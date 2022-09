Soundbar nie musi być wielki, żeby dobrze grał. Oto Creative Sound Blaster KATANA V2X

Creative ma bardzo dobrą renomę, jeśli chodzi o produkcję sprzętu muzycznego. Dlatego wielu zainteresuje wydanie kolejnej wersji udanego soundbara – Sound Blaster KATANA V2X.

Nowy soundbar Creative’a

Creative wsłuchał się w opinie swoich użytkowników. Ci ogólnie rzecz biorąc chwalili jakość soundbara Sound Blaster KATANA V2, ale nie we wszystkich pomieszczeniach było miejsce na zainstalowanie sporawego subwoofera. Producent z niego nie zrezygnował, ale zdecydował się zmniejszyć – aż o 40%. W ten sposób powstał nowy model, łączący jakość poprzedniej wersji z kompaktowością.

Pod względem możliwości muzycznych niewiele się zmieniło – w urządzeniu znajduje się, wielokrotnie nagradzany, wielordzeniowy przetwornik DSP, opatentowany potrójny wzmacniacz, technologia super X-FI, tryb SXFI Battle mode, dwa mikrofony jednokierunkowe typu MEMS. Do tego zastosowano kilka innych sztuczek, by emitowany dźwięk był jak najlepszy.

Za samą reprodukcję dźwięku odpowiadają wbudowane podwójne głośniki wysokotonowe z kopułką tekstylną o przekątnej 0,75 cala, podwójne głośniki średniotonowe 2,5 cala skierowane w górę i subwoofer 5,25 cala o dużym skoku membrany. Z przodu soundbara mamy obligatoryjne gniazdo audio jack 3,5 mm dla podłączenia ulubionych słuchawek.

Co ciekawe, soundbar ma wbudowany mikrofon, więc może być całkiem przydatnym patentem do postawienia pod gamingowy monitor – bez przeszkód skomunikujemy się za jego pomocą z zespołem w grach sieciowych. Na tylnym panelu listwy dźwiękowej znajdziemy porty, które można wykorzystać do połączenia z takimi urządzeniami jak: PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One czy Nintendo Switch.

Specjalne opcje dla graczy

Aplikacja Creative umożliwia regulowanie ustawień poszczególnych technologii i trybów działania. A jest tego sporo, bo Sound Blaster KATANA V2X obsługuje Sound Blaster Acoustic Engine, Sound Blaster Surround, Dolby Audio, Dolby Digital Decoding, Crystal Voice, Crystalizer i Smart Volume Dialog+. Pomagają one w emisji czystego dźwięku, ale także w kształtowaniu tego pobranego przez mikrofon.

Gracze mogą docenić tryb Scout, który ma za zadanie wyostrzać i podbijać najważniejsze dźwięki takiego typu jak kroki przeciwnika, przeładowania broni itp. Dzięki tej funkcji usłyszymy dźwięk szybciej i na większą odległość. Tryb ten jest dostępny zarówno w trybie głośnikowym, jak i słuchawkowym.

Oprócz tego, fani FPS-ów mogą przetestować technologię pozycjonowania dźwięku SXFI Battle Mode. Używając tej funkcji jesteśmy w stanie dokładnie i precyzyjnie usłyszeć w jakim miejscu znajduje się inny gracz.

I na koniec – kwestia wyglądu. Ponieważ sprzęt gamingowy często jest kolorowy, także nowy soundbar Creative’a nie odstaje pod tym względem. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania, który ma w pełni programowalne przyciski, pod którymi możemy ustawić np. profile dźwiękowe lub oświetlenie RGB.

Sound Blaster KATANA V2X będzie można zakupić w cenie 1449 złotych.