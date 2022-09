Nowe klawiatury i myszki Logitech dla Maka są zniewalające

Logitech niezaprzeczalnie jest jednym z najpopularniejszych producentów sprzętu biurowego na świecie. Jego oferta obfituje w produkty dostosowane do intensywnej pracy przed komputerem. Co jeśli jednak klient chce używać sprzętu wraz z komputerami Mac i wykorzystać ich pełny potencjał? Logitech ma na to rozwiązanie!

Nowa oferta Logitecha dla Maków

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło się Wam szukać dobrej jakości peryferiów współpracujących bez problemu z systemem macOS, to mogliście zdziwić się, jak niewiele jest ich na rynku. Często zdarza się również, że choć klawiatura jest w stanie bezproblemowo działać z Makiem, to niestety nie ma przystosowanego do niego układu.

Naprzeciw tym problemom wychodzi więc Logitech, cały na biało (i grafitowo ;)), z nową ofertą przystosowaną specjalnie dla klientów używających komputerów od Apple. W skład nowej kolekcji wchodzą dwie myszki oraz dwie klawiatury. Mają one rozszerzyć ofertę Logitecha dla Maków, gdyż firma ta posiada już kilka modeli z tej serii.

Klawiatura MX Mechanical Mini dla komputerów Mac

Pierwszą z nowych klawiatur jest model Logitech MX Mechanical Mini w układzie dostosowanym do komputerów Mac. Znalazły się w nim zatem klawisze takie jak Command czy Option. Klawiatura ta powinna być już Wam znana, gdyż szwajcarski producent ma już w ofercie od pewnego czasu identyczny model. Dopiero teraz zyskał on jednak wariant dla fanów Apple.

MX Mechanical Mini jest klawiaturą w rozmiarze 75%, a zatem ma ona wszelkie potrzebne klawisze w kompaktowych wymiarach. Znalazły się w niej więc: rząd klawiszy funkcyjnych, strzałki oraz część klawiszy nawigacyjnych (PageUp, PageDown itp.).

Producent zapewnił cichą pracę dzięki przełącznikom Kailh Low-Profile V2 Brown, które sam nazywa Quiet Tactile. Wyczuwalne jest w nich sprzężenie zwrotne w momencie aktywacji, a skok ma dystans krótszy niż w klasycznych przełącznikach mechanicznych.

Niskoprofilowa klawiatura mechaniczna dla Maców ma również jednolite, białe podświetlenie, które pozwoli na użytkowanie jej nawet pod osłoną nocy. Dodatkowo współpracuje ona z oprogramowaniem Logi Options+, które pozwala na przeprogramowanie działania wybranych klawiszy.

Logitech MX Mechanical Mini pozwala na bezprzewodowe połączenie nawet z trzema urządzeniami jednocześnie, pomiędzy którymi użytkownik może się płynnie przełączać. Klawiatura wspiera systemy macOS, iOS oraz iPadOS, a użytkownicy naładują ją przez port USB-C.

Nabyć można ją na stronie Logitecha za kwotę 699 złotych w dwóch wariantach kolorystycznych: grafitowym oraz jasnoszarym. Producent rekomenduje używanie jej wraz z myszą MX Master 3S dla komputerów Mac.

Mysz MX Master 3S dla komputerów Mac

Drugim, nowym urządzeniem z serii MX, przystosowanym do pracy z Makami, jest znana i kochana mysz MX Master 3S. Nie różni się ona znacząco od swojej standardowej wersji, natomiast ma na celu bezproblemowo współpracować z systemami Apple – a to dla ich użytkowników przecież najważniejsze.

Zamontowane zostały w niej ciche przełączniki Quiet Clicks, których praca jest praktycznie niesłyszalna. Rolka MagSpeed korzysta z kolei z adaptacyjnej funkcji obracania, która zależnie od wybranego trybu stawia ząbkowy opór lub luźno się kręci. Logitech deklaruje, że potrafi ona przewijać nawet 1000 linii na sekundę.

W myszy Logitech MX Master 3S użytkownik jest w stanie ustawić czułość w zakresie 1000-8000 DPI, a zamontowany w niej laserowy sensor pozwala na pracę na różnych powierzchniach, w tym na szkle, bez problemów z utratą precyzji. Przewijanie stron w poziomie jest dodatkowo ułatwione za sprawą dodatkowej rolki na boku myszy.

