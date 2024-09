Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro debiutują w Polsce. To kozackie smartfony

Dziś jest ten dzień – smartfony Xiaomi 14T oraz 14T Pro doczekały się wreszcie oficjalnej prezentacji. Oba nowe modele mogą pochwalić się świetnymi specyfikacjami, szczególnie (choć nie tylko) w kontekście możliwości fotograficznych.

Polska premiera Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro – specyfikacja

Co oferują smartfony Xiaomi 14T i 14T Pro? Jeden i drugi został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2712×1220 pikseli. Poza dużą przestrzenią roboczą ekran może też pochwalić się częstotliwością odświeżania dochodzącą do 144 Hz oraz bardzo wysoką jasnością – sięgającą nawet 4000 nitów.

W przypadku obu urządzeń mamy też 12 GB szybkiej pamięci LPDDR5X (o częstotliwości taktowania 8533 MHz) oraz od 256 GB do 1 TB przestrzeni na pliki – w formacie UFS 4.0. Poza tym jednak oba urządzenia więcej dzieli niż łączy.

Xiaomi 14T (fot. Xiaomi)

Podstawowy model Xiaomi 14T ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra o taktowaniu do 3,35 GHz, podczas gdy wariant 14T Pro napędzany jest przez topowy chipset MediaTek Dimensity 9300+, który „kręci się” do nawet 3,4 GHz.

Choć w jednym i drugim urządzeniu zainstalowany został akumulator o pojemności 5000 mAh, to w podstawowym modelu można go ładować z mocą 67 W, a w wariancie z dopiskiem „Pro” nawet z mocą 120 W (od 0 do 100% w 19 minut). Ten drugi obsługuje również ładowanie bezprzewodowe (z mocą 50 W).

Xiaomi 14T Pro (fot. Xiaomi)

Do tego wszystkiego dochodzi też oczywiście system Android z HyperOS ze sztuczną inteligencją Google Gemini i rozmaitymi funkcjami AI, takimi jak Circle to Search, tłumaczenie w czasie rzeczywistym czy gumka do zdjęć.

Aparaty w Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro robią wrażenie

Wysoka wydajność, szybkie ładowanie, szeroka funkcjonalność czy niezłe wyświetlacze to cechy, które – oczywiście – mają olbrzymie znaczenie. W serii 14T firma Xiaomi największy nacisk położyła jednak na możliwości fotograficzne. Oba smartfony mają w tym kontekście oferować wiele, a ich wyjątkowość docenić mamy przede wszystkim przy słabym oświetleniu.

Dzięki wysokiej klasy sensorom i obiektywom, ale też sztucznej inteligencji, nowe modele mają oferować precyzyjne obrazowanie i żywe kolory w trybie nocnym. Pojawił się również ulepszony tryb portretowy, a wisienką na torcie jest format UltraHDR.

Jeśli chodzi o technikalia, to smartfon Xiaomi 14T został wyposażony w sensor Sony IMX906 i obiektywy o czterech ogniskowych (w zakresie 15-100 mm). Z kolei Xiaomi 14T Pro ma szerszy zakres ogniskowych (15-120 mm), a główną robotę wykonuje tu duet tworzony przez obiektyw Leica Summilux i sensor Light Fusion 900 – przechwytuje on o 32% więcej światła niż ten w Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 14T Pro (fot. Xiaomi)

Oprócz zdjęć, nowe urządzenia świetnie radzą sobie także z nagrywaniem wideo. Użytkownicy mogą liczyć na reżyserski interfejs oraz tryb MasterCinema oferujący rejestrowanie filmów HDR w rozdzielczości 4K, z płynnością 30 klatek na sekundę, obsługując przy tym 10-bitowy format Rec. 2020.

