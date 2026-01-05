Dobra i zła wiadomość dla właścicieli smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco. Czas pomyśleć o zmianie?

Mamy zarówno dobrą, jak i złą wiadomość dla posiadaczy smartfonów Xiaomi, Redmi i Poco. Niektórych te informacje mogą skłonić do dłuższego używania urządzenia, innych natomiast do rychłej wymiany na nowszy model.
Dobra wiadomość: niektóre smartfony Xiaomi, Redmi i Poco będą długo wspierane
Jeszcze nie tak dawno smartfony chińskiego producenta przyciągały klientów przede wszystkim atrakcyjną specyfikacją w przystępnej cenie, a nie długością obiecywanego wsparcia. To się jednak zmienia, ponieważ coraz więcej modeli może liczyć na naprawdę długie wsparcie, co potwierdza najnowsze zestawienie, przygotowane przez portal XiaomiTime.
- Xiaomi:
- Xiaomi 15T – do września 2031 roku (6 lat),
- Xiaomi 15T Pro – do września 2031 roku (6 lat),
- Xiaomi Pad 7 – do marca 2031 roku (6 lat),
- Xiaomi 15 Ultra – do marca 2031 roku (6 lat),
- Xiaomi 15 – do marca 2031 roku (6 lat),
- Xiaomi 14T – do września 2029 roku (5 lat),
- Xiaomi 14T Pro – do września 2029 roku (5 lat),
- Xiaomi Mix Flip – do lipca 2029 roku (5 lat bez 2 miesięcy),
- Xiaomi Pad 7 Pro – do marca 2029 roku (4 lata),
- Xiaomi 14 Ultra – do marca 2029 roku (5 lat),
- Xiaomi 14 – do lutego 2029 roku (5 lat),
- Xiaomi 13T – do października 2028 roku (5 lat),
- Xiaomi 13T Pro – do października 2028 roku (5 lat),
- Xiaomi 13 Ultra – do czerwca 2028 roku (5 lat),
- Xiaomi 13 – do marca 2028 roku (5 lat),
- Xiaomi 13 Pro – do marca 2028 roku (5 lat),
- Xiaomi 13 Lite – do marca 2027 roku (4 lata),
- Xiaomi 12T – do października 2026 roku (4 lata),
- Xiaomi 12T Pro – do października 2026 roku (4 lata),
- Xiaomi 12 – do marca 2026 roku (4 lata),
- Xiaomi 12 Pro – do marca 2026 roku (4 lata).
Redmi:
- Redmi Pad 2 – do sierpnia 2032 roku (7 lat i 2 miesiące),
- Redmi Pad 2 4G – do lipca 2032 roku (7 lat i 1 miesiąc),
- Redmi 15C 5G – do września 2031 roku (6 lat),
- Redmi 15 – do września 2031 roku (6 lat),
- Redmi 15C – do sierpnia 2031 roku (6 lat),
- Redmi 15 5G – do sierpnia 2031 roku (6 lat),
- Redmi Note 14 – do stycznia 2031 roku (6 lat),
- Redmi Pad 2 Pro – do września 2029 roku (5 lat),
- Redmi 14C – do września 2028 roku (4 lata bez 1 miesiąca),
- Redmi A5 – do września 2028 roku (4 lata),
- seria Redmi Note 13 – do stycznia 2028 roku (4 lata),
- Redmi 12 – do czerwca 2027 roku (4 lata),
- Redmi Note 12 5G – do marca 2026 roku (3 lata),
- Redmi 12C – do marca 2026 roku (3 lata).
Poco:
- Poco F8 Ultra – do listopada 2031 roku (6 lat),
- Poco F8 Pro – do listopada 2031 roku (6 lat),
- Poco C85 – do sierpnia 2031 roku (6 lat),
- Poco M7 – do sierpnia 2031 roku (6 lat),
- Poco F7 – do czerwca 2031 roku (6 lat),
- Poco F7 Pro – do marca 2031 roku (6 lat),
- Poco F7 Ultra – do marca 2031 roku (6 lat),
- Poco Pad M1 – do września 2029 roku (5 lat),
- Poco M7 Pro 5G – do stycznia 2029 roku (4 lata bez 3 miesięcy),
- Poco C75 – do września 2028 roku (4 lata).
Te smartfony Xiaomi, Redmi i Poco przestaną otrzymywać aktualizacje w 2026 roku
Już przeglądając ww. listy zapewne zauważyliście, że w 2026 roku chiński producent przestanie wydawać aktualizacje dla Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G i Redmi 12C (w marcu) oraz Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro (w październiku).
To jednak nie wszystkie smartfony, dla których wsparcie zakończy się w tym roku. Dotyczy to również następujących modeli:
- Poco X5 Pro 5G – luty,
- Redmi A2 – marzec,
- Redmi A2+ – marzec,
- Redmi Note 12 Pro – kwiecień,
- Poco F5 – maj,
- Poco F5 Pro – maj,
- Xiaomi 12 Lite – lipiec,
- Xiaomi Pad 6 – lipiec,
- Redmi Pad SE – sierpień,
- Redmi Pad SE 8.7 – sierpień,
- Redmi Pad SE 8.7 4G – sierpień,
- Redmi 13C – listopad,
- Poco C65 – listopad.
Warto zaznaczyć, że smartfony po zakończeniu wsparcia dalej działają, jednak z uwagi na brak najnowszych zabezpieczeń są bardziej podatne na niebezpieczeństwa. W związku z tym warto pomyśleć o przesiadce na nowszy model, który będzie otrzymywał aktualizacje przez dłuższy czas.