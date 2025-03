Poco F7 Ultra i Poco F7 Pro już tu są. I sporo obiecują (mamy polskie ceny!)

Mówiło się o nich od dawna i dziś wreszcie doczekały się oficjalnej prezentacji. W tym samym momencie smartfony Poco F7 Ultra i F7 Pro debiutują w sprzedaży, także na polskim rynku. Co konkretnie oferują i ile trzeba za nie zapłacić?

Poco F7 Ultra i Poco F7 Pro to świetnie wyposażone smartfony gamingowe, które nie tylko w grach mają sporo do zaoferowania. A przynajmniej wierzyć w to pozwalają ich specyfikacje. Zresztą, zobacz…

Premiera Poco F7 Ultra. To gamingowa bestia

Sercem Poco F7 Ultra jest flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, któremu towarzyszy 16 GB RAM oraz – po raz pierwszy w historii tej marki – dodatkowy układ graficzny: VisionBoost D7. Ten ostatni został opracowany w procesie technologicznym 12 nm i ma oferować płynną rozgrwykę w 120 klatkach na sekundę.

To gamingowa bestia wyposażona w technologie HyperCore, HyperConnect oraz HyperAI, odpowiedzialne za optymalizację działania systemu i podzespołów, podobnie jak WildBoost Optimization 4.0. Producent chwali się nie tylko HDR-em i nienaganną płynnością, ale też ulepszoną reakcją na dotyk i wysoką kulturą pracy.

O to, by smartfon nie nagrzewał się bardziej niż to konieczne, dba technologia LiquidCool 4.0 z dwukanałowym systemem 3D IceLoop z rurką cieplną o dużej pętli. Długi czas działania natomiast zapewniać ma akumulator o pojemności 5300 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 120 W oraz bezprzewodowe ładowanie z mocą 50 W. Producent wspomina o osiąganiu setki w zaledwie 34 minuty.

Poco F7 Ultra (fot. Xiaomi)

Poco F7 Pro też nie ma się czego wstydzić

Jego brat – smartfon Poco F7 Pro – może i nie ma aż tak imponujących parametrów, ale też zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Bazuje na chipsecie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, do czego dorzuca 12 GB RAM. Może pochwalić się też obecnością technologii WildBoost Optimization 4.0 oraz tym samym układem chłodzenia. Jego akumulator cechuje się zaś pojemnością 6000 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 90 W.

Oba urządzenia zostały wyposażone w 6,67-calowe wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości 1440p, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz jasności sięgającej 3200 nitów, dzięki czemu na komfortowe warunki do grania można liczyć niezależnie od sytuacji. Producent chwali się też przyciemnianiem PWM o częstotliwości 3840 Hz i 16000-stopniową regulacją jasności. Nie zabrakło również dodatkowej ochrony ekranów – to Poco Shield Glass w F7 Ultra oraz Gorilla Glass 7i w F7 Pro.

Poco F7 Pro (fot. Xiaomi)

Skoro jesteśmy już przy wytrzymałości, warto wspomnieć o pyło- i wodoszczelności w klasie IP68, jaką cechują się oba modele. Urządzenia łączy także obecność tunera Surge T1S, który zwiększa wydajność sieci komórkowej o 37% oraz Wi-Fi o 16%. To ważne dla każdego, kto lubi oddawać się wieloosobowej rozgrywce online.

Na kilka słów zasługują również aparaty. W przypadku obu urządzeń pierwsze skrzypce gra sensor Light Fusion 800 o rozdzielczości 50 Mpix. W modelu F7 Pro towarzyszy mu ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix, a w modelu F7 Ultra dodatkowe oczka są dwa: to ultraszerokokątna kamera 32 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix oferujący 2,5-krotny zoom optyczny.

Jak nowe smartfony Poco wyglądają na tle poprzedników

Podsumujmy sobie teraz specyfikacje obu tych smartfonów, porównując je od razu z reprezentantami poprzedniej generacji.

Poco F6 Poco F6 Pro Poco F7 Pro Poco F7 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite

+ VisionBoost D7 Pamięć 8-12 GB RAM,

256-512 GB (UFS 4.0) 12-16 GB RAM,

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 12 GB RAM,

256-512 GB (UFS 4.0) 16 GB RAM,

512 GB (UFS 4.0) Wyświetlacz 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2712×1220 pikseli,

do 2400 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

3200×1440 pikseli,

do 4000 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

3200×1440 pikseli,

do 3200 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

3200×1440 pikseli,

do 3200 nitów Aparaty 50 Mpix z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

przód: 20 Mpix 50 Mpix z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

2 Mpix – makro,

przód: 16 Mpix 50 Mpix z OIS,

8 Mpix – ultraszeroki,

przód: 20 Mpix 50 Mpix z OIS,

50 Mpix z OIS – teleobiektyw,

32 Mpix – ultraszeroki,

przód: 32 Mpix Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 90 W 5000 mAh,

ładowanie do 120 W 6000 mAh,

ładowanie do 90 W 5300 mAh,

ładowanie do 120 W

(bezprzewodowo: 50 W) System Android 14 / HyperOS Android 14 / HyperOS Android 15 / HyperOS 2 Android 15 / HyperOS 2 Odporność IP64 IP54 IP68 IP68 Wymiary i waga 160,5×74,5×8 mm,

179 gramów 160,9x75x8,2 mm,

209 gramów 160,3x75x8,12 mm,

206 gramów 160,3x75x8,39 mm,

212 gramów

Cena Poco F7 Ultra i Poco F7 Pro w Polsce. Jest też specjalna oferta na start

Poco F7 Ultra dostępny jest wyłącznie w konfiguracji 16/512 GB i w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz żółtej. Jego cena wynosi 2999 złotych, a osoby, które zdecydują się na zakup do 10 kwietnia, otrzymają w prezencie głośnik Xiaomi Bluetooth Speaker.

Z kolei smartfon Poco F7 Pro dostępny jest w kolorze czarnym, niebieskim lub srebrnym i w dwóch wariantach pamięciowych: 12/256 GB oraz 12/512 GB. Ceny wynoszą, odpowiednio, 2399 oraz 2599 złotych. Do 10 kwietnia na Allegro i Mi.com trwa promocja na start, dzięki której możesz liczyć na 300 złotych zniżki.

Na tym nie koniec bonusów. Zakup przed 10 kwietnia uprawnia również do jednorazowej naprawy ekranu za darmo, a na Mi.com można dodatkowo dorzucić do koszyka 120-watową ładowarkę za 49 złotych oraz tablet Poco Pad za 799 złotych (zamiast 1299 złotych).

Producent przewidział też inne prezenty, takie jak 2 lub 3 miesiące subskrypcji YouTube Premium (dla nabywców, odpowiednio, F7 Pro i F7 Ultra).