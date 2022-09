Tym smartwatchem będziesz mógł sterować swoim inteligentnym domem

Według najnowszego Raportu o budowie domów w Polsce serwisu Oferteo.pl, już co trzeci nowy dom jest wyposażany w rozwiązania smart home. Nie trzeba mieć jednak nowego domu, aby z nich korzystać – można je dodać w każdym, jeśli tylko urządzeniom zapewni się dostęp do WiFi. Smartwatch Bemi Remo może zainteresować osoby, które chciałyby sterować swoim inteligentnym domem z poziomu nadgarstka.

Smartwatch Bemi Remo pozwoli Ci kontrolować Twój inteligentny dom

Najnowszy zegarek w ofercie marki oferuje integrację ze wszystkimi urządzeniami z ekosystemu Tuya Smart. Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji można go połączyć z każdym kompatybilnym ze wspomnianym przed chwilą ekosystemem urządzeniem, w tym klimatyzatorami, ogrzewaniem, inteligentnymi telewizorami (Smart TV), alarmami, oświetleniem, systemami nawadniającymi do ogrodu czy nawet karmnikami dla zwierząt.

fot. producenta

Co więcej, Bemi Remo pozwala także podejrzeć zużycie energii przez urządzenia smart home i uruchomić energooszczędne rozwiązania oraz grupować je, aby w jeszcze łatwiejszy i szybszy sposób sterować nimi (na przykład zgasić światło i włączyć alarm po wyjściu z domu).

Bemi Remo to też „tradycyjny” smartwatch

Chociaż tym, co przede wszystkim ma zwrócić uwagę klientów na model Remo, jest możliwość kontrolowania urządzeń smart home, to jest on też „tradycyjnym, inteligentnym zegarkiem”, ponieważ oferuje standardowe dla tego typu wearables funkcje, m.in. liczenie kroków i spalonych kalorii oraz przebytego dystansu, pomiar pulsu i saturacji krwi, a także monitorowanie snu wraz z jego późniejszą analizą i 7 trybów sportowych.

Ponadto zegarek daje możliwość zdalnej kontroli aparatu i odtwarzacza muzyki w sparowanym smartfonie oraz przekazywania z niego powiadomień o przychodzących połączeniach, SMS-ach i nowych zdarzeniach w aplikacjach, a do tego oferuje alerty o zbyt długim bezruchu, stoper, prognozę pogody i relaksujące ćwiczenia oddechowe.

fot. producenta

Model Remo ma też wyświetlacz IPS o przekątnej 1,69 cala i rozdzielczości 240×280 pikseli z pięcioma poziomami jasności i cztery wbudowane tarcze. Zegarek zasili akumulator o pojemności 240 mAh, który ma zapewnić do 7 dni pracy na jednym ładowaniu, a ładowanie z kolei potrwa ~2 godziny. Urządzenie jest pyło- i wodoodporne, zgodnie z normą IP67. Pasek ma zaś szerokość 22 mm i jest on wymienny.

Smartwatch współpracuje ze smartfonami z systemami Android (4.4 lub nowszy) i iOS (11.0 lub nowszy). Do zarządzania nim służy aplikacja Tuya Smart.

Cena, dostępność

Bemi Remo jest już dostępny w Polsce w sklepach Media Expert i Avans w cenie 289,99 złotych i dwóch kolorach: szarym i czarnym.