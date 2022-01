Android ciągle się zmienia. W większości na lepsze, chociaż co jakiś czas zdarzają się zbugowane aktualizacje, które przynoszą więcej szkody niż pożytku. W trakcie targów CES 2022 w Las Vegas Google zapowiedziało nowe funkcje, które w niedalekiej przyszłości poprawią komfort korzystania z urządzeń z tym systemem na pokładzie (i nie tylko).

Android będzie lepszy. Google o to zadbało

Według danych, zebranych przez giganta z Mountain View, w 2021 roku przeciętne gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych dysponowało już 25 podłączonymi urządzeniami, podczas gdy w 2019 roku miało ich „zaledwie” 11. Google postarało się więc, aby ich łączenie i komunikacja pomiędzy nimi były znacznie wygodniejsze, bardziej komfortowe i bezproblemowe.

Przy okazji targów CES 2022 firma zapowiedziała rozwinięcie funkcji Fast Pair, która do tej pory została wykorzystana przez użytkowników do łączenia smartfonów i urządzeń Bluetooth już ponad 100 mln razy. Za kilka tygodni słuchawki, które obsługują funkcję Fast Pair, będą mogły szybko połączyć się również z Chromebookami.

Ponadto ich użytkownicy będą mieli możliwość szybko skonfigurować laptop z Chrome OS dzięki połączeniu go ze swoim smartfonem z Androidem – wówczas do pamięci Chromebooka automatycznie przetransferowane zostaną m.in. dane konta Google i zapamiętane hasła WiFi.

To jednak nie jedyne udogodnienia, których mogą spodziewać się posiadacze Chromebooków w najbliższej przyszłości. Gigant z Mountain View poinformował również, że użytkownicy laptopów z Chrome OS będą mogli odblokować je również za pomocą smartwatcha z Wear OS (aktualnie jest to możliwe jedynie z wykorzystaniem smartfona).

W ten sam sposób, po sparowaniu urządzenia ze smartwatchem z Wear OS, będzie można odblokować także smartfon z Androidem oraz tablet – wystarczy, że użytkownik znajdzie się w jego pobliżu. Nowość zostanie udostępniona w nadchodzących miesiącach.

Amerykanie przypomnieli również, że kompatybilne smartfony z serii Pixel oraz marki Samsung mogą już odblokować i uruchomić wspierane samochody BMW dzięki funkcji cyfrowego kluczyka. Jeszcze w 2022 roku rozwiązanie to zostanie ulepszone – posiadacze urządzeń z technologią UWB (Ultra Wideband) nie będą musieli ich nawet wyjmować z kieszeni, aby dostać się do swojego auta i je uruchomić.

Ponadto użytkownicy dostaną możliwość bezpiecznego i zdalnego udostępniania cyfrowego kluczyka członkom rodziny oraz znajomym. Firma zapowiada też, że pracuje nad tym, aby cyfrowy kluczyk był dostępny na większej liczbie smartfonów z Androidem i wspierał kolejne samochody.

A skoro jesteśmy już w temacie moto, to gigant z Mountain View zapowiedział, że latem 2022 roku aplikacje dla kierowców Lyft i Kakao Mobility zostaną zintegrowane z Android Auto, aby mieli do nich dostęp bezpośrednio z ekranu w samochodzie. Ponadto ogłoszono również, że wkrótce użytkownicy AA będą mogli pobrać nowe nawigacje, jak Sygic i Flitsmeister oraz programy do sprawdzania lokalizacji stacji ładujących, jak ChargePoint i PlugShare, a także do wyszukiwania miejsc parkingowych, jak SpotHero i ParkWhiz.

Firma poinformowała też, że wkrótce użytkownicy jeszcze w domu będą mogli poprosić Google, aby podgrzało lub schłodziło samochód, zablokowało i odblokowało go oraz sprawdziło status takich rzeczy, jak poziom naładowania. Funkcja ta w pierwszej kolejności trafi do aut marki Volvo, podobnie jak możliwość oglądania YouTube podczas postoju.

To jednak wciąż nie wszystko, co zapowiedziano podczas targów CES 2022. Firma z Mountain View ogłosiła również, że w najbliższych kilku miesiącach do wspieranych słuchawek zostaną dodane dwie nowe funkcje. Pierwsza zapewni automatyczne przełączanie pomiędzy urządzeniami, z których użytkownik korzysta – na przykład gdy ogląda film, ale zadzwoni mu telefon, wideo automatycznie zostanie wstrzymane, a źródło dźwięku zmienione na smartfon.

Kolejna zapewni natomiast dźwięk przestrzenny, dostosowujący się do ruchów głowy, dzięki czemu użytkownik poczuje się, jakby faktycznie znajdował się w centrum wydarzeń. Podobną funkcję oferują słuchawki Apple AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (3. generacji) lub Beats Fit Pro.

Jednocześnie zapowiedziano, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy kolejne urządzenia zaoferują wbudowany Chromecast, począwszy od wszystkich inteligentnych głośników i soundbarów marki Bose. Ponadto do Phone Hub zostaną dodane nowe funkcje, które pomogą użytkownikom lepiej zarządzać podłączonymi urządzeniami i dadzą im więcej możliwości w tym obszarze. Mowa tu na przykład o korzystaniu z komunikatorów na Chromebooku, nawet gdy smartfon jest poza zasięgiem, a także dostępu do jego rolki aparatu.

Na koniec gigant z Mountain View zapowiedział jeszcze, że po połączeniu smartfona z Androidem z komputerem z systemem Windows użytkownik będzie mógł szybko skonfigurować urządzenia Bluetooth, zsynchronizować wiadomości i udostępniać pliki z wykorzystaniem funkcji Nearby Share (pol. udostępnianie w pobliżu; jest ona dostępna na sprzętach różnych marek).