Oficjalnie: Google Pay w końcu w PKO BP

Płatności dokonywane za pomocą Google Pay (teraz Portfel Google) są już powszechne i dostępne w wielu bankach. Do tej pory możliwości korzystania z tej formy płatności nie mieli klienci indywidualni PKO Banku Polskiego, ale wiele wskazuje na to, że wkrótce może się to zmienić.

Google Pay, Portfel Google – jak to działa?

Portfel Google zastąpił dobrze znane Google Pay, które jest oferowane przez zdecydowaną większość banków w naszym kraju. Jest to stworzony przez amerykańskiego giganta system płatności mobilnych, który pozwala użytkownikom na przechowywanie kart debetowych, kredytowych, ale również kart lojalnościowych i upominkowych.

Dzięki rozwiązaniu można dokonywać płatności zbliżeniowych za pomocą smartfona z wykorzystaniem technologii NFC. Ale to nie wszystko – ta metoda płatności jest również obsługiwana przez dużą część sklepów internetowych. Oczywiście, żeby zapłacić w taki sposób, najpierw taką metodę musi obsługiwać Wasz bank.

Google Pay (Portfel Google) w PKO BP

Do tej pory osoby posiadające smartfon z systemem Android mogły korzystać jedynie z płatności HCE (rozwiązanie podobne do Portfela Google, ale dostępne bezpośrednio w aplikacji bankowej). W lutym 2022 roku PKO Bank Polski udostępnił Google Pay wyłącznie klientom korporacyjnym i samorządowym – indywidualni mają do dyspozycji natomiast Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY i BLIKA Zbliżeniowego.

Teraz jednak PKO Bank Polski umieścił na swoim oficjalnym koncie w serwisie Twitter krótki film, w którym widzimy, jak w pole wyszukiwania wpisywane jest zapytanie „Kiedy Google Pay w PKO Banku Polskim?”. Po kliknięciu ikony lupy na ekranie pojawia się animacja podobna do tej, którą znamy na przykład z procesu buforowania filmów. Czy to oznacza, że Portfel Google dla klientów indywidualnych banku jest już tuż za rogiem?

Według nieoficjalnych informacji serwisu Cashless, opublikowany przez bank film nie jest przypadkowy, ponieważ rzeczywiście zamierza on wkrótce udostępnić płatności za pomocą Portfela Google szerszemu gronu klientów. Część z nich zapewne niezmiernie się z tego ucieszy, gdyż PKO Bank Polski bardzo długo z tym zwlekał.

Podobnie „oporny” jest Bank Millennium – z Google Pay mogą korzystać wyłącznie klienci firmowi, podczas gdy indywidualni muszą z płatności HCE przez aplikację banku lub BLIKA Zbliżeniowego.

Aktualizacja:

PKO Bank Polski oficjalnie poinformował o udostępnieniu płatności zbliżeniowych Google dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Aby z nich skorzystać, należy posiadać smartfon z Androidem w wersji 5.0 albo nowszej i dodać do Portfela Google kartę debetową lub kredytową.

Klienci nadal mogą jednak płacić zbliżeniowo z wykorzystaniem aplikacji IKO i technologii HCE – Google Pay jest uzupełnieniem oferty i nie zastąpi żadnej z dotychczas dostępnych metod płatności.