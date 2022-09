Słuchawki bezprzewodowe Jabra są stworzone do pracy zdalnej, ale nie tylko

Marka Jabra wprowadza na rynek słuchawki douszne TWS Jabra Connect 5t. Producent zapewnia, że to sprzęt stworzony do pracy zdalnej, ale sprawdzi się też w innych sytuacjach. Co oferują te słuchawki bezprzewodowe?

Dobry wybór do pracy zdalnej i nie tylko

Słuchawki bezprzewodowe Jabra Connect 5t oferują użytkownikom hybrydową aktywną redukcję hałasu i eliminację szumu powodowanego przez wiatr. Urządzenie jest wyposażone w kombinację mikrofonów zwróconych do wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki temu słuchawki są w stanie ograniczyć hałas otoczenia. To jednak nie jedyny aspekt, którym może pochwalić się producent.

Wszyscy wiemy, jak uciążliwe są rozmowy z dźwiękiem o słabej jakości lub w hałaśliwym otoczeniu. Wszyscy powinni mieć swobodę i możliwość pracy niezależnie od miejsca, dlatego słuchawki Connect 5t to doskonały dodatek zwiększający potencjał pracowników. Calum MacDougall, SVP w Jabra

Najnowszy produkt marki Jabra został wyposażony w aż 6 mikrofonów, których zastosowanie ma przełożyć się na wysoką jakość dźwięku podczas rozmów. To może być spora zaleta w trakcie pracy zdalnej, ale również podczas rozmów telefonicznych w zatłoczonych miejscach. Producent wyposażył te słuchawki bezprzewodowe w 6-milimetrowe przetworniki audio, które mają zapewnić najwyższą jakość odtwarzanego dźwięku. Będzie on dodatkowo ulepszony przez zastosowanie kodeków SBC, AAC i Qualcomm aptX.

Słuchawki bezprzewodowe z niezłym czasem pracy

Skoro o czasie pracy mowa, to Jabra Connect 5t (według producenta) zapewnią do 7 godzin działania na jednym ładowaniu, a dzięki etui ładującemu czas ten wydłuży się do nawet 28 godzin. W zestawie do słuchawek dołączona jest również ładowarka bezprzewodowa. Funkcja szybkiego ładowania zapewnia dodatkową godzinę pracy po 10-minutowym ładowaniu.

Ciekawą, a zarazem przydatną funkcją, jaką oferują te słuchawki, jest zachowanie połączenia z dwoma urządzeniami równocześnie za sprawą Bluetooth Multipoint. Łączenie urządzenia w ciągu kilku sekund jest możliwe dzięki zastosowaniu Google Fast Pair w systemie Android oraz Microsoft Swift Pair w systemie Windows.

Słuchawki oferują obsługę asystentów głosowych Google, Siri i Alexa. Można więc będzie je obsługiwać za pomocą poleceń głosowych. Klasa wodoszczelności produktu to IP55.

Jabra Connect 5t są dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie producenta. Produkt występuje w jednym kolorze – czarnym, a jego cena wynosi 799 złotych.