Podobnie jak klawiaturę MX Mechanical Mini, mysz MX Master 3S można podłączyć jednocześnie do trzech urządzeń z systemem macOS, iOS lub iPadOS i przełączać się między nimi za pomocą Easy-Switch. Naładować można ją z kolei kablem USB-C.

Mysz dostępna jest w kolorach jasnoszarym i grafitowym (przy czym ten pierwszy wygląda bardziej jak biały, a ten drugi jak czarny), a na stronie Logitecha zakupić można ją za 609 złotych, czyli 40 złotych więcej niż za wersję bez dopisku „dla Mac”.

Klawiatura K380 Multi-Device dla komputerów Mac

Jedynym nowym produktem w serii Logitecha dla komputerów Mac, który nie obraca się tylko w kolorach bieli, szarości lub czerni, jest klawiatura K380 Multi-Device. Ma ona bowiem barwę niebieską, którą producent ładnie nazwał „Blueberry”, oraz różową.

Klawiatura K380 korzysta z rozkładu klawiszy podobnego do tego w MacBookach, dzięki czemu daje ona dostęp do klawiszy Command, Option, ale także małych strzałeczek w prawym dolnym rogu i małego rzędu funkcyjnego u góry.

Klienci zdecydowanie docenią również jej niski profil, który choć opiera się o gumowe kopuły osadzone na membranie, ma zapewnić komfort i wygodę pisania bez względu na warunki pracy. Klawiatura ta ma dodatkowo okrągłe przyciski, które są specjalnie wyprofilowane pod ludzkie palce.

Logitech K380 Multi-Device podłączyć można przez Bluetooth do dowolnego urządzenia działającego w systemach Apple, natomiast dwie baterie alkaliczne AAA pozwolą działać klawiaturze nawet przez 2 lata.

Klawiaturę tę można nabyć na stronie Logitecha w trzech opcjach kolorystycznych: niebieskim, różowym oraz białym. Ta pierwsza kosztuje 219 złotych, natomiast pozostałe po 259 złotych.

Pionowa mysz Lift dla komputerów Mac

Logitech nie zapomniał też o fanach ergonomii, działających w ekosystemie Apple. Specjalnie dla nich ma w ofercie mysz Lift, która jest pionowa, dzięki czemu można z niej korzystać, używając naturalnego chwytu dłoni. Logitech deklaruje, że najlepiej przystosowana jest ona dla osób z małymi lub średnimi dłońmi.

Zamontowana w Logitech Lift rolka SmartWheel pozwala na przełączanie pomiędzy dwoma trybami: szybkim i precyzyjnym. Ten pierwszy przewija stronę ze znaczną prędkością, natomiast drugi pozwala na precyzyjne przeglądanie np. dokumentów.

Dzięki oprogramowaniu Logi Options+ można zmienić działanie przycisków myszy i dostosować je do własnych potrzeb. Ponadto mysz Lift można podłączyć do trzech urządzeń jednocześnie i przełączać się między nimi za pomocą Easy-Switch – przycisku na spodzie myszy.

Dzięki połączeniu Bluetooth Low Energy i zasilaniu myszy jedną baterią alkaliczną AA (która jest dołączona do zestawu), Logitech Lift może pracować aż przez dwa lata. Kupić można ją na stronie Logitecha za 349 złotych i dostępna jest wyłącznie w kolorze białym, co może być problematyczne dla fanów ciemniejszych barw.

Logitech tworzy produkty z myślą o środowisku naturalnym

Jeśli jesteście fanami dbania o środowisko, to spodoba Wam się również fakt, że prawie wszystkie nowe produkty Logitecha dla komputerów Mac mają certyfikat neutralności węglowej oraz częściowo są wykonane z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Ponadto klawiatura MX Mechanical Mini ma metalową płytę mocującą, która wykonana została z użyciem energii odnawialnej, zamiast paliw kopalnych.

Klawiatura MX Mechanical Mini w kolorze grafitowym ma 47% części plastikowych pochodzących z recyklingu, jasnoszara zaś 36%. Myszy MX Master 3S w kolorze grafitowym i jasnoszarym to kolejno 27% i 22%, natomiast mysz Lift to 54%. Klawiatura K380 niestety nie ma takiej deklaracji, więc prawdopodobnie nie jest neutralna dla środowiska i nie korzysta z odzyskanych tworzyw.