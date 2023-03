To będzie częsty wybór w naszym kraju. Oto ceny Redmi Note 12 w Polsce i promocje na start!

Nadszedł ten dzień! Dzień premiery jednych z najważniejszych smartfonów Xiaomi w Polsce. To dlatego, że w naszym kraju najchętniej kupujemy nie tyle flagowe urządzenia, co te ze średniej półki. I takie są właśnie nowe Redmi Note 12.

4x Redmi Note 12. Xiaomi nie próżnuje

Zamiast wprowadzać na rynek jeden lub dwa modele urządzeń ze średniej półki cenowej, Xiaomi postanowiło, że nie będzie bawić się w półśrodki. Dlatego w Polsce można kupować cztery różniące się od siebie smartfony – wszystkie z rodziny Redmi Note 12. Są to:

Redmi Note 12 Pro+ 5G,

Redmi Note 12 Pro 5G,

Redmi Note 12 5G,

Redmi Note 12.

Redmi Note 12 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G

Wychodzi na to, że niezależnie od tego w jakim przedziale cenowym będziemy poszukiwać urządzenia mobilnego, to zaistnieje spore prawdopodobieństwo, że „natkniemy” się na któregoś z przedstawicieli Redmi Note 12.

Poniżej podrzucam specyfikację każdego z modeli. Porównując je, łatwiej wychwycić różnice i przewagę opcji „Pro” nad „zwykłymi”.

Redmi Note 12 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G Wyświetlacz 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli (395 ppi)

odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz

próbkowanie dotyku z częstotliwością do 240 Hz

obsługa 8-bitowej głębi koloru i gamy kolorów DCI-P3

współczynnik kontrastu 4500000:1 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli (395 ppi)

odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz

próbkowanie dotyku z częstotliwością do 240 Hz

obsługa 8-bitowej głębi koloru i gamy kolorów DCI-P3

współczynnik kontrastu 4500000:1 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli

odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz

obsługa gamy kolorów DCI-P3

wsparcie dla Dolby Vision

współczynnik kontrastu 5000000:1

szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli

odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz

obsługa gamy kolorów DCI-P3

wsparcie dla Dolby Vision

współczynnik kontrastu 5000000:1

szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji Procesor Qualcomm Snapdragon 685 2,8 GHz z Adreno 610 GPU (6 nm) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2,0 GHz z Adreno 619 GPU (6 nm) MediaTek Dimensity 1080 2,6 GHz z Mali-G68 GPU (6 nm) MediaTek Dimensity 1080 2,6 GHz z Mali-G68 GPU (6 nm) Obsługa 5G Nie Tak Tak Tak RAM 4 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X 6 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 64 GB/128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Obsługa microSD Tak, do 1 TB Tak, do 1 TB Nie Nie Aparat na tyle 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 118° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 50 Mpix (f/1.88) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4 do zdjęć makro)

nagrywanie wideo maksymalnie w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie do 960 klatek na sekundę 200 Mpix (f/1.65) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4 do zdjęć makro)

nagrywanie wideo maksymalnie w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie do 960 klatek na sekundę Aparat na przodzie 13 Mpix (f/2.45)

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 13 Mpix (f/2.45)

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 16 Mpix

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 60 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie (720p – 120 klatek na sekundę) 16 Mpix

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 60 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie (720p – 120 klatek na sekundę) Czytnik linii papilarnych Tak, na bocznej krawędzi Tak, na bocznej krawędzi Tak, na bocznej krawędzi Tak, na bocznej krawędzi Emiter podczerwieni Tak Tak Tak Tak Dual SIM Tak, niehybrydowy (2x SIM + microSD) Tak, niehybrydowy (2x SIM + microSD) Tak (dual 5G) Tak (dual 5G) NFC Tak Tak Tak Tak Bluetooth

