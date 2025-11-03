Gamingowa bestia wylądowała w Europie. Cena pozytywnie Cię zaskoczy

Dwa tygodnie temu miejsce miała oficjalna zapowiedź smartfonów Redmagic 11 Pro oraz Redmagic 11 Pro+ w Chinach. Dziś, 3 listopada 2025 roku, pierwszy z nich doczekał się globalnej i zarazem europejskiej premiery. Rzućmy więc okiem na ceny i przypomnijmy sobie, o czym w ogóle mowa.

Europejska premiera smartfona Redmagic 11 Pro – to gamingowy potwór

Debiutujący dziś w Europie Redmagic 11 Pro to flagowy smartfon gamingowy, kierowany do najbardziej wymagających graczy. Jego sercem jest absolutnie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, którego CPU rozpędza się aż do 4,6 GHz, a GPU pozwala oczekiwać doskonałej płynności i zjawiskowych efektów na ekranie.

Skoro już o nim mowa, smartfon Redmagic 11 Pro został wyposażony w 6,85-calowy wyświetlacz AMOLED (BOE X10). Cechuje go rozdzielczość 2688×1216 pikseli, częstotliwość odświeżania 144 Hz, 100% pokrycia palety barw DCI-P3 oraz jasność sięgająca 1800 nitów. Dodatkowo panel dokonuje detekcji dotyku z częstotliwością do 3000 Hz.

Redmagic 11 Pro (Źródło: Redmagic)

Im dalej, tym ciekawiej

W środku producent zmieścił jeszcze dodatkowy chip RedCore R4, odpowiedzialny za przetwarzanie procesów związanych z grami, nawet 24 GB RAM typu LPDDR5T i maksymalnie 1 TB pamięci na pliki w formacie UFS 4.1 Pro. Uwagę przykuwa również akumulator o pojemności 7500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W (zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo).

Największą ciekawostką w modelu Redmagic 11 Pro jest jednak – bez wątpienia – układ chłodzenia wodno-powietrznego AquaCore Cooling System. Wykorzystuje ciecz fluorowaną (taką jak w serwerowniach AI), komory parowe o powierzchni 13116 mm2 i wentylator o prędkości 24000 obrotów na minutę, aby efektywnie, a zarazem cicho odprowadzać ciepło generowane przez poszczególne podzespoły.

Redmagic 11 Pro (Źródło: Redmagic)

Sekcję fotograficzną tworzą w tym modelu dwa aparaty 50 Mpix z tyłu (główny z optyczną stabilizacją obrazu – OIS oraz ultraszerokokątny) i wspierający je sensor 2 Mpix, a także 16 Mpix aparat z przodu.

Specyfikację uzupełniają głośniki stereo, system wibracji 4D, moduły 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 i NFC oraz system Redmagic OS 11, a całość wieńczy wodoszczelna obudowa (w klasie IPX8) z fizycznymi triggerami na dłuższej krawędzi.

Redmagic 11 Pro (fot. Redmagic)

Ile kosztuje gamingowy smartfon Redmagic 11 Pro? Cena w euro już znana (i jest naprawdę przystępna)

W Europie dostępne będą trzy konfiguracje pamięciowe smartfona Redmagic 11 Pro. Ich ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 699 euro (równowartość ~2975 złotych),

16/512 GB – 799 euro (~3400 złotych),

24 GB/1 TB – 999 euro (~4250 złotych).

Chociaż dzisiaj ma miejsce oficjalna premiera, to regularna sprzedaż na Starym Kontynencie wystartuje dopiero za kilkanaście dni – dokładnie 19 listopada 2025 roku.