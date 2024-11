Jak często Twój smartfon Samsung będzie dostawał aktualizacje?

Im droższy i im nowszy smartfon, tym większa szansa na to, że Samsung będzie serwować mu aktualizacje co miesiąc. Czas jednak płynie tak samo dla wszystkich i w końcu przychodzi moment, że częstotliwość udostępniania paczek i łatek maleje. Teraz skończyła się złota era dla pierwszych modeli spod znaku Fan Edition, a to dobry pretekst, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co ile miesięcy Twój smartfon Samsung będzie dostawał aktualizacje.

Co ile miesięcy Twój smartfon Samsung będzie dostawał aktualizacje?

W kontekście aktualizacji Samsung od lat gra w otwarte karty. Już przy okazji premiery mówi wprost, na jak wiele aktualizacji Androida mogą liczyć użytkownicy, a także jak długo będą dla danego urządzenia udostępniane aktualizacje związane z bezpieczeństwem. Na stronie producenta można w dodatku znaleźć zestawienie modeli informujące o tym, jak częstych aktualizacji można oczekiwać.

Ten harmonogram aktualizacji doczekał się ostatnio odświeżenia. Najważniejsza zmiana jest taka, że smartfony Samsung Galaxy S20 FE oraz Galaxy S20 FE 5G – a więc pierwsze modele spod znaku Fan Edition – nie będą już aktualizowane co miesiąc, lecz raz na kwartał, tak jak zdecydowana większość urządzeń koreańskiego producenta sprzed kilku lat. Jeszcze poziom niżej znajdują się sprzęty aktualizowane dwa razy do roku.

Samsung Galaxy A34 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Spójrzmy, jak obecnie prezentują się te zestawienia (stan na 6 listopada 2024 roku).

Lista smartfonów Samsung z aktualizacjami bezpieczeństwa co miesiąc:

Lista smartfonów i tabletów Samsung z aktualizacjami bezpieczeństwa co kwartał:

Lista smartfonów i tabletów Samsung z aktualizacjami bezpieczeństwa co pół roku:

Galaxy A02s

Galaxy A03

Galaxy A03 Core

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A22 / A22 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A72

Galaxy A82 5G

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F42 5G

Galaxy F52 5G

Galaxy F62

Galaxy M12

Galaxy M21 2021

Galaxy M22

Galaxy M32 / M32 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M62

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 FE

W21 5G

W22 5G

Po okresie aktualizacji raz na pół roku smartfon lub tablet nie otrzymuje już kolejnych łatek. Jak nietrudno się jednak zorientować, patrząc na te zestawienia, w przypadku modeli marki Samsung następuje to wiele lat po premierze.