Wideokonferencje to twoja codzienność? Logitech ma dla ciebie fajny zestaw

Firma Logitech zaprezentowała dzisiaj dwie nowe serie produktów, które mogą okazać się bardzo przydatne dla osób pracujących z własnego domu. Sprzęty, o których mowa to kamera internetowa Brio 500 oraz słuchawki z serii Zone Vibe. Producent podkreśla, że oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o osobach pracujących zdalnie i mają być odpowiedzią na ich potrzeby.

Nowa kamera internetowa Logitech

Kamera internetowa Brio 500 ma rozwiązać problemy słabej jakości zarówno obrazu jak i dźwięku podczas rozmów z wideo. Ma kilka wbudowanych trybów, które mogą się dla wielu osób okazać sporym ułatwieniem w ich pracy.

Brio 500 wykorzystuje matrycę o rozdzielczości 4 Mpix. Obraz z kamery internetowej ma rozdzielczość 1080p przy 30 klatkach na sekundę oraz 720p przy 60 klatkach na sekundę. Wbudowane funkcje zadbają o to, byśmy zawsze byli dobrze doświetleni i widoczni w kadrze.

RightLight 4 to funkcja, która automatycznie dostosowuje oświetlenie. Dzięki niej użytkownik ma być wyraźnie widoczny nawet w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Funkcja RightSight Auto-Framing, jak sama nazwa wskazuje, automatycznie wykadruje ujęcie w taki sposób, by użytkownik znajdował się w jego centrum.

Logitech daje również możliwość zmiany pola widzenia kamery. Dzięki aplikacji Logi Tune użytkownik ma możliwość przybliżenia lub oddalenia pola widzenia. Wartości, jakie można wybrać to 90°, 78° oraz 65°. W aplikacji można dostosować również zoom cyfrowy, autofokus, automatyczne kadrowanie i regulację obrazu.

Sporym ułatwieniem dla niektórych użytkowników może okazać się funkcja Show Mode, która umożliwia łatwe pokazanie rzeczy znajdujących się na naszym na biurku. Jest to możliwe zastosowanemu przez producenta systemowi montażu, pozwalającemu przechylić kamerę w dół.

kamera w trybie Show Mode (fot. producent)

Kamery z serii Biro 500 oferują również dobrą jakość dźwięku dzięki zastosowaniu podwójnego mikrofonu oraz technologii redukcji szumów Beamforming. Za jej sprawą urządzenie jest w stanie odróżnić głos użytkownika od dźwięków tła, co ułatwia redukowanie pozostałych szumów.

Możemy wybrać jeden z trzech kolorów urządzenia: grafitowy, biały lub różowy. Sama kamerka ma 31,5 mm wysokości, 110 mm szerokości, 31,5 mm długości i waży 81 gramów. Zapłacimy za nią 619 złotych.

Słuchawki stworzone do wideokonferencji

Logitech Zone Vibe 100 to nauszne słuchawki bezprzewodowe z wbudowanym mikrofonem, który znajduje się na chowanym wysięgniku. Słuchawki są dość lekkie, bo ważą zaledwie 185 gramów, dlatego ich dłuższe używanie nie powinno specjalnie męczyć użytkowników.

O brzmienie dźwięku dbają zastosowane w słuchawkach 40-milimetrowe przetworniki głośnikowe z kodekiem AAC. Mikrofon, w który wyposażone są słuchawki, oferuje tę samą technologię redukcji szumów, co powyżej opisana kamera internetowa. Dodatkowo podczas „chowania” mikrofonu zostaje on automatycznie wyciszony.

Każdy użytkownik może w aplikacji Logi Tune dostosować parametry dźwięku słuchawek dzięki j 5-pasmowym suwakom EQ. Producent zapewnia również, że Zone Vibe 100 mogą wytrzymać nawet do 20 godzin słuchania i do 18 godzin rozmawiania na pełnym ładowaniu. Do tych danych trzeba jednak podchodzić z pewną rezerwą.

Logitech Zone Vibe 100 (fot. Logitech)

Słuchawki współpracują z systemem Windows, macOS lub ChromeOS oraz z urządzeniami iOS i Android z obsługą Bluetooth. Dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: grafitowej, białej oraz różowej. Cena Logitech Zone Vibe 100 to 529 złotych.