Sprawdź, kiedy pobierzesz iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 i macOS Ventura

Dla wszystkich, którzy nie mogą się doczekać iOS 16, mamy dobre informacje. Aktualizacja zostanie wydana już niebawem. Dowiedzieliśmy się również, kiedy Apple udostępni watchOS 9 oraz poznaliśmy przybliżone daty wydania iPadOS 16 i macOS Ventura.

Przede wszystkim nowy ekran blokady

Apple od dłuższego czasu rozwija system operacyjny iOS małymi krokami. Każda duża aktualizacja, wydawana co roku, wprowadza zestaw kilku nowości i zdecydowanie nie jest rewolucją. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Mamy bowiem do czynienia z dojrzałym oprogramowaniem, a znaczące zmiany w interfejsie mogłyby zostać negatywnie odebrane przez większość zwykłych użytkowników. Firma Tima Cooka nie chce więc ryzykować.

Ten sam schemat został zastosowany w przypadku iOS 16. Apple ponownie wprowadziło zestaw nowości, ale trudno określić je czymś rewolucyjnym i naprawdę dużym. Największą zmianą jest nowy ekran blokady, który teraz można w sporym stopniu spersonalizować, a ponadto dostarcza on zauważalnie więcej informacji. Warto jednak mieć na uwadze, że tak naprawdę firma z Cupertino po prostu dogoniła tutaj konkurencję z Androidem.

iOS 16 to również ulepszony tryb skupienia, nowości w niektórych aplikacjach systemowych (np. Poczta, Zdjęcia i Wiadomości), inteligentne wycinanie obiektów ze zdjęć oraz jeszcze kilka innych nowości. Ponadto, jak zauważył serwis 9to5Mac, nowy iOS 16 (a także iPadOS 16) wykryje, jeśli użytkownik będzie próbował sparować nieoryginalne słuchawki AirPods – w takiej sytuacji system wyświetli komunikat o treści: Te słuchawki nie mogły zostać zweryfikowane jako oryginalne AirPods i mogą nie zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami i pokaże opcję Nie łącz. Nie ma jednak mowy o blokadzie możliwości sparowania podróbek z urządzeniem.

Apple wcześniej już udostępniło iOS 16 w kanałach testowych – deweloperskim i publicznym. Natomiast teraz firma oficjalnie ogłosiła, kiedy stabilna wersja trafi na wszystkie wspierane iPhone’y. System zostanie udostępniony w najbliższy poniedziałek, 12 września 2022 roku.

watchOS 9 – aktualizacja dla tych, którzy ćwiczą

Nowy system operacyjny skierowany na Apple Watche skupia się na funkcjach zdrowotnych i mierzeniu aktywności użytkownika. watchOS 9 wprowadza bowiem strefy tętna oraz pierścienie aktywności w nowych widokach.

Zadbano jeszcze o bardziej rozbudowane opcje personalizacji treningów, a także zestaw funkcji, które spodobają się biegaczom i cyklistom (np. nowe sposoby rywalizacji ze samym sobą). Pojawiły się również nowości związane ze snem.

Apple poinformowało, że watchOS 9 trafi na wszystkie wspierane Watche już 12 września 2022 roku.

iPadOS 16 – przede wszystkim wielozadaniowość

Tegoroczna, duża aktualizacja dla iPadów wprowadza przede wszystkim rozwiązania mające usprawnić wielozadaniowość. W iPadOS 16 dodano Stage Manager, czyli nowe podejście do pracy z większą liczbą otwartych okien aplikacji. Co prawda nadal nie możemy mówić o doświadczeniu znanym z macOS, ale widać spory krok do przodu.

iPadOS 16, podobnie jak iOS 16, to także funkcje inteligentne – np. wycinanie obiektu ze zdjęcia czy filmy z tekstem na żywo. Do tego dochodzi przeprojektowana aplikacja Dom oraz aplikacja Pogoda. Tak, dopiero teraz użytkownicy otrzymają oficjalną aplikację, pozwalającą sprawdzić prognozę pogody. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku uda się dodać kolejną podstawową apkę, czyli kalkulator.

W tym roku iPadOS zostanie wydany później niż iOS. Wcześniej już mogliśmy dowiedzieć się, że Apple potrzebuje dodatkowego czasu, aby wdrożyć zestaw poprawek. Co więcej, użytkownicy od razu otrzymają system oznaczony jako iPadOS 16.1. Apple podało, że aktualizacja pojawi się w październiku, ale nie poznaliśmy dokładnej daty.

Warto dodać, że niektóre funkcje będą zarezerwowane wyłącznie dla droższych iPadów. Ponadto nie ze wszystkich nowości skorzystamy w Polsce (dotyczy to też iOS 16).

macOS Ventura – nietypowe „lekarstwo” na słabe kamerki w Makach

Właściciele MacBooków, także tych topowych z linii Pro, często skarżą się na słabą jakość obrazu rejestrowanego przez wbudowane kamerki. Apple wysłuchało tych skarg i zaprezentowało rozwiązanie, czyli macOS Ventura. Nie tego jednak oczekiwaliśmy. Otóż system pozwala wykorzystać iPhone’a jako kamerkę internetową.

macOS Ventura to jeszcze ulepszenia w aplikacji Poczta, bardziej rozbudowana systemowa wyszukiwarka, przeprojektowany panel ustawień, a także Stage Manager, czyli nowe podejście do pracy z wieloma aplikacjami. Oczywiście mniejszych zmian jest jeszcze więcej.

Użytkownicy, którzy wypatrują tegorocznej aktualizacji dla Maków, muszą jeszcze poczekać. Apple poinformowało, że nowy macOS zostanie wydany w październiku, bez wskazania dokładniejszej daty.