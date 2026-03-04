Elon Musk w końcu zrobi coś dobrego. Mógł jednak bardziej się postarać

Na platformie X zaczęła obowiązywać nowa polityka społeczności. Wygląda na to, że serwis Elona Muska może wreszcie zrobić coś dobrego, choć mógł się nieco bardziej wysilić.

Zmiany w polityce serwisu X Elona Muska mają ograniczyć fake newsy

Sztuczna inteligencja Elona Muska niejednokrotnie namieszała w technologicznym świecie. Bot Grok był antysemitą i chwalił Hitlera, a na platformie X promowano goliznę generowaną za pomocą Grok Imagine. Po drodze Musk udostępnił też Grokipedię, czyli własną wersję Wikipedii opracowaną przy wsparciu sztucznej inteligencji. Wygląda jednak na to, że twórcy platformy X oraz bota wreszcie zrobią coś naprawdę dobrego.

Przedstawiciel serwisu Elona Muska – Nikita Bier – opublikował post na X, w którym prezentuje kilka zmian wdrożonych do polityki platformy. Warto jednak podkreślić, że dotyczą one użytkowników uczestniczących w programie Creator Revenue Sharing, gdzie platforma X dzieli się twórcami przechodami z reklam wyświetlanych obok treści.

Modyfikacje polityki programu są wynikiem trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie, a jedną z nich jest blokowanie monetyzacji twórców, udostępniających wygenerowane z pomocą AI filmy, przedstawiające konflikty zbrojne bez oznaczenia, że opracowano je przy pomocy sztucznej inteligencji. Jeśli zasada zostanie złamana, uczestnictwo w programie Creator Revenue Sharing będzie zawieszone na 90 dni, a w przypadku powtórzenia się tej sytuacji – zostanie ono zawieszone na stałe.

Today we are revising our Creator Revenue Sharing policies to maintain authenticity of content on Timeline and prevent manipulation of the program.



During times of war, it is critical that people have access to authentic information on the ground. With today’s AI technologies,… — Nikita Bier (@nikitabier) March 3, 2026

W jaki sposób X sprawdzi brak oznaczenia AI w filmach?

Naruszenie nowych zasad będzie zgłaszane za pośrednictwem Community Notes (z ang. Notatek Społeczności), czyli systemu umożliwiającego oznaczanie postów przez innych użytkowników jako treści wprowadzające w błąd. Co ważne, notatki te są widoczne publicznie, o ile zostaną potwierdzone przez inne osoby oraz zatwierdzone przez algorytm. Zgłoszenia niedopuszczalnych treści według nowej polityki będą również zgłaszane, jeśli system wykryje np. metadane pochodzące z narzędzi korzystających ze sztucznej inteligencji.

Bier w poście podkreślił, że dostęp ludzi do autentycznych informacji w terenie jest kluczowy podczas wojny. Jednocześnie jak dodaje Engadget, obecny konflikt nie jest prawnie uznany za wojnę.

Generatory wideo AI stają się coraz lepsze i powszechnie dostępne. W styczniu 2026 roku Google przygotowało dużą aktualizację narzędzia Veo 3.1, dzięki którym tworzone filmy mają być znacznie bardziej ekspresyjne, kreatywne i przekonujące. Warto jednak wspomnieć, że np. platforma X podczas generowania nagrań i grafik za pośrednictwem Groka dodaje do materiałów znak wodny. Właściciele serwisu testują też dodatkową funkcję dodawania etykiet, również opartą na AI.