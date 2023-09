Seria Xiaomi 13T szykuje fotograficzną rewolucję w segmencie premium. Pierwsze wrażenia

Nowe układy mobilne, ciekawe aparaty, nienaganny design i premiera we wrześniu tego roku – w tym przypadku wcale nie chodzi o iPhone’a 15. Dziś mamy globalną premierę Xiaomi z serii 13T. Mogę już powiedzieć co nieco o pierwszych kilku dniach użytkowania wersji Pro.

Xiaomi 13T i 13T Pro – niemal idealne bliźniaki

Jeżeli już chcecie dowiedzieć się, jak dużo różnic dzieli nowe modele Xiaomi, to uprzejmie donoszę, że mówimy i modelach, w których ten z „Pro” w nazwie charakteryzuje się mocniejszym układem mobilnym, większą ilością RAM-u i pamięci wewnętrznej w nowszej technologii… i tyle. Pozostałe fragmenty specyfikacji są kropka w kropkę takie same.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jak całość podzespołów prezentuje się w postaci tabeli, możecie zobaczyć poniżej.

Model Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Układ mobilny MediaTek Dimensity 8200 Ultra (litografia 4 nm) MediaTek Dimensity 9200+ (litografia 4 nm) GPU Arm Mali-G610 Arm Immortalis-G715 RAM 8 GB, LPDDR 5 12 GB, LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 GB, UFS 3.1 512 GB, UFS 4.0 Ekran AMOLED, 6,67 cala, 1.5K (2712×1220 pikseli), częstotliwość odświeżania w zakresie 30-144 Hz, jasność HBM 1200 nitów, maksymalna 2600 nitów, przyciemnianie PWM 2880 Hz AMOLED, 6,67 cala, 1.5K (2712×1220 pikseli), częstotliwość odświeżania w zakresie 30-144 Hz, jasność HBM 1200 nitów, maksymalna 2600 nitów, przyciemnianie PWM 2880 Hz HDR10+, Dolby Vision Tak/Tak Tak/Tak Aparat z tyłu #1 50 Mpix, szeroki kąt, matryca 1/1.28, przysłona f/1.9, ogniskowa 24 mm, OIS, 4K 30 kl.s., 8K 24 kl./s., HDR 10+, nagrywanie 10-bit LOG 50 Mpix, szeroki kąt, matryca 1/1.28, przysłona f/1.9, ogniskowa 24 mm, OIS, 4K 30 kl.s., 8K 30 kl./s., HDR 10+, nagrywanie 10-bit LOG Aparat z tyłu #2 50 Mpix, teleobiektyw, f/1.9, maksymalny zoom 2x 50 Mpix, teleobiektyw, f/1.9, maksymalny zoom 2x Aparat z tyłu #3 12 Mpix, ultraszeroki kąt, f/2.2 12 Mpix, ultraszeroki kąt, f/2.2 Aparat z przodu 20 Mpix, f/2.2, HDR 20 Mpix, f/2.2, HDR Łączność Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, Dual SIM, 5G, NFC, port podczerwieni Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Dual SIM, 5G, NFC, port podczerwieni Akumulator 5000 mAh 5000 mAh Moc ładowania 67 W 120 W Głośniki Stereo, Dolby Atmos Stereo, Dolby Atmos System Android 13 z nakładką MIUI 14 Android 13 z nakładką MIUI 14 Wymiary 162,2 x 75,7 x x 8,49 mm 162,2 x 75,7 x x 8,49 mm Waga 198 gramów 206 gramów Odporność Przód: Corning Gorilla Glass 5, IP 68 Przód: Corning Gorilla Glass 5, IP 68 Kolory Meadow Green, Black Meadow Green, Black

Pierwsze wrażenia? Same pozytywy

Na testy trafił do mnie egzemplarz Xiaomi 13T Pro w kolorze Alpine Blue. Mam nadzieję, że brak w materiałach prasowych wzmianki o tej wersji nie oznacza, że ta nigdy nie trafi oficjalnie na polski rynek. Odkąd mój prywatny smartfon, pomimo używania etui, stracił urok jednolitych, szklanych plecków, postanowiłem dołączyć do drużyny od alternatywnych rozwiązań.

Podobała mi się pomarańczowa ekoskóra na plecach OPPO Reno 8T, podoba mi się też silikonowo-polimerowy błękit na 13T Pro. To coś idealnego dla fanów nietuzinkowych rozwiązań, a tradycjonaliści mogą postawić na szklaną czerń lub zieleń.

Tutaj jednak przystawką przed głównym daniem, czyli recenzją, która pojawi się w najbliższych tygodniach, powinna być przede wszystkim próbka możliwości fotograficznych Xiaomi 13T Pro. W końcu, biorąc pod uwagę identyczną specyfikację aparatów z tyłu, rzadko się zdarza, żeby telefony w tej cenie oferowały teleobiektyw z sensorem o identycznej rozdzielczości jak główna soczewka i dorzucały do tego obiektyw ultraszerokokątny.

0.6x 1x 2x 0.6x 1x 2x 5x 10x 20x 0.6x 1x 2x 20x

Noc z obiektywami 13T Pro wygląda natomiast tak:

1x 0.6x

Próby przedniego aparatu wyszły następująco:

(fot. Bartosz Kaja | Tabletowo)

Większa porcja zdjęć już niebawem w pełnej recenzji sprzętu.

Co się tyczy natomiast czasu pracy na jednej baterii – wygląda to dość standardowo. Po pierwszym wybudzeniu smartfona z 90% baterii, trzeba było naładować sprzęt po niecałych 40 godzinach z ~2h SoT. Następnego dnia kilka godzin oglądania transmisji sportowych z jasnym ekranem sprawiło, że 80% baterii z rana szybko się skurczyło do wartości jednocyfrowej. Ogółem odnotowałem ponad 3 godziny SoT, a ładowarka musiała być podpięta około godziny 15. Przyszłość pokaże, czy jest się czego obawiać.

Promocja, z której grzech nie skorzystać

Jeżeli jednak już pod koniec tego tekstu zdecydujecie się na zakup urządzenia przed recenzją – wcale mnie to nie zdziwi. Xiaomi 13T oraz 13T Pro dostały bowiem naprawdę kuszącą promocję na start i nową politykę dot. aktualizacji, która zakłada, że smartfony otrzymają aktualizację czterech generacji Androida i pięć lat poprawek bezpieczeństwa.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zacznijmy od „budżetowej opcji premium” czyli Xiaomi 13T dostępnego w Polsce w wersji z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. Cena urządzenia w dniu premiery wynosi 2999 złotych, a gratisem, jaki otrzymacie przy zakupie, jest tablet Redmi Pad 4 GB + 128 GB (sugerowana cena detaliczna – 1199 złotych).

Xiaomi 13T Pro kosztuje w konfiguracji 12 GB + 512 GB 3999 złotych, jednak tym razem w prezencie zamiast tabletu możecie spodziewać się elektrycznej hulajnogi, a konkretniej Mi Electric Scooter Essential (sugerowana cena detaliczna – 1799 złotych).

Xiaomi z półki premium i do tego z gratisami o czterocyfrowej cenie na start? Chyba wyczuwam dużą popularność urządzenia w najbliższym czasie. Być może warto będzie się pospieszyć – promocja działa od dzisiejszej premiery, 26 września, do 8 października tego roku włącznie lub do wyczerpania zapasów.