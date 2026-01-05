Dobra i zła wiadomość dla właścicieli smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco. Czas pomyśleć o zmianie?

Mamy zarówno dobrą, jak i złą wiadomość dla posiadaczy smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco. Niektórych te informacje mogą skłonić do dłuższego używania urządzenia, innych natomiast do rychłej wymiany na nowszy model.

Dobra wiadomość: niektóre smartfony Xiaomi, Redmi i Poco będą długo wspierane

Jeszcze nie tak dawno smartfony chińskiego producenta przyciągały klientów przede wszystkim atrakcyjną specyfikacją w przystępnej cenie, a nie długością obiecywanego wsparcia. To się jednak zmienia, ponieważ coraz więcej modeli może liczyć na naprawdę długie wsparcie, co potwierdza najnowsze zestawienie, przygotowane przez portal XiaomiTime.

Redmi:

Redmi Pad 2 – do sierpnia 2032 roku (7 lat i 2 miesiące),

Redmi Pad 2 4G – do lipca 2032 roku (7 lat i 1 miesiąc),

Redmi 15C 5G – do września 2031 roku (6 lat),

Redmi 15 – do września 2031 roku (6 lat),

Redmi 15C – do sierpnia 2031 roku (6 lat),

Redmi 15 5G – do sierpnia 2031 roku (6 lat),

Redmi Note 14 – do stycznia 2031 roku (6 lat),

Redmi Pad 2 Pro – do września 2029 roku (5 lat),

Redmi 14C – do września 2028 roku (4 lata bez 1 miesiąca),

Redmi A5 – do września 2028 roku (4 lata),

seria Redmi Note 13 – do stycznia 2028 roku (4 lata),

Redmi 12 – do czerwca 2027 roku (4 lata),

Redmi Note 12 5G – do marca 2026 roku (3 lata),

Redmi 12C – do marca 2026 roku (3 lata).

Poco:

Poco F8 Ultra – do listopada 2031 roku (6 lat),

Poco F8 Pro – do listopada 2031 roku (6 lat),

Poco C85 – do sierpnia 2031 roku (6 lat),

Poco M7 – do sierpnia 2031 roku (6 lat),

Poco F7 – do czerwca 2031 roku (6 lat),

Poco F7 Pro – do marca 2031 roku (6 lat),

Poco F7 Ultra – do marca 2031 roku (6 lat),

Poco Pad M1 – do września 2029 roku (5 lat),

Poco M7 Pro 5G – do stycznia 2029 roku (4 lata bez 3 miesięcy),

Poco C75 – do września 2028 roku (4 lata).

Te smartfony Xiaomi, Redmi i Poco przestaną otrzymywać aktualizacje w 2026 roku

Już przeglądając ww. listy zapewne zauważyliście, że w 2026 roku chiński producent przestanie wydawać aktualizacje dla Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G i Redmi 12C (w marcu) oraz Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro (w październiku).

To jednak nie wszystkie smartfony, dla których wsparcie zakończy się w tym roku. Dotyczy to również następujących modeli:

Warto zaznaczyć, że smartfony po zakończeniu wsparcia dalej działają, jednak z uwagi na brak najnowszych zabezpieczeń są bardziej podatne na niebezpieczeństwa. W związku z tym warto pomyśleć o przesiadce na nowszy model, który będzie otrzymywał aktualizacje przez dłuższy czas.