Nowe procesory MediaTek Dimensity 9500s i Dimensity 8500 ujrzały światło dzienne

MediaTek zaprezentował dziś dwa nowe procesory. Pierwszy z nich, MediaTek Dimensity 9500s, przeznaczony jest do flagowych smartfonów, natomiast drugi, MediaTek Dimensity 8500, do smartfonów klasy premium.
MediaTek Dimensity 9500s – specyfikacja
Procesor MediaTek Dimensity 9500s bazuje na 3-nm procesie technologicznym oraz architekturze All Big Core. CPU składa się z jednego rdzenia Arm Cortex-X925 o częstotliwości taktowania do 3,73 GHz oraz trzech Arm Cortex-X4 i czterech Arm Cortex-A720. SoC ma też układ graficzny Arm Immortalis-G925 ze wsparciem dla ray tracingu, a także chip NPU.
MediaTek Dimensity 9500s obsługuje również łączność 5G, Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) i Bluetooth 5.4. Ponadto jest kompatybilny z pamięcią RAM LPDDR5X 9600 Mbps i UFS 4 oraz wyświetlaczami o rozdzielczości WQHD+ i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 180 Hz. Można go też sparować z 320 Mpix aparatami.
MediaTek Dimensity 9500s vs MediaTek Dimensity 9500 – porównanie
|MediaTek Dimensity 9500s
|MediaTek Dimensity 9500
|Proces litograficzny
|3 nm
|3 nm
|CPU
|1x Arm Cortex-A925 3,73 GHz
3x Arm Cortex-X4
4x Arm Cortex-A720
|1x Arm C1-Ultra 4,21 GHz
3x Arm C1-Premium
4x Arm C1-Pro
|GPU
|Arm Immortalis-G925
|Arm Mali-G1 Ultra MC12
|NPU
|TAK (nieokreślone)
|MediaTek NPU 990
|RAM
|LPDDR5X
9600 Mbps
|LPDDR5X
10667 Mbps
|Pamięć flash
|UFS 4 + MCQ
|UFS 4.1 (4-lane)
|Łączność
|5G
Wi-Fi 7 (do 6,5 Gb/s)
Bluetooth 5.4
|5G
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gbps)
Bluetooth 6.0
|Aparaty
|– 320 Mpix
– 108 Mpix @ 30 fps
– 3x 36 Mpix @ 30 fps
|– 320 Mpix
|Nagrywanie wideo
|Do 8K60 (7690×4320)
|– 8K60 (7690×4320)
– 4K120 z EIS
– 4K60 cinematic mode
|Ekrany
|WQHD+
180 Hz
|WQHD+
180 Hz
MediaTek Dimensity 8500 – specyfikacja
Procesor MediaTek Dimensity 8500 bazuje z kolei na 4-nm procesie technologicznym, ale też architekturze All Big Core, gdzie wszystkie rdzenie to Arm Cortex-A725, a maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 3,4 GHz. SoC zapewnia także wsparcie dla pamięci LPDDR5X (9600 Mbps) i UFS 4 + MCQ.
MediaTek Dimensity 8500 wyposażono do tego w układ graficzny Arm Mali-G720 MC8 i chip MediaTek NPU 880. SoC obsługuje też łączność 5G, Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) i Bluetooth 5.4 oraz aparaty do 320 Mpix i ekrany do rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem do 144 Hz.
MediaTek Dimensity 8500 vs MediaTek Dimensity 8450 vs MediaTek Dimensity 8400 – porównanie
|MediaTek Dimensity 8500
|MediaTek Dimensity 8450
|MediaTek Dimensity 8400
|Proces litograficzny
|4 nm
|4 nm
|4 nm
|CPU
|– 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz
– 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz
– 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz
|– 1x Arm Cortex-A725 3,35 GHz
– 3x Arm Cortex-A725
– 4x Arm Cortex-A725
|– 1x Arm Cortex-A725 3,25 GHz
– 3x Arm Cortex-A725
– 4x Arm Cortex-A725
|GPU
|Arm Mali-G720 MC8
|Arm Mali-G720 MC7
|Arm Mali-G720 MC7
|NPU
|MediaTek NPU 880
|MediaTek NPU 880
|MediaTek NPU 880
|RAM
|LPDDR5X
9600 Mbps
|LPDDR5X
8533 Mbps
|LPDDR5X
8533 Mbps
|Pamięć flash
|UFS 4 + MCQ
|UFS 4 + MCQ
|UFS 4 + MCQ
|Łączność
|5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
|5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
|5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
|Aparaty
|– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps
|– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps
|– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps
|Nagrywanie wideo
|4K60 (3840×2160)
|4K60 (3840×2160)
|4K60 (3840×2160)
|Ekrany
|WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów
|WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów
|WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów