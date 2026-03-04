Te nowe smartfony to nie lada gratka dla fanów gier

Na MWC 2026 oficjalnie zaprezentowano nową serię smartfonów ukierunkowanych przede wszystkim na graczy (choć nie tylko). Jeden z nich ma wentylator, który może zażegnać problem z przegrzewaniem, a drugi – potężny wyświetlacz i spory akumulator. Te urządzenia są naprawdę intrygujące.

Nubia Neo 5 GT – smartfon z wentylatorem dla graczy (i nie tylko)

Marka ZTE przywiozła na tegoroczne targi MWC w Barcelonie kilka wyjątkowych produktów, w tym puszystego, interaktywnego przyjaciela AI Pet iMoochi, przypominającego Furby’ego, a także model Nubia M153, czyli smartfon z wbudowanym w system operacyjny asystentem sztucznej inteligencji.

Na tym jednak sprawa się nie kończy. ZTE zaanonsowało również nową serię smartfonów Nubia Neo 5, o której nieco (za sprawą przecieku) wspominaliśmy już przed tygodniem. Teraz jednak pokazano je oficjalnie. Jak twierdzi producent, urządzenia powstały z myślą szczególnie o młodych graczach.

Jednym z najciekawszych modeli z najnowszej serii jest smartfon Nubia Neo 5 GT, który został wyposażony w aktywny wentylator chłodzący wewnątrz obudowy. Zgodnie z deklaracją producenta powierzchnia odprowadzania ciepła sięga 29508 mm², a technologia chłodzenia wspierana jest specjalną konstrukcją, która kieruje strumień świeżego powietrza bezpośrednio na procesor i akumulator.

Ponadto Nubia Neo 5 GT oferuje układ MediaTek D7400 (4 nm) z pamięcią LPDDR o przepustowości do 6400 Mb/s oraz silnikiem NeoTurbo Engine, odpowiedzialnym za inteligentną optymalizację. Model ten został też wyposażony w Antenę 360º, która ma zapewnić stabilne połączenie bez względu na sposób trzymania smartfona przez gracza. Warto też wspomnieć, że Nubia Neo 5 GT ma oficjalną certyfikację 120 FPS w grach Garena Free Fire oraz Mobile Legends: Bang Bang.

Model Neo 5 GT został wyposżony także w 6,8-calowy wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz szczytową jasnością 4500 nitów. Sprzęt może się też pochwalić akumulatorem dwukomorowym o pojemności 6210 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Ponadto model ten ogeruje Neo Triggers 5.0 z odświeżaniem 550 Hz, pozwalające na sterowanie w grach z użyciem czterech palców. Jeśli chodzi o obudowę, Neo 5 GT ma płaski tył pozbawiony wystającej wyspy z aparatami.

Nubia Neo 5 Max, czyli potężny smartfon z 7,5-calowym ekranem

Nowa seria obejmuje także model Neo 5 Max, który wyposażono w duży, bo aż 7,5-calowy wyświetlacz, oraz akumulator o pojemności 7000 mAh. Producent twierdzi, że linia Neo 5 nie została dedykowana wyłącznie graczom, a jej przedstawiciele są praktycznymi urządzeniami codziennego użytku. Smartfony wyposażono w aparaty główne 50 Mpix oraz przednie 16 Mpix. Urządzenia będą dostępne w trzech wariantach kolorystycznych.

Smartfony z serii Nubia Neo 5 zadebiutują w Azji Południowo-Wschodniej jeszcze w marcu 2026 roku, a z czasem mają trafić też na inne rynki.