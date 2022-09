Zmiany w Play na kartę odNOWA. Nadchodzi obowiązkowa opłata

Jeśli jesteśmy fanami niemalże ascetycznego korzystania ze smartfona i mamy Play na kartę odNOWA, to raczej nie spodobają nam się zmiany, które szykuje operator.

Oferta dla minimalistów

Oferta Play na kartę odNOWA to coś dla osób, które niekoniecznie potrzebują numeru do intensywnego korzystania. Oferta skrojona jest pod potrzeby tych, którzy chcą po prostu utrzymywać aktywny numer – w sam raz dla członka rodziny, do którego wyłącznie się dzwoni.

W taryfie tej mamy doładowania bez terminu ważności, pakiety bez terminu ważności oraz darmowe rozmowy i SMS-y do Play. Idealna karta SIM do feature phone’a.

Zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie Play, jeśli w danym cyklu (trwającym miesiąc) nie wykonamy żadnej płatnej aktywności, operator pobiera z konta 3 złote. Wystarczy jednak zrobić cokolwiek: wysłać SMS lub zadzwonić do kogoś na chwilę, a unikniemy opłaty. To się jednak zmienia.

Play odNOWA za 5 złotych

Jak podaje GSMONLINE.PL, 3 października w ofercie Play na kartę odNOWA zajdą zmiany. Tego dnia zostanie wprowadzona nowa opłata za utrzymanie numeru, w wysokości 5 złotych. Zastąpi ona wyżej wymienioną 3-złotową „karę”. Na jakiej zasadzie?

Otóż nie zawsze klient będzie obarczany kwotą 5 złotych. Jeśli w danym cyklu rozliczeniowym wydamy więcej niż 5 złotych, to unikniemy opłaty, a nasze konto będzie ważne bezterminowo. Jeśli jednak wydamy mniej niż 5 złotych, to poniesiemy koszt pomniejszony o kwotę usługi (5 złotych minus opłata za minuty rozmów lub SMS-y). Na przykład, wydając 3 złote na rozmowy i SMS-y, nasz pakiet złotówek zostanie pomniejszony o 2 złote. Pełne 5 złotych płacimy tylko wtedy, gdy nie wykonamy żadnej płatnej akcji na koncie.

Stan wydatków można sprawdzić w aplikacji Play24 lub za pomocą kodu *181#.

Zmiana niekoniecznie na plus

Jeśli utrzymywaliśmy jakiś numer tylko jako „odbiornik” połączeń i SMS-ów, to trzeba będzie przyzwyczaić się do ponoszenia kosztów z tym związanych. Do tej pory takie karty SIM, przy odpowiednim zarządzaniu, można było zachowywać za dosłownie kilka groszy miesięcznie. Teraz nie będzie to już niemożliwe.

Play zapowiada jednocześnie, że zwiększą się możliwości wykupywania dodatkowych pakietów, na przykład miesięcznych paczek gigabajtów.