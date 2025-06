Premiera Poco F7. Będzie pan zadowolony

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało i wprowadziło dziś na rynek, również polski, nowy smartfon Poco F7. Patrząc na jego specyfikację, nie ulega wątpliwości, że spełni oczekiwania klientów, do których jest skierowany.

Specyfikacja Poco F7

Poco F7 stawia wydajność na pierwszym miejscu. Wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, którego rdzenie mogą pracować z częstotliwością nawet 3,21 GHz. Chipset produkowany jest z użyciem 4-nm procesu technologicznego. Aby jednak urządzenie nie nagrzewało się zbyt mocno, producent zastosował system 6000 mm² 3D Dual-Channel IceLoop.

Poco F7 Cyber Silver Edition (źródło: Xiaomi)

Smartfon Poco F7 oferuje również w standardzie 12 GB RAM LPDDR5X i – już w zależności od wersji – 256 lub 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 4.1. Ponadto może pochwalić się akumulatorem o pojemności aż 6500 mAh, który w dodatku można ładować przewodowo z mocą 90 W (od 0 do 80% w pół godziny). W razie potrzeby użytkownicy będą mogli skorzystać też z funkcji ładowania zwrotnego o mocy aż 22,5 W.

Wysoka wydajność i duży zapas energii byłyby jednak niczym bez ekranu, który pozwoli cieszyć się nimi podczas rozgrywki – w końcu smartfon Poco F7 jest stworzony, aby (przede wszystkim) na nim grać. Na szczęście Xiaomi nie potraktowało po macoszemu wyświetlacza, ponieważ zastosowało panel o przekątnej aż 6,83 cala i rozdzielczości 2772×1280 pikseli, co przekłada się na 447 ppi.

Poco F7 (źródło: Xiaomi)

Ponadto ekran odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i próbkuje dotyk z częstotliwością do 480 Hz, a do tego jest w stanie natychmiast zareagować na dotyk z szybkością nawet 2560 Hz. Jego niewątpliwą zaletą jest też funkcja ściemniania PWM do 3840 Hz i jasność do 3200 nitów (1700 nitów HBM). Warto również wiedzieć, że wyświetlacz pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Smartfon Poco F7 oferuje też 50 Mpix aparat z sensorem Sony IMX882 i OIS + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle oraz 20 Mpix na przodzie, obsługę łączności Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 i NFC, dual SIM (2x nano SIM), ekranowy czytnik linii papilarnych i głośniki stereo. Urządzenie ma wymiary 163,1×77,9×8,2 mm i waży prawie 216 gramów. Jego obudowa jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68.

Poco F7 (źródło: Xiaomi)

Polska cena Poco F7 i promocja na start

Najnowszy smartfon Xiaomi jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, białej i Cyber Silver Edition z widocznym logo Snapdragon na obudowie – oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych:

12/256 GB za 1999 złotych

i 12/512 GB za 2199 złotych.

Od 24 czerwca do 9 lipca 2025 roku włącznie obie można jednak kupić taniej:

12/256 GB za 1699 złotych

i 12/512 GB za 1899 złotych.

Gdzie kupić? Poco F7 12/512 GB ok. 1899 zł x-kom Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Do zakupionych w tym okresie smartfonów Xiaomi dorzuca dwa miesiące YouTube Premium (tylko dla nowych użytkowników) i gwarancję bezpłatnej wymiany wyświetlacza w przypadku uszkodzenia w ciągu 6 miesięcy od zakupu.

Dodatkowo w sklepie mi.com można wraz z wersją 12/256 GB kupić ładowarkę o mocy 90 W za 49 złotych lub Poco Pad za 799 złotych.

Poco F7 vs Poco F7 Pro vs Poco F7 Ultra – porównanie

Poco F6 Poco F7 Poco F7 Pro Poco F7 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite

+ VisionBoost D7 Pamięć 8-12 GB RAM,

256-512 GB (UFS 4.0) 12 GB RAM,

256-512 GB (UFS 4.1) 12 GB RAM,

256-512 GB (UFS 4.0) 16 GB RAM,

512 GB (UFS 4.0) Wyświetlacz 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2712×1220 pikseli,

do 2400 nitów 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2772×1280 pikseli,

do 3200 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

3200×1440 pikseli,

do 3200 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

3200×1440 pikseli,

do 3200 nitów Aparaty 50 Mpix z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

przód: 20 Mpix 50 Mpix z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

przód: 20 Mpix 50 Mpix z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

przód: 20 Mpix 50 Mpix z OIS,

50 Mpix z OIS – teleobiektyw,

32 Mpix – ultraszeroki,

przód: 32 Mpix Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 90 W 6500 mAh,

ładowanie do 90 W 6000 mAh,

ładowanie do 90 W 5300 mAh,

ładowanie do 120 W

(bezprzewodowo: 50 W) System Android 14 / HyperOS Android 15 / HyperOS 2 Android 15 / HyperOS 2 Android 15 / HyperOS 2 Odporność IP64 IP68 IP68 IP68 Wymiary i waga 160,5×74,5×8 mm,

179 gramów 163,1×77,9×8,2 mm,

216 gramów 160,3x75x8,12 mm,

206 gramów 160,3x75x8,39 mm,

212 gramów