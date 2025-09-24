Premiera Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Polskie ceny kuszą

Za nami oficjalna premiera Xiaomi 15T oraz Xiaomi 15T Pro. To dwa dobrze wyposażone smartfony, które powinny zaoferować pierwszorzędną wydajność i wszechstronne możliwości fotograficzne. Ruszyła ich sprzedaż w Polsce – rzućmy okiem na ceny i na to, co dostajemy w zamian.

Smartfony Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro debiutują na rynku. Co oferują?

Xiaomi 15T wykorzystuje procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra, a Xiaomi 15T Pro – (ex)topowy MediaTek Dimensity 9400+. W obu przypadkach chipsetowi towarzyszy 12 GB RAM typu LPPDR5X oraz szybka pamięć masowa w formacie UFS 4.1.

W jednym i drugim urządzeniu do wyświetlania treści służy 6,83-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1,5K, jasności sięgającej 3200 nitów i wysokiej częstotliwości odświeżania. Ta ostatnia wynosi 120 Hz w modelu podstawowym oraz 144 Hz w Xiaomi 15T Pro. On może też pochwalić się ultra smukłymi ramkami (1,5 mm), a w całej serii zastosowane zostało jeszcze szkło Gorilla Glass 7i. W kontekście odporności warto również wspomnieć o konstrukcjach spełniających kryteria klasy IP68.

Xiaomi 15T Pro (fot. Xiaomi)

Choć akumulator w obu smartfonach cechuje się pojemnością 5500 mAh, to maksymalna moc ładowania jest różna. W modelu podstawowym wynosi 67 W, a w Pro sięga 90 W. Ten drugi obsługuje ponadto ładowanie bezprzewodowe (z maksymalną mocą 50 W). Producent obiecuje również zachowanie 80% pojemności nawet po 1600 ładowaniach.

Wszystko to brzmi całkiem nieźle, ale – jak zwykle – pierwsze skrzypce grają jednak aparaty…

Smartfon Xiaomi 15T ma dobre aparaty. Xiaomi 15T Pro – świetne

Oba smartfony zostały wyposażone w tercet aparatów, tworzony przez główny sensor 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, 50 Mpix teleobiektyw oraz 12 Mpix czujnik z obiektywem ultraszerokokątnym. Drugie z wymienionych oczek najmocniej wyróżnia model Xiaomi 15T Pro, ponieważ zastosowano w nim obiektyw Leica 5x Pro, oferujący pięciokrotny zoom optyczny.

Xiaomi 15T Pro (fot. Xiaomi)

Niemniej oba modele różnią się też głównym sensorem. W przypadku Xiaomi 15T jest to Light Fusion 800, a w modelu Xiaomi 15T Pro – bardziej zaawansowany Light Fusion 900. W dodatku użytkownicy mogą liczyć na szerszy zakres ogniskowych: 15-230 mm (vs 15-92 mm w Xiaomi 15T bez Pro w nazwie).

W obu modelach dochodzi do tego aparat 32 Mpix z przodu oraz komplet funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Platforma Xiaomi AISP 2.0 poprawia obrazy, zwiększając głębię i zakres tonalny, a także wierność kolorów. Wisienką na torcie jest wysoka jakość nagrań wideo – do 4K/30fps w modelu podstawowym oraz 4K/120fps w Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi 15T Pro (fot. Xiaomi)

Czym jeszcze cechują się smartfony z serii Xiaomi 15T?

Poza tym w obu przypadkach możesz liczyć na szybkie Wi-Fi i 5G, a sztuczna inteligencja maksymalizuje moc sygnału. W sytuacji zaś, gdy tradycyjne sieci są niedostępne, można skorzystać z technologii Xiaomi Astral Communication (pozwala na połączenie smartfonów Xiaomi 15T na dystansie 1,3 km, a w przypadku Xiaomi 15T Pro – na dystansie nawet 1,9 km).

Wypada również wspomnieć o zaawansowanym układzie chłodzenia 3D IceLoop z wybrzuszeniem dla procesora, pomagającym w odprowadzaniu ciepła i równomiernym rozprowadzaniu go po powierzchni urządzenia.

