Smartfon ZTE Nubia Neo 5 GT z wentylatorem
Nubia Neo 5 GT (źródło: ZTE)
Smartfony

Te nowe smartfony to nie lada gratka dla fanów gier

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Te nowe smartfony to nie lada gratka dla fanów gier

Na MWC 2026 oficjalnie zaprezentowano nową serię smartfonów ukierunkowanych przede wszystkim na graczy (choć nie tylko). Jeden z nich ma wentylator, który może zażegnać problem z przegrzewaniem, a drugi – potężny wyświetlacz i spory akumulator. Te urządzenia są naprawdę intrygujące.

Nubia Neo 5 GT – smartfon z wentylatorem dla graczy (i nie tylko)

Marka ZTE przywiozła na tegoroczne targi MWC w Barcelonie kilka wyjątkowych produktów, w tym puszystego, interaktywnego przyjaciela AI Pet iMoochi, przypominającego Furby’ego, a także model Nubia M153, czyli smartfon z wbudowanym w system operacyjny asystentem sztucznej inteligencji.

Na tym jednak sprawa się nie kończy. ZTE zaanonsowało również nową serię smartfonów Nubia Neo 5, o której nieco (za sprawą przecieku) wspominaliśmy już przed tygodniem. Teraz jednak pokazano je oficjalnie. Jak twierdzi producent, urządzenia powstały z myślą szczególnie o młodych graczach.

Smartfon ZTE Nubia Neo 5 GT z wentylatorem
Nubia Neo 5 GT (źródło: ZTE)
Smartfon ZTE Nubia Neo 5 GT z wentylatorem
Nubia Neo 5 GT (źródło: ZTE)
Smartfon ZTE Nubia Neo 5 GT z wentylatorem
Nubia Neo 5 GT (źródło: ZTE)

Jednym z najciekawszych modeli z najnowszej serii jest smartfon Nubia Neo 5 GT, który został wyposażony w aktywny wentylator chłodzący wewnątrz obudowy. Zgodnie z deklaracją producenta powierzchnia odprowadzania ciepła sięga 29508 mm², a technologia chłodzenia wspierana jest specjalną konstrukcją, która kieruje strumień świeżego powietrza bezpośrednio na procesor i akumulator.

Ponadto Nubia Neo 5 GT oferuje układ MediaTek D7400 (4 nm) z pamięcią LPDDR o przepustowości do 6400 Mb/s oraz silnikiem NeoTurbo Engine, odpowiedzialnym za inteligentną optymalizację. Model ten został też wyposażony w Antenę 360º, która ma zapewnić stabilne połączenie bez względu na sposób trzymania smartfona przez gracza. Warto też wspomnieć, że Nubia Neo 5 GT ma oficjalną certyfikację 120 FPS w grach Garena Free Fire oraz Mobile Legends: Bang Bang.

Model Neo 5 GT został wyposżony także w 6,8-calowy wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz szczytową jasnością 4500 nitów. Sprzęt może się też pochwalić akumulatorem dwukomorowym o pojemności 6210 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Ponadto model ten ogeruje Neo Triggers 5.0 z odświeżaniem 550 Hz, pozwalające na sterowanie w grach z użyciem czterech palców. Jeśli chodzi o obudowę, Neo 5 GT ma płaski tył pozbawiony wystającej wyspy z aparatami.

Zobacz również

Nubia Neo 5 Max, czyli potężny smartfon z 7,5-calowym ekranem

Nowa seria obejmuje także model Neo 5 Max, który wyposażono w duży, bo aż 7,5-calowy wyświetlacz, oraz akumulator o pojemności 7000 mAh. Producent twierdzi, że linia Neo 5 nie została dedykowana wyłącznie graczom, a jej przedstawiciele są praktycznymi urządzeniami codziennego użytku. Smartfony wyposażono w aparaty główne 50 Mpix oraz przednie 16 Mpix. Urządzenia będą dostępne w trzech wariantach kolorystycznych.

Smartfon ZTE Nubia Neo 5 Max
Nubia Neo 5 Max (fot.: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Smartfon ZTE Nubia Neo 5 Max
Nubia Neo 5 Max (fot.: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Smartfon ZTE Nubia Neo 5 Max
Nubia Neo 5 Max (fot.: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Smartfony z serii Nubia Neo 5 zadebiutują w Azji Południowo-Wschodniej jeszcze w marcu 2026 roku, a z czasem mają trafić też na inne rynki.

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas