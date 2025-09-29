Tablet – bestia. Pokaże, na co stać nowego Snapdragona

Nadciąga pierwszy tablet, wyposażony w najpotężniejszy mobilny procesor na rynku – zaprezentowany kilka dni temu chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pionierskim modelem będzie Honor MagicPad 3 Pro.

Honor MagicPad 3 Pro – to będzie pierwszy tablet z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5

Choć wszystko wskazuje na to, że premiera tabletu Honor MagicPad 3 Pro odbędzie się dopiero 15 października 2025 roku, już teraz pojawiły się informacje na temat kluczowych elementów jego specyfikacji. Przekazali je leaksterzy Digital Chat Station i Why Lab, a serwis FoneArena twierdzi, że uzyskał potwierdzenie u samego producenta.

Z informacji tych wynika, że urządzenie zostanie wyposażone w topowy, wykonany w litografii 3 nm procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, cechujący się częstotliwością taktowania sięgającą aż 4,6 GHz i oferujący olbrzymie możliwości w kontekście przetwarzania grafiki czy funkcji AI.

Z chipsetem firmy Qualcomm współpracować będzie autorski, energooszczędny układ E2. Pozwoli na wydłużenie czasu pracy, który i tak powinien być niekrótki, bo zastosowany akumulator cechować ma się pojemnością aż 12450 mAh.

Obraz wyświetlany będzie na bardzo dużym, bo 13,3-calowym ekranie LCD. Poza sporym rozmiarem panel charakteryzować ma się również wysoką rozdzielczością (3200×2136 pikseli) i płynnością, dzięki odświeżaniu z częstotliwością 165 Hz. Wysoką jakość oczekiwać pozwala także certyfikat IMAX Enhanced.

Honor MagicPad 3 Pro (fot. Honor/FoneArena)

Jest jeszcze parę niewiadomych…

Poza tym dowiedzieliśmy się jeszcze, że do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne (szara, złota i biała), ale pozostałe kwestie pozostają tajemnicą. Nie znamy szczegółów na temat zastosowanych aparatów, maksymalnej mocy ładowania czy też ilości pamięci operacyjnej i masowej. Wiemy za to – lecz to żadne zaskoczenie – że tablet obsłuży klawiaturę i rysik.

Nawet z tymi niewiadomymi bez obaw można nazwać model Honor MagicPad 3 Pro bestią i jeśli tylko pojawi się na polskim rynku, to będzie mocnym kandydatem do uzupełnienia naszego rankingu najlepszych tabletów.

Właściwie do nazwania go bestią wystarczyłby sam procesor. Mimo wszystko jestem ciekaw pełnej specyfikacji, a tę poznamy pewnie 15 października 2025 roku – tego samego dnia odbędzie się chińska premiera smartfonów z serii Honor Magic 8.