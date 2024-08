Macie dość AI? To pechowo, bo ten procesor Qualcomma jeszcze ją upowszechni

Ciężko nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że żyjemy obecnie w świecie, w którym sztuczna inteligencja zyskuje coraz większe znaczenie, chociaż czasami można już doświadczyć jej przesytu. Qualcomm wprowadza nowy procesor Snapdragon 7s Gen 3, który może jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój i dostępność AI w urządzeniach mobilnych. Co oferuje?

AI na wyciągnięcie ręki dzięki Qualcomm

Qualcomm oficjalnie zaprezentował Snapdragona 7s Gen 3, czyli procesor przeznaczony dla smartfonów ze średniej półki, który ma wprowadzić funkcje oparte na sztucznej inteligencji do szerszej grupy użytkowników. Nowy chipset wyposażony jest w dedykowaną jednostkę przetwarzania AI, która umożliwia obsługę modeli językowych takich jak Baichuan-7B lub Llama 2, a także generatywnej sztucznej inteligencji.

źródło: Qualcomm

Nowy procesor to jednak nie tylko rozbudowane wsparcie dla AI w smartfonach, ale sporo więcej. Użytkownicy urządzeń, które zostaną w niego wyposażone, mogą spodziewać się także m.in. dłuższej pracy na jednym ładowaniu, ponieważ chipset został zoptymalizowany pod kątem energooszczędności.

Co dokładnie oferuje nowy procesor?

Jak przyznaje producent, Snapdragon 7s Gen 3 został zaprojektowany z myślą o dostarczeniu użytkownikom smartfonów ze średniej półki technologii i doświadczeń, które do tej pory były zarezerwowane dla droższych urządzeń. Niestety nie wiemy jeszcze z jakich rdzeni składa się nowy układ, ani jakim taktowaniem może się on pochwalić, więc ciężko stwierdzić, czy w słowach producenta jest chociaż „ziarenko prawdy”.

Snapdragon 7s Gen 3 obsługuje ulepszony w stosunku do poprzednika procesor graficzny Adreno. Dodatkowo układ wspiera wyświetlacze o rozdzielczości do Full HD+ przy odświeżaniu 144 Hz. W kwestii fotografii, Snapdragon 7s Gen 3 jest wyposażony 12-bitowy potrójny ISP i wsparcie dla nagrywania wideo 4K sHDR. Został także zoptymalizowany do pracy z sieciami 5G oraz modułami Bluetooth 5.4.

Ogólnie rzecz biorąc w porównaniu do zeszłorocznego Snapdragona 7s Gen 2 mamy tutaj spory krok w przód, a przynajmniej tak wynika z zapewnień producenta. Qualcomm twierdzi, że nowy procesor jest prawie o 20% szybszy od poprzednika, jego wydajność AI wzrosła o ponad 30%, wydajność GPU o 40%, a zarządzanie energią jest lepsze o 12%.

W swoim komunikacie firma twierdzi, że już w nadchodzących miesiącach producenci smartfonów tacy jak Realme, Samsung, Sharp i Xiaomi wprowadzą na rynek urządzenia wyposażone w nowy chipset.