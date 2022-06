To historyczny moment – Play ogłosił dziś uruchomienie stacji bazowej numer 10000. O to zaszczytne miano walczyły nadajniki w trzech miejscowościach. Udało się to jednak stacji w niewielkiej wsi kilkadziesiąt kilometrów za Warszawą.

Play nieustannie rozwija sieć swoich stacji bazowych

Początkowo operator dysponował zaledwie garstką własnych nadajników i musiał posiłkować się zasięgiem swojej konkurencji. Przez lata sukcesywnie rozbudowywał jednak swoją własną infrastrukturę i uruchamiał kolejne tysiące stacji bazowych. Jednocześnie kończył współpracę w ramach roamingu krajowego ze swoimi partnerami – z Plusem w grudniu 2019 roku i z T-Mobile w grudniu 2021 roku. Współpraca z Orange została natomiast przedłużona aż do 2025 roku.

Wówczas, tj. w czerwcu 2021 roku, Play dysponował blisko 9000 stacji bazowych. Na początku maja operator poinformował, że w kwietniu 2022 roku uruchomił 50 nowych nadajników i łącznie miał ich już ponad 9,9 tysięcy. Miesiąc później ogłosił uruchomienie 58 nowych stacji bazowych, a dziś pochwalił się, że ma już równe 10000 stacji.

Play ma już 10000 stacji bazowych

10000 nadajnik został uruchomiony w miejscowości Łomna, która znajduje się około 30 km od Warszawy na północ. Obok niej zlokalizowana jest droga krajowa numer 7, która prowadzi m.in. do Gdańska. Co ciekawe, o miano stacji bazowej numer 10000 walczyły również nadajniki w miejscowościach Ciechanów i Drążdżewo (obie znajdują się na terenie województwa mazowieckiego).

Operator podaje, że 10000 stacja bazowa w miejscowości Łomna jest nowoczesną konstrukcją typu monobot, ma ~60 metrów wysokości i test prędkości przy tym nadajniku „wyciągnął” blisko 250 Mbit/s. Play nie ujawnił jednak, czy zainstalowana na maszcie infrastruktura obsługuje sieć 5G.

Play zwrócił również uwagę na to, że jest to jedna z wielu stacji bazowych, zlokalizowanych przy kluczowych drogach. Dzięki temu podróżujący mają nieprzerwany dostęp do usług, w tym internetu, a tym samym do nawigacji w trybie online czy serwisów z wideo na żądanie.

Przy okazji warto przypomnieć, że według SpeedTest.pl Play oferował najszybszy internet mobilny w maju 2022 roku, zarówno w aspekcie pobierania, jak i wysyłania danych (odpowiednio 44,3 Mbit/s i 11,3 Mbit/s; to wartości uśrednione). RFBenchmark jest jednak innego zdania – według niego Play pod względem prędkości pobierania ulokował się dopiero na trzecim miejscu za T-Mobile i Orange (z wynikiem średnio 33,9 Mbit/s), aczkolwiek zachował pozycję lidera w szybkości wysyłania danych (średnio 18,8 Mbit/s).

Mapę zasięgu Play można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej operatora.