Ten robot może stać się Twoim wybawcą

Dokładnie rok temu zaprezentowany został Narwal Flow – jeden z najciekawszych i najefektywniejszych robotów sprzątających na rynku. Teraz, przy okazji targów CES 2026, na światło dzienne wychodzi (a właściwie wyjeżdża) jego następca, który nie tylko odkurzy i umyje podłogę, ale też pomoże znaleźć zgubione przedmioty, takie jak upuszczony kolczyk czy też kluczyk.

Robot Narwal Flow – poodkurza, pomopuje i pomoże odnaleźć cenne przedmioty

Narwal Flow 2 wykorzystuje dwie kamery RGB o kącie widzenia 136 stopni oraz algorytmy sztucznej inteligencji, aby zauważać i rozpoznawać obiekty, które nie są zabrudzeniami. Robot samodzielnie oznacza je i wysyła komunikat w aplikacji, a sam omija je z zachowaniem co najmniej 5 cm odległości, aby przypadkowo ich nie wciągnąć. Świetna opcja, choć – niestety – nie zadziała to tak, że damy mu zdjęcie przedmiotu, a on sam ruszy na akcję poszukiwawczą. Może za rok? ;-)

Jeśli chodzi o poszukiwania, to Narwal Flow 2 potrafi zlokalizować zwierzaka podczas nieobecności domowników. Do tego automatycznie zwiększa moc w miejscach, w których pies czy kot przebywa najczęściej. Producent zadbał też o inteligentny tryb sprzątania w pokoju dziecięcym. Unika wówczas mat do raczkowania i automatycznie aktywuje cichsze działanie, gdy zbliża się do łóżeczka.

Narwal Flow 2 (fot. Narwal)

Robot sprzątający Narwal Flow 2 to także zwiększona moc ssania (z 22000 Pa do 30000 Pa), zaawansowana funkcja mopowania na sucho, jak i gorącą wodą (do 60 stopni Celsjusza) oraz do wyboru: kompaktowa lub wielofunkcyjna stacja dokująca, w której jednorazowe worki zostały zastąpione wielorazowymi.

Rynkowy debiut robota został zaplanowany na kwiecień 2026 roku, ale cena pozostaje nieznana. Podobnie jak termin premiery w naszym kraju. Pierwszy model z serii Narwal Flow dotarł do Polski we wrześniu 2025 roku i na początek kosztował 3999 złotych.

Jeszcze więcej nowości Narwal na targach CES 2026

Podczas targów CES 2026 chiński producent zaprezentował również dwa inne urządzenia z tej kategorii. Pierwszym jest bezprzewodowy odkurzacz pionowy Narwal V50 z technologią cyklonową, który pomimo wagi zaledwie 1,4 kg zapewniać ma efektywne sprzątanie, między innymi dzięki mocy ssania sięgającej 210 watów.

Narwal V50 (fot. Narwal)

Odkurzacz nadaje się do użytku na podłogach twardych, jak i dywanach czy wykładzinach. Automatycznie reguluje moc ssania w zależności od rodzaju podłogi i poziomu zabrudzenia. Szczotka została w dodatku zaprojektowana tak, aby rozplątywać włosy, a stacja dokująca oferuje funkcję automatycznego odsysania kurzu.

Drugą nowością jest Narwal U50 – ręczny odkurzacz do materaców o wadze 1,7 kg i mocy ssania dochodzącej do 16 kPa. Działa tak, że wprawia powierzchnię materaca w wibracje (o częstotliwości aż 60 tysięcy drgań na minutę), aby zbierać roztocza i inne zanieczyszczenia. Równocześnie całość jest dezynfekowana przy użyciu wysokiej temperatury i światła ultrafioletowego.

Narwal U50 (fot. Narwal)

W przypadku tych dwóch urządzeń na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.