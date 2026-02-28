Oto Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro. Mocne tablety w niezłych cenach

Wraz z flagowymi smartfonami z serii Xiaomi 17, marka zaprezentowała swoje dwa najnowsze tablety – Xiaomi Pad 8 oraz Xiaomi Pad 8 Pro. Jeden i drugi to urządzenia, które mogą bez wstydu pochwalić się naprawdę mocną specyfikacją, zachowując przy tym ceny na zupełnie bardzo rozsądnym poziomie.

Wyważony tablet, który zadowoli większość użytkowników

Xiaomi chwali się, że oba modele są najcieńszymi tabletami w całym portfolio marki. Ich aluminiowa obudowa ma bowiem 5,75 mm grubości, ważąc przy tym 485 g. Zarówno Xiaomi Pad 8, jak i Pad 8 Pro, zostały wyposażone w podobne wyświetlacze IPS o przekątnej 11,2 cala, wysokiej rozdzielczości 3.2K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Obydwa ekrany mają osiągać jasność do 800 nitów.

Xiaomi Pad 8 ma być tabletem dedykowanym przede wszystkim do codziennych zadań, który powinien zadowolić większość użytkowników. Jego sercem jest procesor Snapdragon 8s Gen 4, a współgra z nim 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci masowej, zależnie od wybranego wariantu.

Oba tablety pracują pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 3, bazującego na Androidzie 16 z zaszytymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji HyperAI. Został on odpowiednio zoptymalizowany pod większe ekrany, dzięki czemu ma zapewniać efektywniejszą, wielozadaniową pracę na kilku aplikacjach w trybie podzielonego ekranu, bardziej przybliżając wrażenia do korzystania z komputera. Pomagać ma w tym również tryb stacji roboczej, zastosowanie inteligentnego paska aplikacji i intuicyjne podglądy pod kursorem, które możemy wywołać prawym przyciskiem myszy.

Xiaomi Pad 8 (fot. materiały prasowe)

Na większą produktywność wpływać ma też integracja z bezpłatnym pakietem biurowym WPS Office PC, który pozwala na edycję i tworzenie plików tekstowych, dokumentów w PDF, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych.

Za zasilanie całości odpowiada akumulator o pojemności 9400 mAh, który – w przypadku modelu Xiaomi Pad 8 – naładujemy z mocą 45 W. Na zestaw obecnych tu aparatów składają się dwa oczka, z czego główne ma 13 Mpix, a to na froncie do selfie i wideorozmów – 8 Mpix.

W zarówno jednym, jak i drugim modelu, widzę jednak jeden brak, który dla niektórych może stanowić pewien problem. Żaden z nich nie jest bowiem wyposażony w choćby opcjonalny modem 5G, zatem chcąc połączyć się z internetem w miejscach bez WiFi, będziemy musieli posiłkować się hotspotem z naszego telefonu.

Xiaomi Pad 8 (fot. materiały prasowe)

Xiaomi Pad 8 Pro to coś dla oczekujących wyższej wydajności

Choć modele Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro wyglądają bardzo podobnie w sporej ilości aspektów, bo mają – chociażby – identyczne wymiary, wyświetlacze oraz pojemności baterii, jedne z istotniejszych różnic między nimi stanowią zastosowany procesor i dostępne wersje pamięciowe.

Za wydajność Xiaomi Pad 8 Pro odpowiada bowiem znacznie mocniejszy, zeszłoroczny flagowy układ Snapdragon 8 Elite. Podstawowa wersja oferuje 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, z kolei w mocniejszej znalazło się już 12 GB RAM oraz 512 GB przestrzeni dyskowej. W efekcie, ma to pozwolić na wykonywanie nawet tych najbardziej skomplikowanych, wymagających więcej mocy obliczeniowej zadań (np. obróbki grafiki czy montażu wideo) bez obaw o potencjalne zadyszki.

Na tym jednak wcale nie kończą się różnice. Inny, równie istotny wyróżnik stanowi fakt, że model z dopiskiem Pro występuje także w wersji z matowym szkłem i wyświetlaczem z antyrefleksyjną powłoką nanostrukturalną, która ma zapewniać wyższy komfort pracy, redukując przy tym znaczną część odbić światła. Oprócz tego, oferuje on też szybsze, bo 67-watowe ładowanie przy tym samym akumulatorze 9200 mAh oraz lepszy zestaw aparatów – tylny o rozdzielczości 50 Mpix i przedni 32 Mpix.

Oba tablety współpracują z nowym rysikiem Xiaomi Focus Pen Pro, w którym nowość stanowi czuła na dotyk powierzchnia umożliwiająca szybkie wywoływanie narzędzi i skrótów poprzez uszczypnięcia oraz dwukrotne dotknięcie. Przy tym wszystkim, zachowuje on niską wagę, wynoszącą zaledwie 17,5 g. Do jednego i drugiego modelu możemy dokupić także dwie wersje klawiatury oraz etui.

Xiaomi Pad 8 Pro (fot. materiały prasowe)

Cena Xiaomi Pad 8 w Polsce i oferta premierowa

Seria Xiaomi Pad 8 trafia do sprzedaży 28 lutego, czyli dzisiaj. Oba modele występują w trzech wspólnych wersjach kolorystycznych – szarej, zielonej i niebieskiej oraz w dwóch konfiguracjach pamięciowych. Ceny poszczególnych wersji na polskim rynku prezentują się następująco:

Xiaomi Pad 8: 8/128 GB: 1899 złotych, 8/256 GB: 2099 złotych,

Xiaomi Pad 8 Pro: 8/256 GB: 2599 złotych, 12/512 GB: 2999 złotych.



W obu przypadkach przygotowano premierową promocję trwającą od 28 lutego do 29 marca. W jej ramach, przy zakupie tabletu Xiaomi Pad 8 w wersji 8/256 GB, klienci mogą dokupić rysik Xiaomi Focus Pen Pro za 100 złotych (jego regularna cena ma wynosić 399 złotych) oraz dedykowane etui Xiaomi Pad 8 Cover za dodatkową złotówkę.

Z kolei w przypadku droższego Xiaomi Pad 8 Pro, oferta premierowa pozwala nam dobrać dedykowaną klawiaturę Pad 8 Pro Keyboard za złotówkę (jej cena regularna to 399 złotych).

Oprócz tego, w czasie trwania oferty premierowej ceny wszystkich pozostałych akcesoriów przy zakupie tabletu będą obniżone o 50%.