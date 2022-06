Wiadomości Google zyskały nowy wygląd. Poznasz więcej lokalnych historii

Wiadomości Google kładzie teraz większy nacisk na lokalne doniesienia. Poza tym strona główna tego serwisu agregującego treści zyskała nowocześniejszy wygląd.

Wiadomości Google z odświeżonym wyglądem

Być może trudno w to uwierzyć, ale Wiadomości Google zostały uruchomione w 2002 roku. Przez większość czasu były znane u nas jako Google News i nie zyskały zbyt dużej popularności. Teraz internet wygląda całkiem inaczej niż kiedyś, a do artykułów przekierowywanych z Wiadomości Google zaglądamy głównie za pomocą smartfonów.

Google dostrzega zmiany w dziennikarstwie internetowym i dlatego zdecydowano się na gruntowne przebudowanie głównego pulpitu Wiadomości Google. Modernizacja skupia się bardziej na ukazywaniu najważniejszych, a nie najnowszych artykułów. Propozycje materiałów są teraz bardziej spersonalizowane, a szczególny nacisk kładzie się na wiadomości lokalne.

Wiadomości Google 20 lat temu i teraz

Widać to po układzie zakładek na pulpicie Wiadomości Google. Sekcja „Twoje wiadomości” ma zaledwie kilka pozycji i dobiera się tam artykuły na podstawie ich popularności i tego, na ile są istotne. Całą szpaltę po prawej stronie ekranu zajmują Wiadomości lokalne, dostarczane przez miejscowych wydawców.

Tak wyglądają nowe Wiadomości Google

Kategoria „Dla Ciebie” bardzo mocno polega na tym, w jaki sposób korzystaliśmy z sieci do tej pory – jakie strony przeglądaliśmy i czego wyszukiwaliśmy w Google. Dlatego nie dziwi mnie, że w moim przypadku sekcja ta wypełniona jest doniesieniami ze świata technologii i gamingu.

Osobną zakładkę zajmuje Showcase w Wiadomościach, czyli wyselekcjonowane artykuły najważniejszych wydawców ogólnopolskich i lokalnych.

Zakładka „Dla Ciebie” gromadzi wiadomości, które zdaniem Google najbardziej nas interesują

Wiadomości Google to nie miejsce na fake newsy

Google bardzo poważnie podchodzi do sprawdzania artykułów pojawiających się w Wiadomościach. Obok nagłówków pojawia się zwykle skrót „Wszystkie materiały”, pozwalający na porównanie danej informacji z innymi źródłami. Pozwala to na samodzielną weryfikację faktów i przyglądanie się sprawie z różnych perspektyw.

Możemy dostosowywać rodzaj pokazywanych nam wiadomości oraz określać ich priorytet

Rzecz jasna nie jesteśmy skazani na to, co zaserwuje nam Google. Możemy obserwować ulubione media i powracać do strony Wiadomości, by czytać publikacje tych samych wydawców.

Na razie jest za wcześnie, by oceniać, czy przeprojektowane Wiadomości Google okażą się sukcesem. Jasne jest, że firma włożyła wiele wysiłku w podjęcie współpracy z lokalnymi dostawcami informacji – wszystko po to, by użytkownicy mieli łatwy dostęp nie tylko do artykułów opisujących najważniejsze wydarzenia światowe, ale także doskonale wiedzieli, co dzieje się u nich za płotem. Teoretycznie może to skłonić więcej osób do korzystania z centrum informacyjnego Google zamiast odwiedzania stron poszczególnych serwisów. I dokładnie o taki efekt chce zawalczyć wyszukiwarkowy gigant.