Najwydajniejsze smartfony świata. Jest nowy lider

Jest już nowy ranking zestawiający najwydajniejsze smartfony z Androidem, ułożone według wyników, jakie udało im się wykręcić w benchmarku AnTuTu. Po kilku miesiącach wreszcie pojawił się nowy lider.

Najwydajniejszy smartfon świata? Iqoo 15 Ultra przejmuje tytuł

Od października 2025 roku na pozycji lidera rankingu najwydajniejszych smartfonów według benchmarku AnTuTu utrzymywał się Redmagic 11 Pro+. W lutym 2026 roku wreszcie udało się zdetronizować tego gamingowego potwora. Osiągając notę 4165081, spadł na drugą lokatę, a jego miejsce zajął Iqoo 15 Ultra – również wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – któremu udało się wykręcić 4208894 punkty.

Prezentacji Iqoo 15 Ultra na łamach Tabletowo.pl dokonał Grzesiek, nazywając go prawdziwym kozakiem i smartfonem-marzeniem. Poza topowym Snapdragonem ma na pokładzie jeszcze między innymi 16 GB RAM typu LPDDR5X Pro Ultra, pamięć masową w formacie UFS 4.1 i akumulator o pojemności 7400 mAh, a całość uzupełnia fizyczny wentylator do chłodzenia podzespołów. I tylko szkoda, że urządzenia tej marki nie są dostępne w Polsce.

Ten sam chipset, wykonany w litografii 3 nm i osiągający częstotliwość taktowania aż do 4,6 GHz, napędza modele z miejsc od czwartego do dziesiątego. Są to kolejno: Realme GT 8 Pro, podstawowy Iqoo 15, Honor Magic 8 Pro i Honor Magic 8, OnePlus 15, Honor Win oraz Redmi K90 Pro Max.

Jedynym smartfonem w TOP 10, który ma na pokładzie inny procesor, jest zajmujący najniższy stopień podium model Vivo X300 Pro. Jego sercem jest MediaTek Dimensity 9500, również wykonany w procesie technologicznym 3 nm, ale kręcący się do 4,21 GHz. Pozwolił na osiągnięcie 4084334 punktów w AnTuTu.

Ranking najwydajniejszych smartfonów w lutym 2026 (źródło: AnTuTu)

Oto królowie średniej półki według AnTuTu (w lutym 2026 roku)

Na średniej półce sytuacja wygląda zupełnie inaczej – tutaj rządzi Mediatek, a Qualcomm musi zadowolić się zaledwie dwiema ostatnimi pozycjami w TOP 10. Konkretnie Redmi Note 12 Turbo z procesorem Snapdragon 7+ Gen 2 zajmuje miejsce dziewiąte, a OnePlus Turbo 6V (ze Snapdragonem 7s Gen 3) – dziesiąte.

Liderem wśród średniopółkowców w lutym okazał się imponujący Honor Power 2 wyposażony w chipset MediaTek Dimensity 8500 Elite, a podium uzupełniły smartfony Oppo Reno 15 Pro i Oppo Reno 15 – oba z procesorem MediaTek Dimensity 8400 Max.

Na kolejnych lokatach znajdują się: Redmi Turbo 5 (Dimensity 8500 Ultra), Oppo Reno 14 Pro (Dimensity 8450), Iqoo Z10 Turbo i Redmi Turbo 4 (dwa razy Dimensity 8400) oraz Oppo Reno 14 (Dimensity 8350).

Gorsza wiadomość jest taka, że z tej dziesiątki w Polsce kupimy właściwie jedynie modele z serii Oppo Reno i… Poco X7 Pro (bo to na dobrą sprawę bliźniak Redmi Turbo 4).

Ranking średniopółkowych smartfonów w lutym 2026 (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejsze tablety z Androidem – oto ich ranking (w lutym 2026 roku)

Na koniec rzućmy jeszcze okiem na najwydajniejsze tablety z Androidem. W lutym 2026 roku ranking AnTuTu zdominował Honor MagicPad 3 Pro 13.3, z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, zostawiając daleko w tyle konkurencję.

Różnice między urządzeniami z miejsc od drugiego do siódmego są już dużo mniejsze, ale też pięć z nich napędza ten sam procesor Snapdragon 8 Elite (poprzedniej generacji) – to, odpowiednio, Oppo Pad 4 Pro, OnePlus Pad 2 Pro, Redmagic Gaming Tablet 3 Pro, Legiono Y700 4. generacji oraz Xiaomi Pad 8 Pro. Wyłamuje się jedynie (zajmujący trzecią lokatę) H3C MegaBook, któremu moc obliczeniową zapewnia Intel Core Ultra 5 228V.

Ostatnie trzy miejsca zajmują tablety z procesorami firmy MediaTek: Iqoo Pad 5 Pro i Redmi K Pad z Dimensity 9400+ oraz Vivo Pad 5 Pro z Dimensity 9400.

Ranking najwydajniejszych tabletów w lutym 2026 (źródło: AnTuTu)