„iPhone z wielkim akumulatorem”. Nowy smartfon zadebiutował

Oficjalna premiera smartfona Honor Power 2 za nami. Złośliwi pewnie nazwą go „iPhonem z ogromnym akumulatorem”.

Zadebiutował Honor Power 2

Pod koniec 2025 roku poznaliśmy sporo informacji na temat Honora Power 2. Wówczas jednak nie byliśmy pewni, czy wszystko to się potwierdzi. Natomiast teraz – po premierze omawianego urządzenia – możemy stwierdzić, że wiele danych okazało się prawdziwych.

Honor Power 2 wizualnie przypomina iPhone’a i to niestety tego wątpliwie atrakcyjnego – model iPhone 17 Pro lub 17 Pro Max. Producent zainspirował się nawet wersjami kolorystycznymi, więc dostępny jest pomarańczowy wariant. Jeśli jednak przymkniemy oko na wygląd, robi się naprawdę przyjemnie.

Smartfon wyposażony jest w 6,79-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2640 x 1200 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na górze, w niewielkim otworze, znalazł się przedni aparat 16 Mpix, a dodatkowo ekran jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Skoro wspomniałem o jednym aparacie, należy od razu temat pociągnąć dalej. Główne „oczko” to 50 Mpix z f/1.9 i OIS, a obok niego znajduje się aparat ultraszerokokątny 5 Mpix.

fot. Honor

Sercem jest procesor MediaTek Dimensity 8500 Elite. Do tego dochodzi 12 GB RAM (LPDDR5X) oraz – zależnie od wybranej konfiguracji – 256 lub 512 GB (UFS 4.1) na dane użytkownika. Największe wrażenie robi natomiast akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 10080 mAh. Według deklaracji producenta taki akumulator pozwoli na nawet 26 godzin oglądania filmów, 14 godzin grania lub 17 godzin ciągłego korzystania z nawigacji. Można go ładować z pomocą 80 W.

Honor Power 2, co dość oczywiste, może być wykorzystany również jako powerbank, zapewniając energię innym urządzeniom – wówczas otrzymujemy ładowanie z mocą do 27 W. To wszystko udało się upchnąć w smukłej obudowie o wymiarach 162,1 x 76,3 x 7,98 mm i wadze 216 g. Urządzenie działa pod kontrolą nakładki MagicOS 10, opartej na systemie Android 16.

fot. Honor

Honor Power 2 – cena i dostępność

Na ten moment smartfon sprzedawany jest w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych – białej, czarnej i pomarańczowej. Wariant 12/256 GB został wyceniony na 2699 juanów (równowartość około 1387 złotych), a model 12/512 GB na 2999 juanów (około 1514 złotych).