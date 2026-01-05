Dwa pomysły na telewizor przyszłości – jeden Samsunga, drugi LG

Targi CES co roku owocują prezentacjami imponujących urządzeń i nierzadko znajdują się wśród nich telewizory. Nie inaczej jest w tym razem, a postarały się o to firmy Samsung i LG, przedstawiając światu urządzenia, jakich dotąd na rynku nie było.

Samsung pokazał olbrzymi telewizor Micro RGB

Samsung zaprezentował na targach CES 2026 fascynujące urządzenie z nowej serii R95H. To pierwszy na świecie 130-calowy telewizor wykonany w technologii Micro RGB – to jak dotąd największy wyświetlacz tego rodzaju.

Micro RGB to nazwa, która w niedalekiej przyszłości może padać w elektromarketach równie często, co obecnie Mini LED – jest to zresztą rozwinięcie tej technologii. Rozwiązanie również polega na zastosowaniu mnóstwa maluteńkich diod, z tą jednak różnicą, że występują nie w jednym, a trzech kolorach (czerwonym: R – red, zielonym: G – green i niebieskim: B – blue). Wciąż zatem mówimy o konwencjonalnym panelu LCD/LED (tyle że bardzo zaawansowanym), a nie o samoświecących pikselach jak w OLED-ach czy Micro LED-ach.

Zastosowanie licznych wielokolorowych diod w rozmiarze mikro pozwala na większą precyzję przy zarządzaniu podświetleniem, a to pozytywnie wpływa na kontrast. Do tego umożliwia uzyskanie wierniejszej reprodukcji kolorów.

130-calowy Samsung R95H (fot. Samsung)

Jeśli chodzi o specyfikację nowego cacka firmy Samsung, to warto wspomnieć przede wszystkim o pokryciu 100% palety kolorów BT.2020 i obsłudze HDR10+ Advanced. Koreańczycy zwracają również uwagę na powłokę redukującą odbicia światła oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu optymalizacji parametrów obrazu i dźwięku. Producent wydaje się też wyjątkowo dumny z konstrukcji, która nawiązuje trochę do galerii, a trochę do estetyki loftowej.

Ultrasmukły telewizor bezprzewodowy – nowość firmy LG

Firma LG natomiast postanowiła odkopać dwie znane nam już koncepcje i połączyć je w jedną. Mowa o Wallpaper Design (czyli telewizorze smukłym niczym plakat) oraz True Wireless TV (czyli telewizorze bezprzewodowym).

Na targach CES 2026 zaprezentowany został True Wireless Wallpaper TV czy też: bezprzewodowy telewizor LG OLED Evo W6. Ma zaledwie 9 mm grubości, a więc niewiele więcej niż typowy smartfon. Równocześnie wykorzystuje uchwyt, który pozwala na całkowite zbliżenie ekranu do ściany, szczególnie że nie trzeba martwić się o przewody – poza jednym, zasilającym, który jest bardzo cieniutki.

Wszystkie wejścia i kluczowe elementy znajdują się w osobnym module o nazwie Zero Connect Box – może on być przenoszony z miejsca na miejsce i zapewniać źródło obrazu telewizorowi Evo W6 tak długo, jak odległość między nimi nie przekracza 10 metrów.

LG OLED Evo W6 (fot. LG)

Równocześnie producent deklaruje, że telewizor oferuje równie wysoką jakość obrazu i dźwięku, co inne modele bazujące na technologii OLED. Chwali się wierną reprodukcją kolorów, doskonałą czernią, wysokim kontrastem oraz minimalizacją refleksów. Podobno udało mu się też osiągnąć rekordowo wysoki poziom jasności, a dopełnieniem całości jest – cóż za niespodzianka! – sztuczna inteligencja.

Jeśli chodzi o podstawowe parametry, telewizor LG OLED Evo W6 oferuje rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania do 165 Hz, kompatybilność z technologiami G-Sync i FreeSync Premium, obsługę HDR w popularnych formatach oraz czas reakcji na poziomie zaledwie 0,1 ms. Całość uzupełnia system Smart TV, bazujący na webOS i wzbogacony o AI w postaci Google Gemini oraz Microsoft Copilot.

Który pomysł na telewizor przyszłości bardziej do Ciebie trafia?