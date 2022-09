Apple będzie miało mocne argumenty, żebyś kupił iPhone’a 15 Ultra

Smartfony Apple z linii Pro Max zawsze były tymi najlepszymi, ale iPhone 15 Ultra będzie jeszcze wyraźniej różnił się od podstawowego iPhone 15 Pro. Apple szykuje wyjątkowe rozwiązania dla tego modelu.

iPhone 15 Ultra zamiast iPhone’a 15 Pro Max

Jeśli potwierdzą się nieoficjalne informacje, to Apple w przyszłym roku wprowadzi zmiany w nazewnictwie iPhone’ów. Dotychczas najlepszy i najdroższy model miał przydomek Pro Max, ale w kolejnej generacji jego następca będzie nazywał się Ultra. Warto zauważyć, że mamy tutaj nawiązanie do tegorocznej linii Apple Watchy – największy i najlepszy z nich to właśnie Apple Watch Ultra.

Co ciekawe, już w tym roku Apple wprowadziło delikatne zmiany w nazewnictwie – mamy podstawowego iPhone’a 14, a jego większy brat nazywa się iPhone 14 Plus, mimo iż niektóre wcześniejsze przecieki wskazywały na nazwę iPhone 14 Max.

iPhone 14 Pro (fot. Apple)

„Ultra” w nazwie ma mieć potwierdzenie w możliwościach smartfona

Jeszcze nie opadł kurz po premierze “Czternastek”, a już pojawiają się pierwsze rewelacje na temat następnych smartfonów z Cupertino. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wszystkie iPhone’y 15 mają mieć Dynamic Island, a teraz poznaliśmy kilka szczegółów na temat modelu iPhone 15 Ultra.

MajinBu, mający doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, powołując się na własne źródło, twierdzi, że iPhone 15 Ultra otrzyma dwa aparaty z przodu. Nie wiadomo, jaką rolę miałby pełnić drugi, ale niektórzy mówią o stereoskopowym przechwytywaniu wideo lub zapewnieniu zoomu optycznego. Ciekawe, jak wpłynie to na rozmiar Dynamic Island – możliwe, że przez to będzie większa niż w innych smartfonach z serii iPhone 15.

Ponadto iPhone 15 Ultra ma otrzymać złącze USB-C i aparat o budowie peryskopowej, a do tego podstawowa wersja zaoferuje 256 GB pamięci wewnętrznej, a nie 128 GB. Warto tutaj dodać, że iPhone 15 Pro będzie mniej interesującym modelem – wciąż ma mieć jeden aparat z przodu, a w bazowej wersji zapewni 128 GB pamięci, ale jednocześnie również dostanie USB-C, zamiast powoli odchodzącego na emeryturę złącza Lightning.

Obawiam się, że cena też będzie “Ultra” i Apple zażyczy sobie więcej pieniędzy niż za iPhone’a 14 Pro Max.