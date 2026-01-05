Motorola Signature zaskoczy bardziej niż się spodziewaliśmy

Już sama (rychła) premiera smartfona Motorola Signature jest dużą niespodzianką, jednak okazuje się, że model ten będzie znacznie większym zaskoczeniem. Producent nigdy wcześniej nie zdecydował się na taki krok.

Smartfon Motorola Signature otworzy nowy rozdział w historii marki

W 2026 roku rozpocznie się nowa era w historii Motoroli, ponieważ wprowadzi ona na rynek pierwszy smartfon z nowej serii Signature, a także pierwszy składany smartfon jak książka z linii Razr. O ile o tym ostatnim nie wiemy właściwie nic, poza tym, że będzie, o tyle smartfon Motorola Signature nie ma już przed nami niemal żadnych tajemnic.

Motorola Signature (źródło: Evan Blass)

Zdecydowanie najważniejszą informacją jest to, że smartfon Motorola Signature będzie pierwszym modelem w ofercie marki, który ma mieć zapewnione „do” 7 lat aktualizacji – zarówno systemu operacyjnego, jak i zabezpieczeń. Do tej pory Motorola gwarantowała maksymalnie 5 lat.

Niespodzianką jest też to, że smartfon Motorola Siganture (podobno) zaoferuje możliwość rozszerzenia pamięci wbudowanej (typu UFS 4.1) za pomocą karty microSD. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, dlatego należy podchodzić do tego z rezerwą, nawet jeśli taką informację przekazał renomowany i właściwie nieomylny Evan Blass.

Motorola Signature (źródło: Evan Blass)

W zależności od konfiguracji, pamięci wbudowanej ma być od 256 GB to 1 TB, natomiast operacyjnej (RAM) typu LPDDR5X od 12 do 16 GB. Na pokładzie znajdować się będą też procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) oraz akumulator o pojemności 5200 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 90 W, indukcyjne o mocy 50 W, zwrotne bezprzewodowe o mocy 10 W i zwrotne przewodowe o mocy 5 W.

Ponadto smartfon Motorola Signature zaoferuje:

6,8-calowy ekran Extreme AMOLED o rozdzielczości 2780×1264 pikseli (446 pp) i jasności do 6200 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 165 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 360 Hz oraz ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych,

aparat 50 Mpix z sensorem Sony Lytia 500 i przysłoną f/2.0 na przodzie,

potrójny aparat na tyle: główny 50 Mpix z matrycą Sony Lytia 828, przysłoną f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 50 Mpix o kącie widzenia 122° z f/2.0, teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z sensorem Sony Lytia 600, OIS i 3x zoomem optycznym,

nagrywanie wideo w 8K w 30 klatkach na sekundę i 4K w 60 klatkach na sekundę,

głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio,

port USB-C (USB 3.2),

dual SIM,

Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC,

odporność zgodną z kryteriami klas IP68, IP69, MIL-STD-810H.

Wiadomo też, że smartfon Motorola Signature będzie miał wymiary 162,1×76,4×6,99 mm i ważył 186 gramów.

Smartfon Motorola Signature skrywa jeszcze jedną tajemnicę – najważniejszą

Chociaż specyfikacja techniczna jest już znana, tak samo jak termin premiery (konferencja Lenovo na CES 2026 rozpocznie się o godzinie 2:00 czasu polskiego dnia 7 stycznia 2026 roku), to tajemnicą pozostają cena oraz dostępność modelu Signature. Optymistycznie można zakładać, że będzie to smartfon do 4000 złotych (aczkolwiek równie dobrze może to być smartfon do 5000 złotych, mając na uwadze obecną sytuację w segmencie pamięci).

Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, iż wszystko wskazuje na to, że smartfon Motorola Siganture zadebiutuje w Chinach jako Motorola Moto X70 Air Pro.