Ten gamingowy tablet to prawdziwa bestia. Ma wszystko, co najlepsze

Jego tablety regularnie lądują w rankingach najwydajniejszych urządzeń mobilnych na świecie. Najnowszego modelu pewnie też nie ominie ten scenariusz. Redmagic Gaming Tablet 3 Pro ma bowiem wszystko, co najlepsze.

Wypasiony Redmagic Gaming Tablet 3 Pro debiutuje na rynku

Redmagic Gaming Tablet 3 Pro został wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Z chipsetem współpracować mogą nawet 24 GB RAM typu LPDDR5T, a na pliki czeka maksymalnie 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.1 PRO. Do tego dochodzi jeszcze zoptymalizowany pod kątem gier chip RedCore R3 Pro. Przy tak potężnych podzespołach producent nie zapomniał też o odpowiednim chłodzeniu, a konkretnie o technologii ICE-X z wentylatorem i ciekłym metalem.

Redmagic Gaming Tablet 3 Pro (fot. Redmagic)

Poza wysoką wydajnością i efektywnym chłodzeniem graczy może zainteresować także rejestrowanie dotyku z częstotliwością 2000 Hz. Technologia Magic Touch redukuje opóźnienia o 70% i zwiększa responsywność o 30% względem standardowych urządzeń. Tak przynajmniej twierdzi producent. A skoro już zaczęliśmy mówić o dotyku, to…

Miłośnikom mobilności powinna spodobać się informacja o stosunkowo niedużym ekranie, bo mającym przekątną 9,06 cala. Jest to konkretnie wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,4K, częstotliwości odświeżania 165 Hz, jasności dochodzącej aż do 1600 nitów i przyciemnianiu z częstotliwością 5280 Hz. Otoczony jest on smukłą ramką (poniżej 5 mm), dzięki czemu wypełnia ponad 90% całego frontu.

Redmagic Gaming Tablet 3 Pro (fot. Redmagic)

Akumulator o pojemności 8200 mAh zapewniać ma całkiem długi czas działania (do 5,5 godziny rozgrywki w Honkai: Star Rail), a funkcja szybkiego ładowania z mocą 80 W – błyskawiczne uzupełnianie energii. Dopełnieniem całości jest natomiast Android 15 z nakładką Redmagic OS 10.5.

Na razie nowy tablet Redmagic jest dostępny w Chinach. Ile kosztuje?

Tablet ma aluminiową obudowę z częściowo przezroczystymi plecami w czarnym lub srebrnym wydaniu. Póki co można go kupić w Chinach, gdzie jego ceny kształtują się następująco:

12/256 GB – 3999 juanów (równowartość ~2050 złotych),

16/512 GB – 4699 juanów (~2410 złotych),

24 GB/1 TB – 5999 juanów (~3080 złotych).

Urządzenie ma także zadebiutować poza granicami Państwa Środka. W innych krajach przyjmie nazwę Redmagic Astra Gaming Tablet. Szczegóły na ten temat poznać mamy już 1 lipca 2025 roku.