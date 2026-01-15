procesor mediatek dimensity 9500s processor
MediaTek Dimensity 9500s (źródło: MediaTek)
Nowe procesory MediaTek Dimensity 9500s i Dimensity 8500 ujrzały światło dzienne

MediaTek zaprezentował dziś dwa nowe procesory. Pierwszy z nich, MediaTek Dimensity 9500s, przeznaczony jest do flagowych smartfonów, natomiast drugi, MediaTek Dimensity 8500, do smartfonów klasy premium.

MediaTek Dimensity 9500s – specyfikacja

Procesor MediaTek Dimensity 9500s bazuje na 3-nm procesie technologicznym oraz architekturze All Big Core. CPU składa się z jednego rdzenia Arm Cortex-X925 o częstotliwości taktowania do 3,73 GHz oraz trzech Arm Cortex-X4 i czterech Arm Cortex-A720. SoC ma też układ graficzny Arm Immortalis-G925 ze wsparciem dla ray tracingu, a także chip NPU.

MediaTek Dimensity 9500s obsługuje również łączność 5G, Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be) i Bluetooth 5.4. Ponadto jest kompatybilny z pamięcią RAM LPDDR5X 9600 Mbps i UFS 4 oraz wyświetlaczami o rozdzielczości WQHD+ i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 180 Hz. Można go też sparować z 320 Mpix aparatami.

MediaTek Dimensity 9500s vs MediaTek Dimensity 9500 – porównanie

MediaTek Dimensity 9500sMediaTek Dimensity 9500
Proces litograficzny3 nm3 nm
CPU1x Arm Cortex-A925 3,73 GHz
3x Arm Cortex-X4
4x Arm Cortex-A720		1x Arm C1-Ultra 4,21 GHz
3x Arm C1-Premium
4x Arm C1-Pro
GPUArm Immortalis-G925Arm Mali-G1 Ultra MC12
NPUTAK (nieokreślone)MediaTek NPU 990
RAMLPDDR5X
9600 Mbps		LPDDR5X
10667 Mbps
Pamięć flashUFS 4 + MCQUFS 4.1 (4-lane)
Łączność5G
Wi-Fi 7 (do 6,5 Gb/s)
Bluetooth 5.4		5G
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gbps)
Bluetooth 6.0
Aparaty– 320 Mpix
– 108 Mpix @ 30 fps
– 3x 36 Mpix @ 30 fps		– 320 Mpix
Nagrywanie wideoDo 8K60 (7690×4320)– 8K60 (7690×4320)
– 4K120 z EIS
– 4K60 cinematic mode
EkranyWQHD+
180 Hz		WQHD+
180 Hz

MediaTek Dimensity 8500 – specyfikacja

Procesor MediaTek Dimensity 8500 bazuje z kolei na 4-nm procesie technologicznym, ale też architekturze All Big Core, gdzie wszystkie rdzenie to Arm Cortex-A725, a maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 3,4 GHz. SoC zapewnia także wsparcie dla pamięci LPDDR5X (9600 Mbps) i UFS 4 + MCQ.

MediaTek Dimensity 8500 wyposażono do tego w układ graficzny Arm Mali-G720 MC8 i chip MediaTek NPU 880. SoC obsługuje też łączność 5G, Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) i Bluetooth 5.4 oraz aparaty do 320 Mpix i ekrany do rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem do 144 Hz.

MediaTek Dimensity 8500 vs MediaTek Dimensity 8450 vs MediaTek Dimensity 8400 – porównanie

MediaTek Dimensity 8500MediaTek Dimensity 8450MediaTek Dimensity 8400
Proces litograficzny4 nm4 nm4 nm
CPU– 1x Arm Cortex-A725 3,4 GHz
– 3x Arm Cortex-A725 3,2 GHz
– 4x Arm Cortex-A725 2,2 GHz		– 1x Arm Cortex-A725 3,35 GHz
– 3x Arm Cortex-A725
– 4x Arm Cortex-A725		– 1x Arm Cortex-A725 3,25 GHz
– 3x Arm Cortex-A725
– 4x Arm Cortex-A725
GPUArm Mali-G720 MC8Arm Mali-G720 MC7Arm Mali-G720 MC7
NPUMediaTek NPU 880MediaTek NPU 880MediaTek NPU 880
RAMLPDDR5X
9600 Mbps		LPDDR5X
8533 Mbps		LPDDR5X
8533 Mbps
Pamięć flashUFS 4 + MCQUFS 4 + MCQUFS 4 + MCQ
Łączność5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4		5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4		5G
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
Aparaty– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps		– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps		– 320 Mpix
– 3x 32 Mpix @ 30 fps
Nagrywanie wideo4K60 (3840×2160)4K60 (3840×2160)4K60 (3840×2160)
EkranyWQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów		WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów		WQHD+
144 Hz
Wsparcie dla dwóch ekranów

