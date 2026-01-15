Nowe procesory MediaTek Dimensity 9500s i Dimensity 8500 ujrzały światło dzienne

MediaTek zaprezentował dziś dwa nowe procesory. Pierwszy z nich, MediaTek Dimensity 9500s, przeznaczony jest do flagowych smartfonów, natomiast drugi, MediaTek Dimensity 8500, do smartfonów klasy premium.

MediaTek Dimensity 9500s – specyfikacja

Procesor MediaTek Dimensity 9500s bazuje na 3-nm procesie technologicznym oraz architekturze All Big Core. CPU składa się z jednego rdzenia Arm Cortex-X925 o częstotliwości taktowania do 3,73 GHz oraz trzech Arm Cortex-X4 i czterech Arm Cortex-A720. SoC ma też układ graficzny Arm Immortalis-G925 ze wsparciem dla ray tracingu, a także chip NPU.

MediaTek Dimensity 9500s obsługuje również łączność 5G, Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) i Bluetooth 5.4. Ponadto jest kompatybilny z pamięcią RAM LPDDR5X 9600 Mbps i UFS 4 oraz wyświetlaczami o rozdzielczości WQHD+ i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 180 Hz. Można go też sparować z 320 Mpix aparatami.

MediaTek Dimensity 9500s vs MediaTek Dimensity 9500 – porównanie

MediaTek Dimensity 9500s MediaTek Dimensity 9500 Proces litograficzny 3 nm 3 nm CPU 1x Arm Cortex-A925 3,73 GHz

3x Arm Cortex-X4

4x Arm Cortex-A720 1x Arm C1-Ultra 4,21 GHz

3x Arm C1-Premium

4x Arm C1-Pro GPU Arm Immortalis-G925 Arm Mali-G1 Ultra MC12 NPU TAK (nieokreślone) MediaTek NPU 990 RAM LPDDR5X

9600 Mbps LPDDR5X

10667 Mbps Pamięć flash UFS 4 + MCQ UFS 4.1 (4-lane) Łączność 5G

Wi-Fi 7 (do 6,5 Gb/s)

Bluetooth 5.4 5G

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gbps)

Bluetooth 6.0 Aparaty – 320 Mpix

– 108 Mpix @ 30 fps

– 3x 36 Mpix @ 30 fps – 320 Mpix Nagrywanie wideo Do 8K60 (7690×4320) – 8K60 (7690×4320)

– 4K120 z EIS

– 4K60 cinematic mode Ekrany WQHD+

180 Hz WQHD+

180 Hz

MediaTek Dimensity 8500 – specyfikacja

Procesor MediaTek Dimensity 8500 bazuje z kolei na 4-nm procesie technologicznym, ale też architekturze All Big Core, gdzie wszystkie rdzenie to Arm Cortex-A725, a maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 3,4 GHz. SoC zapewnia także wsparcie dla pamięci LPDDR5X (9600 Mbps) i UFS 4 + MCQ.

MediaTek Dimensity 8500 wyposażono do tego w układ graficzny Arm Mali-G720 MC8 i chip MediaTek NPU 880. SoC obsługuje też łączność 5G, Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) i Bluetooth 5.4 oraz aparaty do 320 Mpix i ekrany do rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem do 144 Hz.

MediaTek Dimensity 8500 vs MediaTek Dimensity 8450 vs MediaTek Dimensity 8400 – porównanie