Honor X9c zaprezentowany. Niby średniak, a jest nieprzeciętny

Honor X9c to smartfon ze średniej półki, ale zdecydowanie nie można go nazwać przeciętnym. Wprawdzie wydajność i możliwości fotograficzne faktycznie nie będą raczej prezentować niczego powyżej średniej, ale już wytrzymałość, czas pracy czy wyświetlacz to cechy godne uwagi.

Honor X9c to smartfon z gigantycznym akumulatorem i wytrzymałą konstrukcją

Jednym z największych atutów, jakimi może pochwalić się smartfon Honor X9c, jest krzemowo-węglowy akumulator o bardzo dużej pojemności: 6600 mAh (to o 800 mAh więcej niż w modelu Honor X9b). Zastosowana technologia pozwala liczyć na bardzo długi czas działania – na przykład 26 godzin odtwarzania wideo – przy zachowaniu całkiem smukłej konstrukcji, o grubości poniżej 8 mm. Nie zabrakło też obsługi szybkiego ładowania – z mocą 66 W.

Warto jednak zatrzymać się przy konstrukcji, ponieważ ta jest wyjątkowo wytrzymała jak na tego typu smartfon. Urządzenie pomyślnie przeszło testy sprawdzające odporność na upadki z wysokości 2 metrów, rysowanie wełną stalową, skrajne temperatury (od -30 do 55 stopni Celsjusza) oraz natrysk wodą z każdego kierunku. To ostatnie potwierdzono certyfikatem IP65M.

Honor X9c (fot. Honor)

Specyfikacja Honor X9c

Honor X9c zachowuje charakterystyczną, okrągłą wyspę aparatów, choć tym razem jest ona wypełniona. Istotniejszy jest oczywiście zestaw zainstalowanych sensorów, więc od razu dodam, że są to dwa „oczka”: główne 108 Mpix (f/1,75) z 1/1,67-calowym czujnikiem i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokie 5 Mpix (f/2,2). Nie należy zatem oczekiwać więcej niż przeciętnych możliwości fotograficznych.

Honor X9c (fot. Honor)

Z przodu – na wycięciu w kształcie pigułki – znalazł się jeszcze aparat 16 Mpix do selfie. Przede wszystkim jednak front wypełnia delikatnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2700×1224 piksele, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej aż do 4000 nitów. Ekran zdecydowanie jest więc mocną stroną urządzenia.

Całe dobre wrażenie psuje nieco fakt, że zupełnie jak jego poprzednik model ten bazuje na niezbyt już nowym procesorze Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Chipset ten ma za to do pomocy 8 lub 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci na pliki. Dopełnieniem całości są moduły Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC, głośniki stereo oraz system Android 14 z nakładką Magic OS 8.0.

Honor X9c (fot. Honor)

Ile kosztuje Honor X9c? Cena jak przystało na średniaka

Na razie smartfon Honor X9c jest dostępny w niektórych azjatyckich krajach, takich jak Malezja czy Singapur. Jego ceny rozpoczynają się od 1500 ringgitów malezyjskich / 450 dolarów singapurskich (równowartość ~1380 złotych). Najprawdopodobniej jednak w którymś momencie doczekamy się też jego premiery w naszej części świata.