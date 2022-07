Na widok nowych akcesoriów Logitecha się uśmiechniesz. Zwłaszcza jednego

Klawiatury, myszka i słuchawki – oto zawartość Kolekcji Aurora, czyli zupełnie nowej linii gadżetów od Logitecha. Zapomnijcie o klasycznych czerniach i światełkach RGB. Biel i róż to są kolory, które upodobał sobie producent sprzętu. I bardzo dobrze!

Logitech stawia na indywidualność

Co jest dość ważne, gadżety z Kolekcji Aurora powstały w skutek zaangażowania zespołu złożonego w większości z kobiet. Dlatego też same produkty są dostępne w kolorze białym, choć można ozdobić je akcesoriami w charakterystycznym różu i zieleni. Logitech zrezygnował również z ostrych krawędzi oraz krzykliwych elementów, charakterystycznych wśród producentów sprzętu dla graczy. W projekcie każdego z urządzeń kierowano się również wygodą, przez co dostosowane są one do posiadania przez użytkownika okularów, kolczyków czy też mniejszych dłoni.

Z jakich produktów Logitech złożył Kolekcję Aurora? Rzućmy okiem na ich listę:

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier G735 – 1099 złotych ,

, Bezprzewodowa klawiatura do gier G715 – 949 złotych ,

, Klawiatura do gier G713 – 799 złotych ,

, Bezprzewodowa mysz do gier G705 – 499 złotych.

Oprócz głównych sprzętów, gracze będą mogli rozbudować tę kolekcję o dodatkowe akcesoria. Szczególne wrażenie robi nietypowa podstawka pod nadgarstek, która wyglądem przypomina kłębek chmur. Spójrzmy jednak na komplet dodatków oraz ich ceny, bo naprawdę jest w czym przebierać!

Mikrofon Blue Yeti USB dla kolekcji Aurora – 649 złotych ,

, Etui w kształcie serca na zestaw słuchawkowy G735, mysz G705 oraz kable – 169 złotych ,

, Podpórka pod nadgarstki dla klawiatury – 84,99 złotych ,

, Kabel + Organizator kabli – 44,90 złotych ,

, Nauszniki i wysięgnik mikrofonu (róż, zieleń oraz biel) – 84,99 złotych ,

, Nakładki na klawisze dla klawiatur z kolekcji (róż, zieleń oraz biel) – 169 złotych ,

, Górna płyta dla klawiatury G713/G715 – dwa osobne produkty (róż, zieleń, biel) – 84,99 złotych ,

, Podkładka pod mysz (róż, zieleń, biel) – 129 złotych.

Gustowna kolekcja dla pokoju gracza

Choć skompletowanie wszystkich sprzętów i akcesoriów z Kolekcji Aurora to koszt ponad 5000 złotych, wizja posiadania tak ślicznego zestawu dla graczy naprawdę kusi. Wybrane odcienie różu i zieleni są niecodzienne, a łagodne barwy sprzętu nie będą tak krzykliwe, jak czarno-tęczowe gadżety od innych producentów.

Imponuje też żywotność bezprzewodowych urządzeń – słuchawki wytrzymają na jednym ładowaniu ponad 56 godzin, a klawiatura bezprzewodowa aż 25 godzin. Łatwo więc ją spakować w podróż, by następnie cieszyć się rozgrywką na wieczorze u znajomych bądź przyjaciół. Ciekawi tutaj obecność mikrofonu Blue Yeti, który przeznaczony jest głównie dla streamerów i podcasterów, którzy aktywnie mogliby z niego korzystać.

Logitech zaprezentował niewątpliwie intrygującą kolekcję, tylko właśnie – czy jej wygląd oraz jakość sprzętów usprawiedliwia tak wysokie ceny? Na to pytanie odpowiedzą już testerzy, kiedy zestawy wpadną w ich ręce.