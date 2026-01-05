Dwa pomysły na telewizor przyszłości – jeden Samsunga, drugi LG

Targi CES co roku owocują prezentacjami imponujących urządzeń i nierzadko znajdują się wśród nich telewizory. Nie inaczej jest w tym razem, a postarały się o to firmy Samsung i LG, przedstawiając światu urządzenia, jakich dotąd na rynku nie było.
Samsung pokazał olbrzymi telewizor Micro RGB
Samsung zaprezentował na targach CES 2026 fascynujące urządzenie z nowej serii R95H. To pierwszy na świecie 130-calowy telewizor wykonany w technologii Micro RGB – to jak dotąd największy wyświetlacz tego rodzaju.
Micro RGB to nazwa, która w niedalekiej przyszłości może padać w elektromarketach równie często, co obecnie Mini LED – jest to zresztą rozwinięcie tej technologii. Rozwiązanie również polega na zastosowaniu mnóstwa maluteńkich diod, z tą jednak różnicą, że występują nie w jednym, a trzech kolorach (czerwonym: R – red, zielonym: G – green i niebieskim: B – blue). Wciąż zatem mówimy o konwencjonalnym panelu LCD/LED (tyle że bardzo zaawansowanym), a nie o samoświecących pikselach jak w OLED-ach czy Micro LED-ach.
Zastosowanie licznych wielokolorowych diod w rozmiarze mikro pozwala na większą precyzję przy zarządzaniu podświetleniem, a to pozytywnie wpływa na kontrast. Do tego umożliwia uzyskanie wierniejszej reprodukcji kolorów.
Jeśli chodzi o specyfikację nowego cacka firmy Samsung, to warto wspomnieć przede wszystkim o pokryciu 100% palety kolorów BT.2020 i obsłudze HDR10+ Advanced. Koreańczycy zwracają również uwagę na powłokę redukującą odbicia światła oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu optymalizacji parametrów obrazu i dźwięku. Producent wydaje się też wyjątkowo dumny z konstrukcji, która nawiązuje trochę do galerii, a trochę do estetyki loftowej.
Ultrasmukły telewizor bezprzewodowy – nowość firmy LG
Firma LG natomiast postanowiła odkopać dwie znane nam już koncepcje i połączyć je w jedną. Mowa o Wallpaper Design (czyli telewizorze smukłym niczym plakat) oraz True Wireless TV (czyli telewizorze bezprzewodowym).
Na targach CES 2026 zaprezentowany został True Wireless Wallpaper TV czy też: bezprzewodowy telewizor LG OLED Evo W6. Ma zaledwie 9 mm grubości, a więc niewiele więcej niż typowy smartfon. Równocześnie wykorzystuje uchwyt, który pozwala na całkowite zbliżenie ekranu do ściany, szczególnie że nie trzeba martwić się o przewody – poza jednym, zasilającym, który jest bardzo cieniutki.
Wszystkie wejścia i kluczowe elementy znajdują się w osobnym module o nazwie Zero Connect Box – może on być przenoszony z miejsca na miejsce i zapewniać źródło obrazu telewizorowi Evo W6 tak długo, jak odległość między nimi nie przekracza 10 metrów.
Równocześnie producent deklaruje, że telewizor oferuje równie wysoką jakość obrazu i dźwięku, co inne modele bazujące na technologii OLED. Chwali się wierną reprodukcją kolorów, doskonałą czernią, wysokim kontrastem oraz minimalizacją refleksów. Podobno udało mu się też osiągnąć rekordowo wysoki poziom jasności, a dopełnieniem całości jest – cóż za niespodzianka! – sztuczna inteligencja.
Jeśli chodzi o podstawowe parametry, telewizor LG OLED Evo W6 oferuje rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania do 165 Hz, kompatybilność z technologiami G-Sync i FreeSync Premium, obsługę HDR w popularnych formatach oraz czas reakcji na poziomie zaledwie 0,1 ms. Całość uzupełnia system Smart TV, bazujący na webOS i wzbogacony o AI w postaci Google Gemini oraz Microsoft Copilot.
Który pomysł na telewizor przyszłości bardziej do Ciebie trafia?