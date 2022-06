Dzięki tej nowej funkcji w Androidzie zaoszczędzisz czas

Użytkownicy systemu Android mają do dyspozycji narzędzia, które w znacznym stopniu ułatwiają dbanie o bezpieczeństwo w sieci i przy okazji wspomagają organizację danych dostępowych do kont na stronach internetowych i w aplikacjach. Wraz z najnowszą aktualizacją proces ten będzie jeszcze łatwiejszy i przyniesie sporą zmianę – oczywiście na plus!

Reklama

Każdy użytkownik smartfonów i tabletów z systemem Android zapewne wie o istnieniu Menedżera Haseł Google. Narzędzie to pozwala w bezpieczny i – co najważniejsze – przyjazny dla użytkownika sposób sprawować pieczę nad hasłami i danymi dostępu do różnych stron i aplikacji. W dobie posiadania całej masy kont funkcja tego rodzaju jest czymś wręcz niezbędnym. Od teraz użytkownicy menedżera będą mogli skorzystać z nowej funkcji, która ułatwi im życie i pozwoli zaoszczędzić cenny czas.

Menedżer haseł Google na Androidzie na wyciągnięcie… palca

Menedżer haseł Google zyskał nową funkcję. Jest nią możliwość dodania skrótu do wspomnianego narzędzia na ekranie głównym urządzenia z systemem Android. Skrót w postaci ikony zachowuje się tam jak każda aplikacja, dlatego można go dowolnie przeciągać, jednocześnie zachowując możliwość szybkiego i bezproblemowego dostępu do oferowanych przez niego funkcji.

Tak samo bezpiecznie, ale łatwiej

Sam Menedżer haseł Google nie jest niczym nowym, wszak znają go zarówno posiadacze systemu Android, jak i użytkownicy przeglądarki Google Chrome. Tak naprawdę jednak zyskuje on na użyteczności i łatwości w obsłudze dopiero na urządzeniach mobilnych, gdzie do weryfikacji i korzystania z naszych zapisanych danych możemy użyć np. biometrii, zamiast każdorazowego wpisywania hasła.

Nie każdy jednak wie, jak się do niego dostać. Na urządzeniach mobilnych można zapytać o niego Asystenta Google, ale wtedy przeniesie on do webowej wersji menedżera, gdzie trzeba za każdym razem wpisywać hasło do konta Google, żeby odkryć zapisane dane do logowania. Na smartfonie z Androidem można użyć w tym celu weryfikacji biometrycznej, co jest zdecydowanie wygodniejsze, ale najpierw trzeba się dokopać w Ustawieniach do menedżera haseł.

A wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. Po wejściu do ustawień trzeba znaleźć na liście konto Google, następnie wybrać Autouzupełnianie i później Autouzupełnianie z Google, a na końcu hasła – dopiero wtedy pojawia się Menedżer haseł. Możliwość dodania skrótu do niego bezpośrednio na ekranie głównym pozwoli zaoszczędzić trochę cennego czasu. Nowa funkcja będzie dostępna od wersji 22.18 usług Google Play.

Powyższa aktualizacja to tylko jeden z wielu przykładów na to, jak Google stara się o poprawę bezpieczeństwa użytkowników swojego systemu. Jakiś czas temu pisaliśmy o nowej zakładce w sklepie Google Play, która została poświęcona bezpieczeństwu danych. Możemy sprawdzić w niej szereg istotnych informacji, jak na przykład to, w jakim celu deweloperzy zbierają nasze dane czy udostępniają je podmiotom trzecim albo w jaki sposób zabezpieczyli swoje aplikacje.