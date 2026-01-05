Dostałeś mandat? Policja ma dobrą wiadomość dla Ciebie

Policja opublikowała komunikat, w którym informuje wszystkich obywateli o przedłużeniu dostępności jednej z usług. Gdy dostaniecie mandat, to wygodne rozwiązanie nadal pozostanie do Waszej dyspozycji.

Policja wydała ważny komunikat w sprawie mandatów

Otrzymanie mandatu nie jest przyjemną sytuacją, jednak nawet najlepszym zdarza się go „zdobyć”. Gdy ktoś zostanie ukarany przez polską drogówkę, otrzymuje papierowy mandat, który jednak łatwo można zgubić lub po prostu zapomnieć go zapłacić. Na szczęście zwykle od razu można uiścić karę za pomocą karty płatniczej.

Policja w jednym z najnowszych komunikatów informuje, że przedłuża swój udział w ogólnopolskim Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (wersja 15.0), realizowanym przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Głównym zadaniem tego programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych w instytucjach publicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Polska Policja uczestniczy w Programie Polska Bezgotówkowa nieprzerwanie od 2017 roku. Dzięki temu jednostki policji zostały wyposażone bezpłatnie w terminale płatnicze. W praktyce oznacza to, że ukarany może zapłacić należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego bezpośrednio w trakcie trwania czynności służbowych.

Za mandat nadal zapłacisz bezpośrednio u policjanta

Dzięki nowemu porozumieniu, zawartemu pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Ministrem Finansów i Gospodarki z dnia 17 grudnia 2025 roku, ukarani nadal będą mogli płacić za mandat bezpośrednio u funkcjonariuszy. Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego został przedłużony na okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2028 roku.

Warto podkreślić, że data opłaty za mandat jest szczególnie istotna dla kierowców, gdyż termin naliczania okresu utrzymania punktów karnych jest liczony od dnia uiszczenia opłaty. Jak wspomniano w treści komunikatu: Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wpisuje się w działania Policji ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi obywateli. Ponadto rozwiązanie to ma usprawnić realizację czynności służbowych przy zastosowaniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych.

Przypomnę, że liczbę oraz ważność otrzymanych punktów karnych i mandatów możesz sprawdzić m.in. w aplikacji mObywatel. Aby to zrobić, należy zalogować się do programu i z poziomu głównego ekranu wybrać mPrawo jazdy. Pod wirtualną wersją dokumentu i potwierdzeniem jego ważności znajdziesz zakładkę Punkty karne. Po kliknięciu na ekranie wyświetli się obecna liczba aktywnych punktów karnych.