 20th Century Fox. Ta ostatnia jest szczególnie ważna, gdyż poszerza usługę o taką klasykę jak seria filmów Obcy czy też Epoka Lodowcowa.

Warto zaznaczyć, że Disney+ umożliwia rejestrację aż 10 różnych urządzeń, na których będziemy oglądać filmy i seriale z jednego konta. Serwis pozwala na utworzenie aż 7 różnych profili, z których aż 4 mogą korzystać z usługi jednocześnie. Jest to fantastyczne udogodnienie, jeśli chcemy udostępniać konto rodzinie lub współlokatorom.

Na oglądanie filmów przyjdzie jednak czas – teraz rzućmy okiem na ceny. Najwięcej szczęścia mają Ci, którzy zarejestrowali się na ofertę premierową. W waszych skrzynkach mailowych powinien już czekać specjalny list, upoważniający do odbioru 12 miesięcy Disney+ w cenie 8! W takim wypadku, za rok usługi zapłacicie jedynie 229,90 złotych. Jest to fantastyczna oferta, zwłaszcza jeśli spojrzymy na standardowe ceny Disney+.

subskrypcja na miesiąc: 28,99 złotych,

subskrypcja na rok: 289,90 złotych.

Taka wiadomość powinna na Was czekać w skrzynkach mailowych (źródło: Konrad Pisula/Tabletowo)

Jak zarejestrować się do Disney+?

Rejestracja do Disney+ jest banalnie prosta i nie wymaga żadnych dodatkowych kroków, chociażby w porównaniu z innymi dostawcami VOD. Przejdźmy jednak przez ten proces krok po kroku, aby każdy mógł się łatwo zarejestrować i zapłacić za serwis.

8.1 Ocena

Na początek uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową oraz wpisujemy adres disneyplus.pl. Gdy tylko strona się załaduje, klikamy na pole „Zarejestruj się teraz”.

Gdy już to zrobimy, strona poprosi nas o wpisanie adresu e-mail. Podajemy ten najbardziej dla nas wygodny i przechodzimy do kolejnego kroku.

W następnym okienku użytkownik może się zapoznać z umową subskrypcji. Gdy już to zrobimy i zaakceptujemy jej treść, ponownie klikamy „Kontynuuj”.

Teraz należy utworzyć hasło. Disney+ wymaga, aby zawierało ono co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej 1 cyfrę lub 1 znak specjalny. Warto zadbać o to, by nasze hasło było silne. W ten sposób uchronimy naszą subskrypcję przed nieautoryzowanym dostępem.

Przed Wami najważniejsza decyzja – okres subskrypcji. Nawet bez oferty powitalnej, rocznie oszczędzacie aż 15% względem tego, co zapłacilibyście korzystając z pakietu miesięcznego. Z drugiej strony jednak, miesięcznego kosztu nie odczujecie aż tak, jak jednorazowego wydatku na 12 miesięcy.

Podejmijcie decyzję i wpiszcie dane swojej karty płatniczej : imię i nazwisko właściciela karty, jej numer, datę ważności oraz kod bezpieczeństwa CVV. Wszystko z łatwością znajdziecie na karcie płatniczej. Po kliknięciu „Zapłać i Subskrybuj” wybrana płatność zostanie pobrana z konta, a Wy będziecie mogli się cieszyć premierą Disney+ w Polsce.

No to jak, co oglądacie najpierw?