Dopełnieniem całości jest natomiast interfejs HyperOS 3, debiutujący razem ze smartfonami Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. W porównaniu do poprzedniej wersji producent obiecuje usprawnioną wielozadaniowość, szybsze uruchamianie aplikacji oraz ładniejsze elementy interfejsu. Niestety, w Polsce musimy na niego trochę poczekać – na premierę musimy zadowolić się Dwójką.

Tym za to, o czym zdecydowanie warto wspomnieć, w kontekście systemu, jest obietnica 4 dużych aktualizacji w przypadku modelu podstawowego oraz 5 dla Xiaomi 15T Pro. W obu przypadkach można też liczyć na 6-letnie wsparcie pod kątem bezpieczeństwa.

Tak wygląda Xiaomi 15T:

Xiaomi 15T (fot. Xiaomi)

A tak Xiaomi 15T Pro:

Xiaomi 15T Pro (fot. Xiaomi)

Specyfikacja Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro – porównanie z poprzednikami

W skrócie: nowe modele w porównaniu do swoich poprzedników mają większe wyświetlacze, szybszą pamięć masową, nowsze procesory, nieco lepsze aparaty i pojemniejsze akumulatory, a wszystko to zamykają w smuklejszych obudowach. A to już wersja rozszerzona:

Xiaomi 14T Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Xiaomi 14T Pro Wyświetlacz 6,67 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2712×1220 pikseli,

do 4000 nitów,

Gorilla Glass 5 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2772×1280 pikseli,

do 3200 nitów,

Gorilla Glass 7i 6,83 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2772×1280 pikseli,

do 3200 nitów,

Gorilla Glass 7i 6,67 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2712×1220 pikseli,

do 4000 nitów,

Gorilla Glass 5 Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra

(4 nm; do 3,35 GHz) MediaTek Dimensity 8400-Ultra

(4 nm; do 3,25 GHz) MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; do 3,73 GHz) MediaTek Dimensity 9300+

(3 nm; do 3,4 GHz) Pamięć 12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 4.0) 12 GB RAM (LPPDR5X),

256/512 GB (UFS 4.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 4.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 4.0) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.7) z OIS,

50 Mpix (f/1.9) – teleobiektyw,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.7) z OIS,

50 Mpix (f/1.9) – teleobiektyw,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.62) z OIS,

50 Mpix (f/3.0) z OIS – teleobiektyw,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – teleobiektyw,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.2) 32 Mpix (f/2.0) Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 67 W 5500 mAh,

ładowanie do 67 W 5500 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo do 50 W) 5000 mAh,

ładowanie do 120 W

(bezprzewodowo do 50 W) Łączność 5G, Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6E,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 160,5×75,1×7,8-7,95 mm 163,2×78×7,5 mm 162,7×77,9×7,96 mm 160,4×75,1×8,39 mm Waga 193-195 gramów 194 gramy 210 gramów 209 gramów Odporność IP68 IP68 IP68 IP68

Ile kosztują smartfony Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro? Ceny i promocja na start w Polsce

Nowe smartfony Xiaomi trafiły już do sprzedaży w naszym kraju – w kolorach czarnym, srebrnym i złotym. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Xiaomi 15T: 12/256 GB – 2699 złotych, 12/512 GB – 2999 złotych.



Xiaomi 15T Pro: 12/256 GB – 3399 złotych, 12/512 GB – 3699 złotych, 12 GB/1 TB – 3999 złotych.



Konfiguracje z 256 GB pamięci dostępne są wyłącznie w internetowym sklepie Xiaomi oraz sklepach Xiaomi w Westfield Arkadia i Atrium Promenada. Za to osoby, które zdecydują się na zakupy właśnie przez internet, mogą liczyć na prezenty. W przypadku Xiaomi 15T (12/256 GB) będzie to projektor Xiaomi Smart Projector L1, którego rekomendowana cena wynosi 849 złotych. Z kolei do Xiaomi 15T Pro (12/256 GB) dołączony zostanie tablet Redmi Pad Pro 2 (rekomendowana cena to 1299 złotych).

Pozostałe modele można kupić również w innych kanałach dystrybucji i także w ich przypadku można liczyć na prezenty. Nabywcy Xiaomi 15T (12/512 GB) będą mogli wybrać jedno z dwóch urządzeń sprzątających: Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU lub Xiaomi Robot Vacuum H40, a nabywcy Xiaomi 15T Pro (12/512 GB i 12 GB/1 TB) otrzymają elektryczną hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite.