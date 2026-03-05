Nowy tablet Vivo może namieszać. Zobaczymy go w Europie

Vivo Pad 6 Pro ma trafić do sprzedaży w Europie. To świetna informacja, bowiem tablet zapowiada się zacnie.

Tak ma wyglądać specyfikacja Vivo Pad 6 Pro

Odnoszę wrażenie, że ostatnio jakby więcej dzieje się na rynku tabletów i nie mam na myśli wyłącznie ostatnich premier. Chociaż o tych nowych urządzeniach wypada wspomnieć – zadebiutował iPad Air z Apple M4, a także odbyła się premiera tabletu Honor MagicPad 4 oraz Xiaomi pokazało Pad 8 i Pad 8 Pro.

To oczywiście nie koniec tabletowych atrakcji przygotowanych przez producentów na ten rok. Przed nami jeszcze wiele premier, a wśród szykowanych tabletów wyróżnia się Vivo Pad 6 Pro. Jego oficjalnej specyfikacji jeszcze nie ujawniono, ale poznaliśmy już całkiem sporo informacji.

Digital Chat Station, który jest już dobrze znanym dostarczycielem informacji o jeszcze niezaprezentowanych urządzeniach, wskazuje, że Vivo Pad 6 Pro otrzyma duży, 13,2-calowy ekran 4K. We wnętrzu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, a więc mocy nie powinno zabraknąć. Na pokład trafi co najmniej 12 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane użytkownika. Do tego dojdzie akumulator 13000 mAh z opcją szybkiego ładowania 80/90 W. Przedni aparat ma mieć 8 Mpix, a z tyłu ma być umieszczone jedno oczko 13 Mpix.

fot. Notebookcheck

Kolejną porcję informacji dostarczył serwis Notebookcheck, którego pracownicy na tegorocznych targach MWC w Barcelonie natrafili na chiński wariant omawianego tabletu. Należy tutaj dodać, że europejski odpowiednik – który podobno jest w planach – najpewniej w kwestii wyglądu nie będzie się różnił.

Model z MWC potwierdza obecność procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5 i ekranu 4K. Tablet został pokazany wraz z rysikiem i etui z fizyczną klawiaturą, co zapowiada, że będzie oferowany wraz z zestawem akcesoriów. Rysik będzie można magnetycznie przyczepić do jednego z boków obudowy.

Vivo Pad 6 Pro ma trafić do Europy

Według Notebookcheck nowy tablet Vivo Pad 6 Pro pojawi się w Europie. Niestety, dokładna data jego debiutu nie jest znana. Dowiedzieliśmy się tylko, że premiera zaplanowana jest na ten rok. Pozostaje więc cierpliwie czekać.