Mini nowość Xiaomi dla inteligentnego domu

Chiński producent elektroniki zaprezentował nowy produkt dedykowany dla inteligentnego domu. Xiaomi Smart Home Screen Mini, bo o nim mowa, to kolejny wyświetlacz multimedialny do sterowania urządzeniami typu smart. Co oferuje?

Nowość Xiaomi dla Smart Home

Smart Home to wygodny domowy system, w którym urządzenia mają ze sobą współgrać. Takich sprzętów może być naprawdę sporo – od oświetlenia, przez telewizory i głośniki, aż po lodówki, pralki czy roboty sprzątające i kuchenne. Użytkownik może sterować nimi z poziomu aplikacji inteligentnego domu. Z kolei dzięki rozwojowi systemu Matter coraz częściej jesteśmy w stanie ograniczyć się do jednej, preferowanej przez nas apki, choć zazwyczaj mocno ograniczonej funkcjonalnie, w porównaniu do aplikacji udostępnionej przez producenta danego sprzętu.

Inteligentnym domem możemy sterować przede wszystkim ze smartfonów czy tabletów, coraz częściej decydujemy się też na wyświetlacze multimedialne, takie jak Google Nest Hub czy też Amazon Echo Hub lub Echo Show. Producenci tworzą jednak dużo więcej podobnych propozycji, a Xiaomi właśnie zaprezentowało kolejne – Smart Home Screen Mini z HyperOS i asystentem głosowym Xiao AI.

Xiaomi Smart Home Screen Mini (źródło: Xiaomiyoupin)

Co oferuje Xiaomi Smart Home Screen Mini?

Nowość oferuje liczne elementy sterujące dla urządzeń inteligentnych. Użytkownik bezpośrednio na ekranie może uruchamiać podgląd z kamer oraz wideofonów, a także uruchamiać poszczególne sprzęty, również za pomocą asystenta głosowego Xiao AI.

Xiaomi Smart Home Screen Mini (źródło: Xiaomiyoupin)

Xiaomi Smart Home Screen Mini cechuje się kompaktowością – jest mniejszy niż Amazon Echo Show 5, a jego wymiary wynoszą 113 x 78 x 54 milimetry. Tak mały rozmiar sprawia, że urządzenie zmieści się bez większych problemów na regale, stole czy kuchennym blacie. Nowość z HyperOS oferuje obsługę łączności Bluetooth 5.1 oraz Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz, a zasilanie odbywa się przez USB-C.

Posiadacz inteligentnego wyświetlacza może samodzielnie dostosować pulpit i ulokować na nim skróty do najczęściej używanych urządzeń, a także indywidualnie dobrać tapetę lub też zastosować własne zdjęcia.

Xiaomi Smart Home Screen Mini (źródło: Xiaomiyoupin)

Xiaomi Smart Home Screen Mini wyceniono na 269 juanów (około 150 złotych). Urządzenie sprzedawane jest na ten moment wyłącznie na rodzimym rynku. Producent nie ogłosił jeszcze, czy nowy wyświetlacz trafi do Europy.