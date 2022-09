Apple mogło się zdenerwować. Nowe iPady ujawnione przez Logitech?

Wysoce prawdopodobne, że jeszcze w tym roku zobaczymy nowe iPady – 10. generację podstawowego modelu i dwa warianty Pro. Te ostatnie mogły zostać przypadkowo potwierdzone przez firmę Logitech.

Trzy iPady do końca 2022 roku

Wcześniejsze, nieoficjalne informacje wskazywały, że 10. generacja podstawowego tabletu z Cupertino zostanie zaprezentowana podczas wrześniowej konferencji. Tak się jednak nie stało. Apple na ostatnim wydarzeniu pokazało iPhone’y 14, nowe modele Apple Watcha, a także słuchawki AirPods Pro 2. generacji.

Nie oznacza to jednak, że zespół Tima Cooka odpuścił wprowadzenie nowej generacji taniego iPada. Niewykluczone, że zobaczymy go jeszcze w tym roku. Podobno wciąż ma mieć szerokie ramki i przycisk home pod ekranem, ale nie zabraknie zmian we wzornictwie.

Obudowa podstawowego tabletu ma mieć bardziej kanciaste boki, wzorem droższych modeli. Do tego dojdzie przeprojektowana wyspa aparatu, zbliżona do tej, którą mogliśmy zobaczyć już w iPhonie X. Ekran będzie nieznacznie większy niż w poprzedniku – 10,5 cala względem 10,2 cala. Do tego dojdzie procesor Apple A14 Bionic i wsparcie dla sieci 5G. Co więcej, Apple ma wreszcie zrezygnować ze złącza złącza Lightning, które zostanie zastąpione przez USB typu C.

iPad 2022 (fot. MySmartPrice)

W tym roku możemy zobaczyć również nowe modele z linii Pro. W ich przypadku nie należy nastawiać się na większe zmiany konstrukcyjne – Apple najpewniej postawi na ten sam, sprawdzony design. Największe zmiany, aczkolwiek raczej bez rewolucji, zajdą w środku.

Sercem obu tabletów ma być układ Apple M2, który znalazł się już w nowych MacBookach. Otrzymamy więc skok wydajności i możliwe, że lepsze zarządzanie energią, co z kolei powinno przełożyć się na poprawę czasu pracy. Firma z Cupertino najpewniej usprawni jeszcze kamery i wprowadzi kilka mniejszych nowości.

Model Pro z 2021 roku (źródło: Apple)

iPady Pro potwierdzone przez Logitech?

Na stronie Logitech, opisującej rysik Crayon, pojawiły się interesujące informacje. Otóż w sekcji przedstawiającej listę obsługiwanych iPadów zostały wymienione dwa modele, których jeszcze nie ma w sprzedaży. Przy każdym z nich dodano jednak wzmiankę, że tablety będą dostępne „wkrótce”.

Na liście obsługiwanych urządzeń znalazły się bowiem:

iPad Pro 12,9 cali (6. generacji),

iPad Pro 11 cali (4. generacji).

Faktycznie kolejny, mniejszy Pro będzie modelem 4. generacji, a większy już 6. generacją. Wypada jeszcze dodać, że Logitech ściśle współpracuje z Apple, aby dostarczyć możliwie jak najlepsze akcesoria. Oznacza to, że firma otrzymuje w tajemnicy niektóre informacje wcześniej niż zwykli użytkownicy.

Co ciekawe, wzmianka o nowych iPadach Pro została już usunięta ze strony. Jak najbardziej możliwe, że mamy do czynienia z wpadką i zbyt wczesnym zdradzeniem informacji na temat tegorocznych tabletów.

Apple jeszcze tego nie potwierdziło, ale nieoficjalne informacje wskazują, że nowe iPady powinny zostać zaprezentowane już w przyszłym miesiącu. Możliwe, że będą to dwa modele Pro i 10. generacja podstawowego tabletu. Ponadto w przyszłym miesiącu wydany zostanie również iPadOS 16.1.