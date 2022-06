Google prawie jak Apple: Chromebooki będą lepiej współpracować z Androidem

Apple można sporo zarzucić, ale trzeba przyznać, że firmie udało się zbudować całkiem interesujący ekosystem. Google najwidoczniej postanowiło stworzyć coś podobnego, wykorzystując w tym celu Chromebooki i smartfony z Androidem.

Google tworzy własny ekosystem

Na wstępie należy zaznaczyć, że Google już wcześniej wprowadzało rozwiązania, których zadaniem było ułatwienie współpracy pomiędzy urządzeniami z Chrome OS, a tymi działającymi pod kontrolą Androida. Ostatnio można jednak zauważyć większe natężenie prac w tym kierunku.

W 2021 roku, z okazji 10-lecia Chromebooków, firma z Mountain View zapowiedziała zestaw nowości, które trafią do użytkowników. Część z nowych rozwiązań była skupiona właśnie na większych możliwościach współpracy w obrębie ekosystemu. Wówczas ogłoszono Phone Hub, czyli funkcję umożliwiającą pisanie SMS-ów z laptopa, sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora w smartfonie i sygnału sieci komórkowej czy chociażby wyświetlanie ostatnio otwartych kart w mobilnej przeglądarce Chrome.

Oczywiście Google nie zamierzało stać w miejscu i podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas przedstawione zostały kolejne nowości. Dowiedzieliśmy się m.in. o większych możliwościach funkcji Phone Hub. Natomiast teraz ogłoszone wcześniej rozwiązania są udostępniane użytkownikom wraz z aktualizacją Chrome OS 103.

Wygodny dostęp do ostatnich zdjęć

Pierwszą wartą odnotowania nowość znajdziemy w Phone Hub. Do już dostępnych opcji dołącza wygodny i natychmiastowy dostęp do ostatnich zdjęć wykonanych smartfonem. Google podkreśla, że rozwiązanie działa również w trybie offline, a więc można z niego korzystać bez dostępu do sieci.

Zdjęcie od razu po wykonaniu wyświetla się w Phone Hub w sekcji „Ostatnie zdjęcia”. Wystarczy kliknąć na interesujące nas zdjęcie, aby zostało ono pobrane na dysk komputera.

Nowe opcje w Nearby Share

Właściciele Chromebooków już wcześniej mogli korzystać z funkcji Nearby Share, aby udostępniać zdjęcia, muzykę i inne pliki znajdującym się w pobliżu urządzeniom z Androidem i Chrome OS. Natomiast teraz z poziomu smartfona z Androidem możliwe jest bezpieczne połączenie laptopa z dowolną zapisaną siecią Wi-Fi.

To nie koniec nowości

Google zapowiedziało, że w ramach inicjatywy „Better Together” będą wprowadzane kolejne funkcje skupione na współpracy Chromebooków i smartfonów z Androidem. Trafią one do użytkowników jeszcze w tym roku.

Jedna z szykowanych funkcji ma zadebiutować latem tego roku. Nazywa się ona Fast Pair i ma ułatwić parowanie ze słuchawkami Bluetooth, które będą automatycznie wykrywane. W momencie wykrycia włączonych słuchawek w pobliżu na Chromebooku wyświetli się stosowny komunikat z opcją sparowania za pomocą jednego kliknięcia. Dodatkowo podłączone słuchawki zostaną przypisane do konta Google, co ułatwi ich późniejsze sparowanie ze smartfonem z Androidem.

Dowiedzieliśmy się również, że Google Google pracuje nad systemem, dzięki któremu każdy komunikator w smartfonie może zostać wyświetlony również na ekranie Chromebooka. W założeniach ma to umożliwić wygodny dostęp do aplikacji innych firm – WhatsApp czy Telegram.

Patrząc na aktualny kierunek rozwoju Chromebooków, można założyć, że to dopiero początek funkcji, które pozwolą Google zbudować naprawdę atrakcyjny ekosystem, składający się m.in. z komputerów z Chrome OS oraz urządzeń z Androidem. Pozostaje więc trzymać kciuki za rozwój tego projektu.