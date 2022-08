To się nazywa promocja: Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 taniej aż o 1200 złotych!

Czy kolejna promocja na najnowsze składane smartfony Samsunga nas dziwi? Ani trochę, ponieważ spodziewaliśmy się, że wkrótce po zakończeniu przedsprzedaży pojawią się pierwsze oferty promocyjne na Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. To się już dzieje, a najnowsza pozwoli Wam zaoszczędzić aż 1200 złotych!

Ile kosztuje Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4? Czy Samsung ma jakąś promocję dla klientów?

Regularna cena Galaxy Z Flip 4 wynosi 5149 złotych za wersję 8/128 GB, 5449 złotych za wariant 8/256 GB i 5999 złotych za konfigurację 8/512 GB. Galaxy Z Fold 4 jest zaś sprzedawany za 8399 złotych (12/256 GB), 8999 złotych (12/512 GB) i 9999 złotych (12 GB/1 TB).

Od razu po zakończeniu przedsprzedaży, tj. 26 sierpnia 2022 roku, rozpoczęła się promocja, w ramach której Samsung zapewnia w prezencie roczne ubezpieczenie Samsung Care+ dla każdego zakupionego do 30 września 2022 roku egzemplarza Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. Pełna lista partnerów handlowych, oferujących smartfony, kwalifikujące się do wzięcia udziału w niniejszej promocji, znajduje się w załączonym poniżej regulaminie.

Wśród nich wymienione jest T-Mobile, które przygotowało bardzo atrakcyjną ofertę dla klientów – dzięki niej możecie zaoszczędzić aż 1200 złotych, kupując smartfon Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4!

Regulamin promocji „Wrześniowa promocja na Samsung Care+ Flip4, Fold4” (PDF)

Promocja: Samsung Galaxy Z Flip 4 i Samsung Galaxy Z Fold 4 taniej aż o 1200 złotych!

Operator poinformował dziś, że przedłużył promocję, w ramach której zapłaci pierwszych sześć rat za klienta. Pierwotnie miała ona obowiązywać do wczoraj, tj. 29 sierpnia 2022 roku, ale będzie można z niej skorzystać aż do 12 wrześnie 2022 roku (włącznie).

I teraz bardzo opłaca się to zrobić – jeśli wybierzecie Galaxy Z Flip 4 lub Galaxy Z Fold 4, oszczędzicie aż 1200 złotych. Operator zdecydował się bowiem zwiększyć limit darmowej raty dla tych dwóch modeli do 200 złotych (standardowo w przypadku pozostałych urządzeń wynosi on bowiem 120 złotych, a więc zauważalnie mniej).

Dzięki tej promocji można mieć Galaxy Z Flip 4 za 3949 złotych (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

Promocja skierowana jest do klientów, którzy przeniosą numer od innego operatora lub dokupią nowy numer (jeśli są już abonentami tej sieci) z taryfą M Nielimitowana albo L Nielimitowana z umową na 24 miesiące i dobiorą do niej dowolne urządzenie (niekoniecznie musi to być Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4, aczkolwiek w ich przypadku oferta jest najbardziej kusząca). T-Mobile zapłaci za Was sześć pierwszych rat – Wam pozostanie spłata pozostałych osiemnastu, gdyż spłata urządzenia, podobnie jak umowa, jest rozłożona na 24 miesiące.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o tym, że niniejsza promocja łączy się z programem „Korzyści dla domu”, w ramach którego klienci otrzymują rabat w wysokości 20 złotych miesięcznie na każdy kolejny abonament. Dzięki temu można więc zaoszczędzić jeszcze więcej.