WiFi Bluetooth 5.0

WiFi 5 Bluetooth 5.1

WiFi 5 Bluetooth 5.2

WiFi 6 Bluetooth 5.2

WiFi 6 3,5 mm złącze słuchawkowe Tak Tak Tak Tak Głośniki stereo Nie Nie Tak, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Tak, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Akumulator 5000 mAh, obsługa ładowania przewodowego o mocy 33 W przez USB-C (zasilacz 33 W w zestawie) 5000 mAh, obsługa ładowania przewodowego o mocy 33 W przez USB-C (zasilacz 33 W w zestawie) 5000 mAh, obsługa ładowania przewodowego o mocy 67 W (zasilacz 67 W w zestawie) 5000 mAh, obsługa ładowania przewodowego o mocy 120 W (zasilacz 120 W w zestawie) System operacyjny Android 13 z MIUI 14 Android 12 z MIUI 14 Android 13 z MIUI 14 Android 13 z MIUI 14 Wymiary 165,66×75,96×7,85 mm 165,88×76,21×7,98 mm 162,9x76x7,9 mm 162,9x76x8,98 mm Waga 183,5 grama 189 gramów 187 gramów 210,5 grama Pyło- i wodoodporność IP53 IP53 Brak Brak Dostępne kolory Onyx Gray, Ice Blue Onyx Gray, Ice Blue Midnight Black, Sky Blue Midnight Black, Sky Blue

Jak widać, wybór jest solidny, a najważniejsze kwestie sprowadzają się do tego, jaki chcemy mieć aparat w telefonie oraz czy lubimy, gdy smartfon szybko się ładuje. I wiadomo – pozostaje też kwestia cen.

Ceny Redmi Note 12 w Polsce

Jak zapewne zauważyliście, w Polsce nie mamy tak szerokiego wyboru wersji pamięciowych, jaki mają niektóre rynki globalne. Nie ma jednak na co narzekać, zwłaszcza przyglądając się bliżej cenom startowym:

Redmi Note 12 Pro 5G+ za 2299 złotych (wersja 8 GB/256 GB),

Redmi Note 12 Pro 5G za 1899 złotych (wersja 6 GB/128 GB),

Redmi Note 12 5G za 1599 złotych (wersja 4 GB/128 GB),

Redmi Note 12 za 999 złotych (wersja 4 GB/64 GB) oraz za 1099 złotych (wersja 4 GB/128 GB).

Redmi Note 12 5G

Promocje, promocje, promocje!

Xiaomi nie byłoby jednak sobą, gdyby nie zaoferowało jakichś korzystnych ofert na sam początek sprzedaży nowych smartfonów. Należy nastawić się więc na dwie, prowadzone w nakładających się na siebie terminach.

Pierwsza dotyczy Redmi Note 12 Pro+ 5G oraz Redmi Note 12. Od 30 marca do 2 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) Redmi Note 12 Pro+ 5G można kupić za 2299 złotych w zestawie ze smartwatchem Redmi Watch 3 (cena regularna zegarka poza promocją to 449 złotych). Z kolei Redmi Note 12 w opcji 4 GB/64 GB będzie można dorwać za 799 złotych zamiast 999 złotych, czyli o 200 złotych taniej.

Druga promocja również startuje 30 marca, ale potrwa do 16 kwietnia (lub do wyczerpania zapasów). Tutaj możemy liczyć na cashcback za zakup jednego z dwóch modeli:

Redmi Note 12 w wersji 4 GB/128 GB – płacimy 1099 złotych, a 200 złotych wraca na nasze konto, co daje cenę finalną 899 złotych,

wraca na nasze konto, co daje cenę finalną 899 złotych, Redmi Note 12 Pro 5G w wersji 6 GB/128 GB – płacimy 1899 złotych, a 300 złotych wraca na nasze konto, co daje finalną cenę 1599 złotych.

Smartfony Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 będą dostępne w Polsce na stronach: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, Techwish i x-kom. Smartfony Redmi Note 12 5G są w wyłącznej sprzedaży w sieci Plus.

Jak podobają się Wam promocje? Cashback brzmi naprawdę dobrze, prawda?