Podsumujmy sobie to wszystko…

Specyfikacja Xiaomi 14T vs Xiaomi 14T Pro – porównanie modeli

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Wyświetlacz AMOLED

6,67 cala

2712×1220 pikseli

144 Hz

4000 nitów AMOLED

6,67 cala

2712×1220 pikseli

144 Hz

4000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra

do 3,35 GHz

Arm Mali-G614 MC6 MediaTek Dimensity 9300+

do 3,4 GHz

Arm Immortalis-G720 MC12 Pamięć 12 GB RAM – LPDDR5x (8533 MHz)

256 GB / 512 GB – UFS 4.0 12 GB RAM – LPDDR5x (8533 MHz)

256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0 Akumulator 5000 mAh

ładowanie 67 W

(brak ładowania bezprzewodowego) 5000 mAh

ładowanie 120 W

(bezprzewodowo: 50 W) Aparat z tyłu główny: Sony IMX906 50 Mpix (f/1.7),

teleobiektyw: Leica 50 Mpix (f/1.9), ultraszeroki: Leica 12 Mpix (f/2.2) główny: Light Fusion 900 50 Mpix (f/1.6), teleobiektyw: Leica 50 Mpix (f/2.0), ultraszeroki: Leica 12 Mpix (f/2.2) Aparat z przodu 32 Mpix (f/2,0) 32 Mpix (f/2,0) Głośniki Stereo

Hi-Res Audio Wireless

Dolby Atmos Stereo

Hi-Res Audio Wireless

Dolby Atmos Łączność 5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4

NFC 5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

NFC Odporność IP68 IP68 Wymiary 160,5 x 75,1 x 7,8-7,95 mm 160,4 x 75,1 x 8,39 mm Waga 193-195 g 209 g Warianty kolorystyczne szary, niebieski, czarny, zielony szary, niebieski, czarny

Wiemy już, co oferują. Czas na słówko o tym, ile trzeba za nie zapłacić…

Ile kosztuje smartfon Xiaomi 14T? A ile 14T Pro? Cena w Polsce

Ceny smartfona Xiaomi 14T rozpoczynają się od 2999 złotych, a Xiaomi 14T Pro kosztuje od 3999 złotych. Dodatkowo na start przygotowana została promocja typu cashback, dzięki której możesz odzyskać od 600 do 800 złotych, w zależności od modelu. Aby skorzystać, trzeba kupić urządzenie do 24 października i zarejestrować się na stronie promocyjnej do 7 listopada.

Równocześnie klienci zostają zakwalifikowani do loterii, w której do wygrania są między innymi dwa vouchery na wakacje o wartości 100 tysięcy złotych. W tym przypadku rejestracji trzeba dokonać szybciej, bo do 28 października.

Do tego dochodzi jeszcze pakiet cyfrowych prezentów (Usługi VIP), mianowicie:

100 GB w chmurze Google One przez pół roku (aktywować trzeba najpóźniej 31 lipca 2025),

indywidualny abonament Spotify Premium na 4 miesiące (kod ważny do 8 sierpnia 2026),

YouTube Premium na 3 miesiące (aktywować trzeba najpóźniej 31 lipca 2025),

jednorazowy dostęp do usługi Dragonpass Airpoirt VIP/Exclusive Lounge (kod ważny do 31 marca 2025, tylko dla osób, które kupią urządzenie przed 31 października 2024).

Tylko uwaga: z kodów abonamentowych mogą skorzystać wyłącznie nowi użytkownicy.

W ramach Usług VIP użytkownicy otrzymują także prawo do jednorazowych napraw: uszkodzonego ekranu (przez 6 miesięcy od daty zakupu) i urządzenia z bezpłatną robocizną (przez 12 miesięcy od daty zakupu). Zostają objęci również 24-miesięczną Ekskluzywną Obsługą Klienta.

…A jeśli wciąż Ci mało, to wiedz, że przy zakupie najpotężniejszego z tych nowych smartfonów, czyli Xiaomi 14T Pro w wersji 12 GB/1 TB (za 4499 złotych) w gratisie dostaniesz jeszcze 55-calowy telewizor Xiaomi TV A. I teraz to już chyba wszystko.

Gdzie kupić? Xiaomi 14T ok. 2999 zł Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.